Jak zbytečně neutrácet při běžných nákupech

Před nákupem se vyplatí přemýšlet

"Kulturu jsme už úplně zrušili," shodli se ve výčtu toho, za co platí, svorně oba manželé z jižních Čech. Nejvíce peněz jim z rozpočtu seberou potraviny, přestože se snaží nakupovat úsporně. Rozhodují se podle předešlých zkušeností a dívají se také na cenu. Ale to až v obchodech, které střídají. Letáky se slevami je totiž nezajímají.

"Hned ze schránky je házím do koše," říká pan Šrámek. A to je škoda, protože kdyby se řídili slevami předem, nákup by pořídili klidně i o deset procent levněji. Ještě vyšší sumu by mohli ušetřit, pokud by překonali obavy z nákupu přes internet. "Máme strach z toho, že by se naše údaje a čísla účtů potulovaly po síti," říkají manželé. Při nákupu přes počítač však nemusí zboží hned platit a uvádět citlivé údaje. Je možné si objednané věci vyzvednout osobně nebo si je nechat poslat poštou na dobírku či kurýrem a zaplatit až při převzetí.

Ceny v internetových obchodech jsou většinou až o čtvrtinu nižší než v běžných obchodech. Kdyby si Šrámkovi předplatili MF DNES, noviny, pro které si chodí každý den ke stánku, mohli by ušetřit 1 599 korun. To je nabídka, která platí pro nové předplatitele do 14. února. Ušetřit by se dalo i na změně pojišťovny. Povinné ručení u Triglavu vyjde Šrámkovy výrazně levněji.

Studentský život je úsporný

Ženská polovička mladého páru z Pardubic je na vysoké škole a to se promítá na chodu domácnosti i na jejich životním stylu. Využívají studentských slev, kde se dá. Když vyrazí na výstavu, do muzea, ale i na tarifech mobilních operátorů. "Po studentsku" nakupují i potraviny. Dojíždějí si do supermarketu pro svůj oblíbený sortiment, který jim vyhovuje kvalitou, ale je levný.

Nechodí ke kadeřníkovi, na dovolenou jezdí pod stan, a až budou chtít vyrazit za sportem, obují si kolečkové brusle, což je také nebude nic stát. Své střídmé spotřebitelské chování mladý pár prokázal už v minulých dílech našeho seriálu.

Zkuste nákupy v zahraničí

Při větších nákupech by se v pohraničí mohlo vyplatit vyrazit za nákupy do Německa či Polska. Walterovi toho však nevyužívají. "Zatím jsme si vždy vystačili s nabídkou, kterou máme tady. A zas tak moc nenakupujeme, aby se to vyplatilo, musíme přece počítat i s náklady na benzin," říkají manželé. Raději si počkají na slevy v místních obchodech.

Na nákupu spotřebního zboží by zas tolik neušetřili – ti, kdo pro něj jezdí do Německa, však tvrdí, že za stejné peníze si přivezou vyšší kvalitu. Oblečení by levněji vyšlo téměř s jistotou. Kdyby si Aleš s Petrou chtěli pořídit třeba nové sportovní bundy, ušetřili by bez problémů dva tisíce korun.

Expertka Lenka Brdková radí

Udělejte si seznam

Než půjdete na nákup, sepište si vše, co potřebujete. Nestačí napsat jen jogurty či pití, pište si vždy alespoň orientační počet kusů. Chodíte-li stále do stejného super- či hypermarketu, seřaďte jednotlivé položky v seznamu tak, jak jsou v obchodě umístěny. Pokud zrovna obchodníci zboží zpřeházeli, nenechte se odradit. I to je jedna z jejich strategií, jak vás přimět k větším nákupům. Při bloudění mezi regály totiž občas do vozíku přihodíte i to, co jste původně neplánovali. Seznam si "přilípněte" na rukojeť vozíku, abyste ho měli stále na očích. Nestačí ho totiž jen sepsat, musíte se jím také řídit.

Nenakupujte s prázdným žaludkem

Nechoďte na nákupy hladoví a žízniví. Pokud vám v břiše kručí hlady, nakoupíte určitě nejen plánovanou šunku, ale i salám, paštiku, olivy a spousty sušenek. Prostě vše, co vidíte a na co máte právě chuť.

Zvažte, které zboží v akci potřebujete

Nekupujte vše jen proto, že je to momentálně výhodné. Potřebujete to zboží vůbec? A není to levné, protože je to nepovedený šunt? Na druhou stranu neškodí sledovat, zdali zrovna od zítřka či příští týden nebude zlevněna vaše oblíbená káva. V takovém případě se vyplatí její nákup odložit.

Nejlevnější věci najdete dole

Pamatujte, že nejlevnější zboží je vždy na nejhůře dostupném místě a nejméně na očích, to znamená úplně dole, kam se špatně ohýbá, a někdy také úplně nahoře, kam menší lidé nemohou dosáhnout.

Pozor na zóny před pokladnou

Zvláštní odolnost si naordinujte těsně před pokladnou, právě sem totiž obchodníci umisťují drobné sladkosti a lákavé drobnosti s výraznými nápisy o jejich cenové výhodnosti. Jsou si totiž vědomi toho, že se při čekání ve frontě na pokladnu nudíte, a jste tudíž náchylní k tomu, přihodit do koše ještě pár drobností.

Nechoďte na nákupy s dětmi

Nechte děti doma nebo je svěřte do dětského koutku. Nebudete tak vystaveni úpěnlivým prosbám o vše, co jim padne do oka. Děti totiž vždy nezbytně nutně potřebují žvýkačky, čokoládu, nový obleček pro barbínu, baterie do autíčka – dosaďte dle vlastních zkušeností.