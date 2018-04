Jak zdanit příjmy z Harvardského holdingu

Trust je instituce známá z anglosaského právního prostředí a v našem právním řádu bychom těžko nalezli něco podobného. Z toho důvodu také nikde v daňových zákonech nelze najít ustanovení přímo upravující zdaňování prostředků přijatých od zahraničních trustů, což je právě případ akcionářů Harvardského průmyslového holdingu (HPH). Poplatník tedy bude muset zkoumat, pod jaké ustanovení zákona o daních z příjmů se mu podaří takový příjem podřadit. Jak tedy mají fyzické osoby příjem od HPH zdanit?

K dy není potřeba daň platit

Lidé, kteří od „Harvardů“ neinkasovali více než 10 tisíc korun a neměli ani žádné jiné příjmy kromě příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob a příjmů zdaňovaných srážkou například úroky z bankovních vkladů, ani nevykazují daňovou ztrátu, nemusí podávat daňové přiznání ani platit daň. Podobně jsou na tom osoby, které nemají kromě příjmů ze závislé činnosti ostatní příjmy, například právě příjmy od HPH vyšší než 4 tisíce korun. Také tyto osoby nemusí podávat daňové přiznání.



N ajít správný paragraf je složité

Harvardský průmyslový holding je vlastníkem zahraniční dceřiné společnosti, která zřídila trust. Tato společnost tedy pozbyla svůj majetek v jeho prospěch. Zároveň však stanovila podmínky pro nakládání s majetkem trustu, kdy tento trust musí spravovat majetek a případně jej rozdělit pouze ve prospěch akcionářů HPH. Společnost ovládaná HPH tedy zajistí, aby akcionáři její mateřské společnosti dostali peněžní prostředky, které patřily této ovládané společnosti, a to v poměru podle struktury akcionářů HPH ze dne 4. 12. 2002.

Byť tedy nárok na výplatu z trustu není přímo zahrnut v cenném papíru (akcii HPH) a podíly v trustu nejsou rozděleny na cenné papíry, je tento nárok odvozen od držby akcií HPH k rozhodnému datu. Proto je možno o inkasovaném příjmu uvažovat jako o příjmu z kapitálového majetku podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.

Příjmem z kapitálového majetku podle tohoto ustanovení jsou totiž nejenom dividendy, podíly na zisku a úroky, ale i jakýkoliv jiný příjem, peněžitý i nepeněžitý, který může být s účastí ve společnosti nebo držbou cenného papíru spojen.



N a výběr jsou dvě varianty

Vzhledem ke skutečnosti, že jde o příjem plynoucí ze zdroje v zahraničí, mají poplatníci navíc možnost si zvolit ze dvou variant zdanění příjmu. Buď vykážou takovýto příjem jako součást samostatného základu daně podle § 16 odst. 2 a zdaní jeho hrubou výši sazbou 15 procent, nebo tento příjem zahrnou do dílčího základu daně - příjmy z kapitálového majetku, a tedy do celkového základu daně zdaňovaného progresivní sazbou daně z příjmů fyzických osob podle § 16 odst. 1 tedy od 15 do 32 procent. Bude záležet na individuálních poměrech jednotlivých poplatníků, která z těchto dvou variant bude právě v jejich případě tou vhodnou. V případě aplikace sazby podle § 16 odst. 1 totiž mají vliv na reálnou výši zdanění takové faktory, jako celková výše ostatních příjmů, odčitatelné položky, dosud neuplatněné daňové ztráty atd. V obou případech však budou poplatníci podávat daňové přiznání typu B.

D evatero rad pro daňové opozdilce

1. Daňové přiznání lze podat ještě 31. března přímo na finančním úřadu nebo na poště. Nonstop provoz je na hlavní poště v Praze v Jindřišské ulici a v Brně v Nádražní ulici.

2. Není nutné vyplňovat přiznání do originálních tiskopisů, finanční úřad přijme i formulář vytištěný z internetu.

3. Spolu s daňovým přiznáním musí být také zaplacena daň na poště, převodem z účtu nebo hotově přímo na finančním úřadě.

4. Kdo nestihne vyplnit přiznání, musí do konce března podat finančnímu úřadu žádost o jeho odklad, pokud využije daňového poradce pak spolu s plnou mocí pro zvoleného poradce.

5. Nezapomeňte, že do osmi dnů od podání daňového přiznání je potřeba poslat také přehled o platbách příslušné zdravotní pojišťovně. Ve stejné lhůtě je nutné zaplatit případný dluh.

6. Každý, kdo platí hypotéku, musí podat samostatně daňové přiznání. Pokud je zaměstnancem a nemá jiný příjem, stačí vyplnit tiskopis typu A.

7. Vyplněný přehled o příjmech a výdajích je nutné předat také správě sociálního zabezpečení. To však nespěchá tolik jako daně, přehled musí dorazit na místo určení do konce dubna. Do osmi dnů od tohoto data je potřeba uhradit případný nedoplatek pojistného.

8. Nezapomeňte snížit daňový základ o odčitatelné položky, úroky z hypoték i úvěrů ze stavebního spoření a platby životního pojištění a penzijního připojištění.

9. Důchodci vyplňují daňové přiznání (pokud nemají jiné zdanitelné příjmy) jen tehdy, je-li jejich důchod vyšší než 144 000 korun.

Setkali jste se při podávání daňového přiznání s méně standardními případy? Jak jste je řešili? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.