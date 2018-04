Nově si můžete přivydělat i 30 tisíc bez danění, ale jen příležitostně

Jak se vyrovnat se zdaněním přivýdělků, zdokumentujeme na příkladu pana Leoše Šálka. Ten před víc než rokem přišel o práci, dostával podporu v nezaměstnanosti 6 300 korun měsíčně. Ale protože je mu už 60 let, těžko hledal nové zaměstnání. Měl však naspořeny nějaké peníze v penzijní společnosti, tak se rozhodl nastoupit do takzvaného předdůchodu. Ten není vysoký, umožňuje však přivýdělky. Leoš je přičinlivý, tak toho využil.



Příjmy, ze kterých se neplatí daň u zaměstnanců přivýdělky do 6 000 Kč/rok, ostatní do 15 000 Kč/rok (lidé na rodičovské, důchodci, studenti)



příležitostné příjmy (§ 10 zákona o daních z příjmů) do 30 000 Kč/rok



rodičovský příspěvek, sociální dávky



nemocenská



výživné



důchody (do 306 000 Kč za rok 2014)



penze z pojistek či penz. připojištění



odškodnění, pojistná plnění (netýká se však například náhrady za ztrátu příjmu či za poškození věcí v obchodním majetku)



stipendia



některé výhry a ceny ze soutěží (informujte se u organizátorů)



příjmy z prodeje cenných papírů, které jste vlastnili déle než tři roky



příjem z prodeje nemovitostí, v nichž jste dva roky bydleli, či je pět let vlastnili



příjem z prodeje movitých věcí (kromě aut, letadel a lodí, jež jste vlastnili méně než rok a nejsou v obchodním majetku firmy)



státní podpora stavebního spoření a doplňkového penzijního spoření



příjmy z dědictví nebo odkazu



Podpora: V lednu a únoru bral Leoš podporu v nezaměstnanosti 6 300 korun, je to nezdanitelný příjem, v daňovém přiznání jej neuvádí.

Důchod: Od března nastoupil do předdůchodu, měsíčně má 7 500 korun. Je to nezdanitelný příjem, do daní nevstoupí.

Životní pojištění: V dubnu vypověděl životní pojistku, kterou před časem neuváženě uzavřel. Platil ji tři roky, ročně si díky ní snižoval daňový základ o 6 000 korun. Smlouvu v roce 2014 ukončil a jako odkupné dostal 3 200 korun.

Vyrovnání dříve uplatněného snížení základu daně provede v daňovém přiznání za aktuální zdaňovací období. Dodaní 3 x 6 000 korun (částku uvede do přílohy č. 2 do sloupce příjmy podle § 10, F). Odkupné nijak zdaňovat nebude, to jsou peníze, které si sám našetřil, daň z případného zhodnocení strhne pojišťovna při výplatě.

Vytvoření manuálu: V květnu vytvořil grafický manuál pro kamarádovu firmu. Byl to jednorázový příjem, který činil 18 000 korun (i ten uvede do přílohy č. 2, do příjmů podle § 10, A). Nemá žádné doklady o výdajích, u těchto příjmů nelze využít paušál. Do základu daně vstupuje celý příjem.

Spoření a investice: V červenci Leošovi skončilo stavební spoření a celou částku si převedl na svůj bankovní účet. Přijaté uspořené peníze ani státní podpora do daní nijak nevstupují.

Leoš se rozhodl, že částku investuje do nákupu cenných papírů. Spojil se s brokerem a jeho prostřednictvím nakupoval a prodával akcie. Investoval částku 160 000 korun, ale cenné papíry během roku několikrát prodal a zase odkoupil. Celkově tak postupně nakoupil za 580 tisíc a prodal za 630 tisíc korun.

Od roku 2014 lze osvobodit příjmy z prodeje cenných papírů až po třech letech od jejich pořízení. Tuto podmínku Leoš nesplnil, bude tedy zdaňovat celý zisk. (Do přílohy č. 2 do sloupce příjmy podle § 10, D, uvede částku 630 000 a do sloupce výdaje napíše cifru 580 000.)

Daňové přiznání za rok 2014 Stáhněte si interaktivní formulář

Příležitostné příjmy: Příjmy podle § 10 překročily hranici 30 tisíc korun, takže Leoš musí ze zisku odvést daň. Osvobozeny jsou příležitostné příjmy do 30 tisíc korun. Pozor: písmena A až F v poučení k vyplnění tiskopisu neodpovídají tomu, jak příležitostné příjmy vymezuje zákon (shrnuje víc kategorií pod písmeno A), proto Leoš sčítá i příjmy ve formuláři označené jako F.

Pojistné plnění: V květnu Leoš naboural auto. Od pojišťovny dostal 30 tisíc korun. Vůz neměl v podnikání ani ho jinak nevyužíval k výdělečné činnosti. Pojistné plnění je osvobozené od daně.

Pronájem: Nové auto si momentálně nemůže dovolit, tak se rozhodl pronajímat garáž. Dostává 2 000 korun měsíčně, celkem v roce 2014 pronájmem vydělal 12 tisíc korun. Garáž pronajímá dlouhodobě. (Uvede to do formuláře jako příjem podle § 9 do řádku 201 přílohy č. 2. Do řádku 202 napíše paušální výdaj ve výši 30 procent, to je 3 600 korun.)

Shrnutí modelového příkladu Typ příjmu Příjmy Výdaje Zisk Podnikání (§7)

20 000 12 000 8000 Pronájem garáže (§ 9) 12 000 3600 8400 Dodanění život. pojištění (§ 10) 18 000 0 18 000 Práce pro kamaráda (§ 10) 18 000 0 18 000 Cenné papíry (§ 10) 630 000 580 000 50 000 Zisk celkem 102 4000 Vypočtená daň 15 360 Sleva na dani za poplatníka -24 840 Doplatek 0

Podnikání: Kamarád, kterému dělal grafický manuál, ho všude chválil a na Leoše se obrátili další zájemci. Rozhodl se, že si udělá živnostenské oprávnění na tuto činnost. Od listopadu se pak zaregistroval na finančním úřadě jako OSVČ. Do konce roku jako podnikatel inkasoval 20 tisíc korun.

Skutečné výdaje z podnikatelské činnosti byly v počátku vyšší, a to 16 tisíc korun, ale Leoš přesto použije paušál, aby to měl jednodušší v příštích letech, kdy výdaje nebudou vysoké. (V příloze č. 1 zaškrtne sloupec Procenta výdajů, do řádku 101 uvede částku 20 000 a do řádku 102 paušál 60 procent, výdaje 12 000 korun.)

Celkem: Do daňového přiznání tak celkově vstupuje příjem po odečtu výdajů 102 400 korun. K dani z těchto příjmů uplatní základní nezdanitelnou částku 24 840 a výsledkem je, že mu nevznikne daňová povinnost.

Sociální pojištění: Do základu patří pouze zisk podle § 7, to je částka 8 000 korun. Vyměřovací základ je přitom polovina zisku z podnikání, tedy 4 000 korun. Stanovený minimální vyměřovací základ za rok 2014 je 5 190 korun, Leoš nedosáhl minima, nemusí platit pojistné.

Zdravotní pojištění: Do základu se počítá jen zisk podle § 7, to je částka 8 000 korun. Zdravotní pojištění nemá minimální vyměřovací základ, Leoš se musí přihlásit u své zdravotní pojišťovny a zaplatit. Vyměřovacím základem je 50 % zisku z podnikání = 4 000. Pojistné z této částky je 13,5 %, tedy 540 korun.

Co jsou ostatní příjmy?

Do šesti oblastí je rozděluje Vlastimil Sojka, daňový poradce KODAP:

1 Příležitostná činnost

příležitostný pronájem movitých věcí - půjčím auto sousedovi, který má své rozbité

prodej přebytků ze zahrádky, příjem z chovu včelstev

příležitostná sousedská výpomoc - pomoc nemocnému sousedovi za úhradu, jednorázová výpomoc sousedovi při stavbě či opravě domu, sekání trávy, řezání dřeva, obstarání nákupů, úklid, jednorázové poradenství

2 Prodej nemovitostí

příjem z prodeje rodinného domu nebo bytu, pokud jste v něm nebydleli a nevlastnili ho déle než dva roky a příjem nevyužijete na uspokojení dalších bytových potřeb

u dalších nemovitostí je prodej zdanitelným příjmem, pokud doba mezi prodejem nepřesáhne pět let, v případě zdědění nemovitosti v řadě přímé se lhůta zkracuje o dobu, po niž byt či dům vlastnil zůstavitel

3 Prodej movitých věcí

pouze vozidla, letadla a lodě, které nejsou součástí obchodního majetku firmy a doba mezi nabytím a prodejem byla kratší než jeden rok



příjmy z prodeje ostatních movitých věcí jsou osvobozeny

4. Prodej cenných papírů

nejčastěji příjem z prodeje akcií, dále podílových listů či dluhopisů, u cenných papírů nabytých po 1. 1. 2014 jsou příjmy z prodeje zdaněné vždy, když doba držby nepřesáhne tři roky



příjmy z prodeje cenných papírů se daní, pokud jejich úhrn (tedy veškeré příjmy z prodeje cenných papírů v roce 2014) přesáhne 100 000 korun

5 příjmy z převodu podle § 10 odstavce 1 písmene c) zákona

nejčastěji podíl ve společnosti s ručením omezeným nebo tzv. prodej družstevního bytu (převod družstevního podílu), kratší držba než pět let = příjem podléhá zdanění

6 Jiné ostatní příjmy

příjmy ze zděděných autorských práv, bezúplatné příjmy, dědění, darování (dědění osvobozeno vždy, dary od příbuzných též a od nepříbuzných jsou osvobozeny do 15 000 korun)



Kromě zemědělských přivýdělků nelze uplatnit paušální výdaje, pouze výdaje prokazatelné: například při prodeji domu kupní cena a daň z nabytí nemovitých věcí.