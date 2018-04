Jak zhodnotit firemní peníze jinde než ve firmě?

Výhodou investorů s vyššími příjmy je možnost efektivněji rozložit riziko v portfoliu. Nabízí se větší množství investičních příležitostí a širší diverzifikací je tak možné dosáhnout příznivějšího poměru rizika a výnosů vzhledem k určitému investičnímu horizontu.

Dalším pozitivem u investování větších obnosů je také výhodnější poplatková struktura u většiny investičních nástrojů. Je totiž rozdíl, jestli jednotlivec investuje do podílového fondu 50 tisíc korun a měsíčně vloží dalších pár tisíc, nebo jestli si může společnost, případně podnikatel dovolit najednou investovat jeden, případně několik milionů. Výhodnější poplatky s rostoucí investovanou sumou jsou aktuální prakticky u všech druhů investičních nástrojů a zejména u těch konzervativních, s nižším výnosovým potenciálem, se nižší nákupní poplatky příznivě odrazí na celkovém dosaženém zisku.

Možnosti jsou široké

Vzhledem k většímu množství investovaných prostředků je jednodušší využít nové investiční příležitosti, které jsou u nás v současnosti bohužel dostupné pouze v zahraniční měně, zejména v euru. Jelikož je ale vstup do měnové unie v budoucnu velmi pravděpodobný, není vyloučeno, že výnosy z dlouhodobých investic si střadatelé budou moci užívat již přímo v evropské měně. Ještě pořád je zde ale dostatek možností, jak vydělat přímo v koruně.

Tradičním investičním nástrojem, který je domácím investorům dostupný jak v koruně, tak v zahraničních dolarech a eurech, jsou akcie. Ty lze využít jako prostředek k dlouhodobému uložení prostředků, ale jsou vhodné také pro spekulanty. Jejich výhodou je likvidita, zajímavý výnosový potenciál, nebo v některých případech dividenda. Nevýhodou může být vyšší míra rizika a vyšší poplatky za zprostředkování nákupu a prodeje. Pro velké společnosti jsou akcie také dobrým nástrojem k ovládnutí konkurenčních společností, to však již s investicí, jak ji zvažujeme v tomto článku, nemá moc společného.

Akcie jsou dostupné prostřednictvím brokerských společností, které v současnosti zprostředkují nákup cenných papírů na všech vyspělých akciových trzích. Kromě toho většina z nich nabízí také derivátové a strukturované produkty (futures, warranty, certifikáty, indexové akcie - ETF), prostřednictvím nichž je možné investovat nejen do jednotlivých akciových titulů, ale například do akciových indexů, akciových košů a jiných podkladových aktiv (měny, komodity, apod.). Investoři tak mohou dosahovat vyšší míry zabezpečení, diverzifikace (ETF, certifikáty), nebo naopak prostřednictvím pákových produktů (futures na komodity, měny, warranty) dosahovat nadprůměrných zisků. Vzhledem k většímu množství peněžních prostředků lze tyto produkty efektivně kombinovat a dosáhnout zajímavého poměru rizika a výnosů.

Fondy: univerzálnost a jednoduchost

Dalším, nástrojem, který je u nás hodně zaveden a v posledních letech si získal velikou popularitu, jsou otevřené podílové fondy. Jejich největší výhodou je široké spektrum a množství produktů možností vyššího zhodnocení (akciové fondy, zahraniční hedge fondy, dynamické smíšené fondy), tak konzervativní strategie nabízející vysokou míru zabezpečení (fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy). Stejně jako akcie jsou dostupné v koruně i v zahraniční měně a z nabídky si vyberou určitě investoři s různým přístupem k riziku, investičním horizontem a očekávaným výnosem.

Zajímavou alternativou pro podnikatelské subjekty může být také možnost podílet se na investování ve fondech kvalifikovaných investorů, které by u nás mohly v budoucnu začít vznikat. Ty jsou dosud kvůli svým určitým rysům (maximální počet investorů je 100, zákaz veřejného nabízení, minimální investice 1 milion korun, žádné omezení pro investice, minimální informační povinnost) určeny pouze finančním institucím, jako jsou banky, pojišťovny apod. Nový zákon o kolektivním investování by však měl umožňovat do nich investovat prakticky každému, kdo prohlásí, že je kvalifikovaný investor.

Další horkou novinkou, kterou by mohli využít právě investoři s vyšším množstvím majetku určenému k investování, jsou fondy nemovitostní. Jedna ze základních výtek investorské veřejnosti vůči původní verzi zákona, kterou byla vysoká minimální suma potřebná k investování do nemovitostních fondů, sice byla vyslyšena a sumu si mohou určovat investiční společnosti. Těžko si ale můžeme představit nemovitostní fondy, do nichž bude možné investovat řekněme 10 000 Kč. Podobně, jako tomu bude u fondů kvalifikovaných investorů, i nemovitostní fondy mají určitá omezení (omezení zpětného odkupování podílových listů, možnost pozastavení odkupování až na dva roky apod.), které je předurčují spíše velkým investorům a investorům s větším množstvím likvidnějších prostředků. Z hlediska zaměření, investičního horizontu a podkladového aktiva jsou tyto druhy fondů označovány spíše jako rizikovější a tak by do nich měli investovat pouze ti investoři, kteří již mají určité zkušenosti z investování v malém a vědí co od své investice očekávají.

Zkuste něco exotického

Pro ty, kteří nechtějí investiční proces řešit prostřednictvím zprostředkovaných, odvozených produktů, ale zároveň se nechtějí vystavovat přílišnému riziku je na trhu také několik investičních příležitostí. Jednou z nich jsou například investiční diamanty. Zájem o ně i přes omezenou nabídku ve světě neustále stoupá, což je do budoucna příslibem pro růst cen. Kdo se ale rozhodne pro investici do diamantů, musí si dát pozor na to, jaký diamant kupuje. Ne všechny diamanty jsou totiž považované za investiční. Ke koupi diamantů je proto nutné využít služeb odborníků, nebo specializovaných firem, u nichž máte jistotu, že kupujete pravý diamant opatřený certifikátem, splňující všechny důležité normy a vlastnosti.

Další alternativou mohou být například drahé kovy, zejména zlato, které je po dlouhá léta považováno za dobrý prostředek ke snižování volatility portfolia a zlepšování diverzifikace. Jeho největší výhodou je nízká korelace (vzájemná závislost) na akciových trzích a malá závislost na ekonomických cyklech a změnách v ekonomice a je tak vyhledávanou investicí zejména v obdobích nejistoty a nestability. Kromě možností investování do zlata prostřednictvím futures kontraktů na komoditní burze je možné investovat také přímo do zlatých mincí a slitků (prutů) s vysokou ryzostí.