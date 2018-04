Jak zhodnotit své peníze?

Ú čty v bance závratné výnosy nepřinesou

První variantou, po které stále většina Čechů sahá, pokud potřebuje uložit peníze, jsou běžné či spořicí účty nebo termínované vklady. Málokdo si je však vědom, že tato varianta v současné době nepřináší ani procento zhodnocení ročně.

Běžná konta mají sloužit především pro provádění jednotlivých transakcí - to znamená například zaplacení faktur za elektřinu, plyn nebo telefon. Naproti tomu spořicí účty nebo termínované vklady jsou ze své podstaty určeny pro zhodnocování peněz - současná nízká úroveň úrokových sazeb však znamená naprosto mizivý výnos, ale úroky začínají pomalu stoupat.

Kdo se bojí investovat peníze například do podílových fondů či akcií, budou pro něj termínované vklady to pravé a rozhodně výhodnější než nechávat veškeré úspory jen na běžném kontě, kde vlastně nepřinášejí žádný výnos. Podle finančních odborníků by každý měl mít na běžném účtu zhruba tří- až pětinásobek průměrných měsíčních příjmů jako rezervu pro nenadálá vydání. Případné přebytky je nutno směrovat do výnosnějších variant.

Zatímco spořicí konto je určeno k částečnému zhodnocení peněz, které „přebývají“ na běžném účtu, je možné na ně přikládat další peníze a samozřejmě je kdykoliv vybrat. Jde v podstatě o takový lépe úročený běžný či sporožirový účet.

Termínované vklady obvykle nabízejí lepší úrok než ty spořicí, ovšem peníze na nich nejsou k dispozici ihned, ale až po uplynutí sjednané doby - ta se může pohybovat od jednoho dne až po několik let. Čím delší je sjednaná doba uložení, tím vyšší úrok. Po tuto dobu však musí zůstat peníze v bance. Pokud je člověk vybírá předčasně, musí za to zaplatit pokutu - ta se obvykle pohybuje v procentech z částky vkladu.

Při současných klesajících úrokových sazbách termínované vklady poněkud ztratily na své atraktivitě. Přesto mají smysl, především pro velmi krátkodobé, několikatýdenní až měsíční, uložení peněz. Vklady tak přinesou alespoň malý výnos, což je zajímavější a hlavně bezpečnější než uložení bankovek doma pod matrací. Termínované vklady jsou ze zákona pojištěné. Výnosy z úroků jsou podle zákona zdaněny patnácti procenty a k částce na účtu banka připíše již jen čistý výnos vkladu.

Úročení účtů v bankách - vklad 50 000 Kč na dobu jednoho roku Banka Běžný účet Spořící účet Termínovaný vklad Citibank 0,30 % 0,50 % 0,77 % Česká spořitelna 0,15 % 0,80 % 0,80 % ČSOB 0,35 % 0,70 % 0,60 % eBanka 0,15 % – 0,75 % GE Capital Bank 0,10 % 0,50 % 0,50 % HVB Bank 0,00 % 0,66 % 0,49 % Komerční banka 0,40 % 0,46 % 0,70 % Poštovní spořitelna 0,50 % 0,90 % 0,90 % Raiffeisenbank 0,10 % 0,55 % 0,55 % Volksbank 0,10 % – 0,50 % Živnostenská banka 0,10 % 0,40 % 0,59 %

K do se nebojí riskovat, může zkusit podílové fondy



Z úroků v bankách se zbohatnout nedá. Kdo chce vylepšit svou finanční situaci a nebojí se podstoupit větší či menší riziko, měl by uvažovat o podílových fondech. Bezpečné fondy peněžního trhu nebo dluhopisové nabízejí totiž lepší výnosy než bankovní vklady.

Platí zde však pravidlo, že čím vyšší možný výnos, tím vyšší riziko. Ve finále lze na investici do podílových fondů prodělat, ale třeba i vydělat desítky procent ročně - to se týká především smíšených a akciových podílových fondů. Ale pozor, jestli se rozhodnete dát peníze do podílového fondu, nevybírejte jen podle zisků, které dosáhl fond v minulosti - ty totiž nejsou zárukou, že stejné výnosy bude přinášet i nadále.

Nejbezpečnější variantou jsou fondy peněžního trhu - jejich výnosnost sice není závratná, ale investují podobně jako pojišťovny do bezpečných státních dluhopisů. To znamená, že není nutné se obávat, že z dvaceti tisíc korun investovaných do fondu, zbude jen minimum. Očekávaný výnos fondů peněžního trhu se pohybuje kolem dvou až tří procent ročně, což je přece jen o něco více než přinášejí vklady v bankách.

Výnosy se na rozdíl od termínovaných vkladů a výnosů z pojistného nedaní, pokud jsou peníze v podílovém fondu ponechány alespoň půl roku. Optimální doba, po kterou by měly peníze zůstat ve fondu, je pro fondy peněžního trhu půl roku až jeden rok. U dluhopisových se takzvaný investiční horizont pohybuje od jednoho roku do tří let. Nejdelší je pak u akciových fondů - minimálně pět let.

Mezi nejúspěšnější fondy peněžního trhu se za poslední rok řadí například ISČS Sporoinvest či IKS peněžní trh. Dluhopisovým vévodí ČPI Fond korporátních dluhopisů, ISČS Sporobond či Živnobanka-Obligační fond.