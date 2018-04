Jak zhodnotit úspory co nejlépe?

Rodina využívá řadu finančních produktů, ze kterých čerpají maximum státních dotací a daňových úlev. Oba manželé mají sjednáno životní pojištění a penzijní fondy. Tyto produkty slouží k zajištění příjmu rodiny a zabezpečení na stáří. Rodina má dále stavební spoření z roku 1999 na cílové částky 250 000 Kč na všechny členy rodiny. Měsíční mzda pana Sládka činí 32 000 Kč čistého a paní Sládkové 16 000 Kč čistého. Kromě zaměstnaneckých příjmů mají Sládkovi ještě vedlejší příjem 15 000 Kč měsíčně z bytu v Praze, který zdědili.

Co se týče rodinných úspor, je jejich portfolio sestaveno následujícím způsobem:

Alokace úspor Částka Potenciál zhodnocení Běžný účet 200 000 Kč 0,3 - 0,5 % Termínovaný vklad 600 000 Kč 0,7-1,2 % Fond peněžního trhu 300 000 Kč 2-3 % Evropský akciový fond 200 000 Kč 10-15 %

Výnosy z peněz uložených na běžném účtu a termínovaném vkladu nepokryjí ani inflaci. Peníze zainvestované před dvěma lety do fondu peněžního trhu se zhodnocují v průměru kolem 2,5 % p.a. Do akciového fondu Sládkovi zainvestovali na jaře 2001, v době kdy akciové trhy klesaly, a přestože se již trhy obrátily zpět vzhůru, hodnota investice je stále o 15 % nižší, než v době, kdy Sládkovi investici realizovali.

Základní požadavky a cíle

Sládkovi chtějí co nejlépe zhodnotit své úspory. Uložené peníze slouží jako rezerva. Za 3 roky budou však manželé pravděpodobně řešit bydlení pro dceru, která již bude mít ukončenu vysokou školu. Byt může stát cca 1 500 000 Kč. Polovinu této částky chce rodina získat vybráním stavebních spoření pana Sládka, paní Sládkové a dcery. Na druhou polovinu částky se využijí úspory. Minimálně 750 000 Kč tedy chtějí mít Sládkovi dostupných do 3 let.

Zbylé peníze slouží jako dlouhodobá rezerva, kterou manželé chtějí zhodnocovat. Rodina sice hodlá za 2 roky kupovat nové auto, ale to si chtějí vzít na leasing. Leasing odhadují na max. 7 000 Kč měsíčně a na ten se využijí peníze z pronájmu bytu. Potom bude z pronájmu stále ještě 8 000 Kč měsíčně zbývat. Tyto peníze by chtěli Sládkovi pravidelně zhodnocovat za účelem zabezpečení na stáří.

Řešení

1) Stavební spoření

Sládkovi zakládali stavební spoření za podmínek, kdy úroková míra pro zhodnocení vkladů stavebního spoření byla 3 % p.a. a státní dotace 25 % z ročně naspořené částky. Protože ukládají 18 000 Kč ročně, využívají maximální státní dotaci, tedy 4 500 Kč. Rodina se správně rozhodla spořit v tomto produktu dále, přestože již byly splněny podmínky pro výplatu naspořených prostředků. Sládkovi tak mají zhodnocené vkládané finance cca 12 % p.a. a za 3 roky budou mít ve třech stavebních spořeních naspořeno opravdu cca 750 000 Kč, které mohou využít na koupi bytu pro dceru.

2) Běžný účet

Zhodnocení peněz uložených na běžném účtu není téměř žádné. Přesto by rodina nějakou rezervu měla na běžném účtu mít. Jsou to peníze pro případ nenadálých finančních výdajů. Každá rodina by si měla rozmyslet, jak velkou částku potřebuje mít okamžitě dostupnou.

Sládkovi se rozhodli ponechat na běžném účtu rezervu ve výši 50 000 Kč. Zbylých 150 000 Kč by bylo vhodné zainvestovat například do aktivně spravovaného portfolia akciových fondů (viz dále).

3) Otevřený podílový fond peněžního trhu

Výnos tohoto instrumentu obecně pokrývá inflaci. Stejně tak jako u všech podílových fondů je výnos z investice osvobozený od daně z příjmu (po 6 měsících trvání investice). Sládkovým se zde peníze příliš nezhodnocují, ale alespoň neztrácejí na hodnotě. Rodina investovala do fondu již před dvěma lety, nárůst hodnoty investice pokryl vstupní poplatek, pokryl inflaci, a kdyby chtěli Sládkovi peníze vybrat, mají je bez jakékoliv ztráty dostupné do 1 měsíce.

Pokud by tedy Sládkovým přeci jen nestačila rezerva na běžném účtu, mohou využít těchto úspor. Dodrželi investiční horizont 1 roku, který je doporučený pro zhodnocení peněz v tomto typu investice. Pokud nepotřebují mít tyto peníze dostupné, je vhodné v tomto instrumentu nechat pouze částku 150 000 Kč a zbylé prostředky investovat do instrumentů s delším investičním horizontem a potenciálem vyššího výnosu.

V kontextu celého portfolia Sládkových navrhuji investovat 100 000 Kč do dluhopisového fondu a 50 000 Kč do akciového fondu rozvíjejících se trhů.

4) Termínovaný vklad

Zhodnocení termínovaných vkladů je zpravidla jen o několik desetin procenta vyšší, než na běžném účtu. Tento produkt v rodinném portfoliu Sládkových ztrácí opodstatnění. Rodina tak velkou částku, která je zde uložena, nepotřebuje mít dostupnou a i kdybychom potřebovali vysokou likviditu, tak fond peněžního trhu nám poslouží daleko lépe. Doporučuji přesunout tyto peníze do dluhopisových fondů.

Jak investovat do fondů

5) Evropský akciový fond a doporučení pro další investice do akciových fondů

Přestože manželé ještě nejsou na hodnotě, kterou zainvestovali, můžeme vidět v posledních 3 letech každý rok výrazný nárůst. Z dlouhodobého hlediska se jedná o investici s potenciálem nadprůměrného výnosu. Doporučuji určitě v investici setrvat.

Abychom snížili riziko opětovného zklamání při investici do akciových fondů, mohli bychom tentokrát nastavit větší diverzifikaci rizika. Je dobré rozložit investované peníze do několika fondů a na více různých trhů. Ideálním řešením může být aktivně spravované portfolio akciových fondů. Zde za nás investiční manažer rozděluje investici do mnoha fondů a do různých regionů. Nad portfoliem neustále dohlíží a mění váhy jednotlivých fondů podle situace na jednotlivých trzích. Při takové investici je pravděpodobnost toho, že výrazně klesne hodnota vkládané částky, daleko nižší.

Také navrhuji vyzkoušet si investici do fondu zaměřeného na rozvíjející se trhy. Je třeba si uvědomit, že riziko kolísání hodnoty investice je zde daleko vyšší. Můžeme však také očekávat mnohem větší výnos než ve fondech zaměřených na vyspělé trhy.

Nové rozložení portfolia

Nyní bude vypadat rozložení rodinných financí následovně. Finance ve fondu peněžního trhu a v dluhopisových fondech můžeme použít v budoucnu na financování koupě bytu pro dceru. Ostatní finance investujeme do akciových fondů s cílem nadprůměrného zhodnocení v dlouhém časovém horizontu.

Alokace úspor Částka Potenciál zhodnocení Běžný účet 50 000 Kč 0,3 % Fond peněžního trhu 150 000 Kč 2-3 % Dluhopisový fond A 350 000 Kč 5 % Dluhopisový fond B 350 000 Kč 5 % Aktivně spravované portfolio akciových fondů 150 000 Kč 10-15 % Akciový fond rozvíjejících se trhů 50 000 Kč 10-15 % Evropský akciový fond 200 000 Kč 20-30 %

Pravidelné investice

Peníze z pronájmu bytu navrhuji pravidelně investovat do akciových fondů. Díky tomu, že investujeme pravidelně, nakupujeme podílové listy pokaždé za jinou hodnotu. Snižujeme tak riziko, že bychom zainvestovali v nesprávnou dobu. Při pravidelném investování pro nás může být příznivé, i když trhy klesají. Nakupujeme čím dál levněji podíly a při opětovném růstu se dostaneme rychleji k výnosu. Pravidelné investování do fondů je velice výnosný způsob zhodnocení peněz za úměrné riziko. Můžeme očekávat zhodnocení na úrovni 10 % p.a.

Rady a tipy

Při investici do dluhopisových fondů se vyhýbejte fondům, které investují v jiné měně, než je měna vámi investované částky. Kurzová ztráta může být vyšší než výnos z investice.

Pamatujte, že jste prodělali či vydělali až ve chvíli, kdy investici prodáte.

Při poklesu hodnoty investice nepropadejte panice. Eliminujte riziko tím, že dodržíte investiční horizont. Pro akciové fondy je doporučený horizont minimálně 5 let!

Jak se snažíte zhodnotit své peníze vy? Co byste poradili ostatním? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.