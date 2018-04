Jak žijí: Češi lépe, Slováci dotahují

V Česku je stále vyšší životní úroveň než na Slovensku – měřeno cenami a výší platů. Podle posledních údajů vydělávají Češi v průměru 18 903 korun za měsíc, Slováci 17 223 korun, což je na české 12 838 korun. Slovensko však má již ze sebou zásadní reformy důchodového a sociálního systému a ekonomové očekávají rychlý růst hospodářství. Pokud po volbách, které se konají o víkendu, neobrátí vláda kormidlo.

Práce na prvním místě?

Možná, že jsou v Česku vyšší příjmy i proto, že se Slováci dost často pro práci neobětují. „Nedávno jsem četl výsledky průzkumu, že stále méně Slováků pociťuje radost z práce a považují ji spíše za povinnost. Vyšlo najevo, že si víc ceníme rodinného zázemí a výchovy dětí než výjimečných příjmů. Měl jsem pocit, že píší o nás,“ přiznává stavební technik Juraj Kováč. Zatímco Češi či Maďaři si zlepšují často příjmy druhým zaměstnáním, na Slovensku to není zvykem. V průzkumech se Slováci vyjádřili, že jim ke spokojenosti stačí 15 až 20 tisíc měsíčně.

Hlavně se za prací nechtějí stěhovat. Důvody pro to mají dva: mentalitou jsou velmi těsně spojeni s rodnou hroudou a spoléhají na pomoc široké rodiny. Druhým důvodem jsou vysoké náklady na pořízení nového bydlení. Vroce 2004 například

z každé tisícovky obyvatel změnilo bydliště jen 16 lidí. Na Slovensku je více lidí bez práce než v Česku, i když nezaměstnanost klesá, stále dosahuje 11 procent, v Česku je o tři procenta nižší. Na rodiny daleko ostřeji dopadly ekonomické reformy – zavedená rovná daň přinesla výhody movitějším, platby za lékařskou péči pociťují všichni. Platí se každá návštěva u lékaře i s dítětem (pokud je starší než jeden rok), 20 slovenských korun stojí recept na léky a podobně. „Nízká nemocenská nutí většinu lidí si vzít místo ní dovolenou,“ říká Juraj Kováč ze středního Slovenska. To je v Česku také poměrně běžná praxe.

Slováci si však zároveň stěžují, že přes všechna opatření nevymizely ze zdravotnictví třeba úplatky u doktorů. „Bez kávy, bonboniéry či lahve se raději v ordinaci nebo na sesterně ani neukazujte. Ještě jsme nepotkali člověka, který by byl se stavem slovenského zdravotnictví spokojený,“ míní Kováč.

Slovensko: stát přidává všem dětem

Na druhou stranu všichni Slováci, kteří mají děti, na ně dostávají příspěvek: 540 korun (405 Kč) dostane každý, kdo živí dítě do 18 let, u studentů je věková hranice vyšší, 25 let. V Česku náleží přídavky na dítě jen rodinám, které svými příjmy nedosahují trojnásobku životního minima. Rozdíl je i v rodičovském příspěvku, na Slovensku platí stát rodičům do tří let věku dítěte 4110 korun (v přepočtu 3082 Kč) měsíčně a rodiče si přitom mohou neomezeně přivydělávat.

I tak je výše příspěvku pro mnohé problematická. „Se synem jsem byla dva roky na mateřské, déle to být nemohlo, protože bychom nevyšli s penězi. Ještě štěstí, že nám pomohla babička s dědou a občas také sestra,“ říká Zuzana Kováčová. Češi dostávají rodičovskou 3696 korun měsíčně, od ledna 2007 si však polepší – stát bude rodičům malých dětí vyplácet každý měsíc 7600 korun. Neomezený přivýdělek je umožněn i rodičům v Česku.

Důchod: problém na obou stranách hranice

Spořit si na důchod považují za důležité Češi i Slováci, většinou však mají problém – při průměrném platu příliš peněz na spoření nezbývá. A když už ano, chovají se lidé v obou zemích trochu odlišně: na Slovensku dávají přednost životnímu pojištění, Češi rádi využívají penzijní připojištění.