Jak získat hypotéku rychleji a levněji

Původ hypotečního brokera

Zatímco v České republice se první hypoteční broker objevil až koncem 90. let minulého století, ve světě to bylo mnohem dříve. A nebyly to kupodivu banky, kdo se do poskytování služeb spojených s hypotečním financováním pustil, ale pojišťovací společnosti. Psal se rok 1930 a ve Spojených státech amerických začala nová éra hypotečního financování. Během pár let se na americkém trhu objevily desítky hypotečních brokerů, prostřednictvím kterých je dnes vyřízeno více jak 80 % všech hypotečních úvěrů. Velkou úlohu hrají hypoteční brokeři i v dalších anglosaských zemích jako je Irsko, Velká Británie, Kanada, populární je ale například i ve Španělsku či Německu.

Situace v České republice

Hypoteční broker je společnost licencovaná bankovními domy ke zprostředkování prodeje hypotečních produktů. Čím více bank broker zastupuje, tím širší nabídku produktů může svým klientům prezentovat. Lze konstatovat, že na českém trhu existuje zhruba pět velkých hráčů, kteří se za pár let své existence jasně vyprofilovali. Některý se specializuje zejména na cizojazyčnou klientelu, některý na bytové projekty, jiný zase kromě hypoték prodává i nemovitosti. V zásadě ale mají jedno společné: spolupracují buď se všemi anebo s většinou hypotečních domů a své služby poskytují klientům bezplatně. Ostatní menší subjekty na českém trhu, poskytují služby také většinou bezplatně, ale vzhledem k jejich menším zkušenostem i malému portfoliu nabízených bank je otázkou, zda-li jsou jejich služby přesně tím, co od hypotečního zprostředkovatele očekáváme. Bývalý zaměstnanec banky, který včera opustil svého chlebodárce a jal se nabízet hypotéky „na vlastní triko“, bude určitě výborným prodejcem těch hypoték, které ze svého bývalého zaměstnání bezpečně zná. Tím ale potřebu řadového klienta, toužícího po nalezení optimálního hypotečního produktu na celém trhu, neřeší. O jakých službách vlastně hovoříme?

Co čekat od hypotečního brokera

Každý, kdo si někdy hypotéku sám vyřizoval, ví, s jakými administrativními úkony je tato činnost spojena. Vše začíná sběrem informací v jednotlivých bankách a hledáním nejvýhodnější varianty. V každé bance vám ale také sdělí něco jiného, ať už se to týká potřebných dokumentů anebo výpočtu bonity. Zatímco jedna banka vám půjčí ráda, u jiné se paní na přepážce nevyjádřila příliš optimisticky. Poté, co člověk během týdne oběhl jedenáct hypotečních domů, mu vykrystalizovala dvě tři možná řešení s nejistým koncem.

Tento moment je v argumentaci hypotečních makléřů využíván nejčastěji: šetříme váš čas, profesionálně vám poradíme a hypotéku vám vyřídíme zdarma. Služby hypotečního brokera totiž spočívají v tom, že na jednom místě (tedy v jejich pobočkách) naleznete pohromadě nabídku více bank, čímž šetříte svůj čas. Reálné peníze pak můžete ušetřit tehdy, když vám díky velkoobchodním sazbám nabídne makléř výhodnější úrokové sazby anebo smluvní znalce, kteří vaši nemovitost ocení za nižší poplatek. Kromě toho vám pak hypoteční makléř zajistí veškeré potřebné formuláře, pomůže vám se sběrem dokumentů a ve finále sám tuto žádost o úvěr podává do příslušné banky. Přebírá tímto odpovědnost za celý proces vyřízení, který je završen podpisem úvěrové smlouvy v bance. I tady vám makléř asistuje a vysvětluje příslušné body smlouvy. Toto je ideální model chování hypotečního brokera (úplně nejlepší je ale takový broker, který vám ještě pomůže s čerpáním úvěrových peněz…). Ne každý broker je dnes ale schopen vám nabídnout všechny hypoteční produkty a ne každý broker se o vás takto příkladně postará. Pakliže jste rozhodnuti svěřit vyřízení své hypotéky brokerovi, musíte si pečlivě a hlavně správně vybrat.

Jak vybírat hypotečního brokera

Jak ale zjistit, zda je příslušný hypoteční broker korektní? Důležité je renomé a tradice. Z internetových stránek jednotlivých společností lze vyčíst mnohé: rok založení, počet zastupovaných bank, počet zaměstnanců, obchodní partnery. A nejen to. Určitě by mělo být pro každého klienta varováním, najde-li na stránkách společnosti výzvu, že za každého doporučeného klienta, který si přijde do jejich firmy pro hypotéku, nabízí odměnu. Taková firma zřejmě není schopna zajistit si dostatečnou klientelu jen vlastními výsledky a dobrou pověstí, a tak jí nezbývá, než za příchozí klienty platit. Dalším měřítkem důvěryhodnosti takové společnosti je i její sídlo: probíhá-li schůzka s hypotečním brokerem v obývacím pokoji soukromého bytu, určitě nejste na správné adrese: vybíráte ze dvou až tří bank, čímž vaše představa o nalezení nejvýhodnější varianty rychle bere za své.

Velmi osvědčenou metodou je pak kontaktování příslušné společnosti, ať už mailem či telefonicky. Rychlost reakce makléřů a jejich ochota vám určitě při utváření obrázku o firmě pomůže. Také určitě není od věci zeptat se svých známých. Třeba už dobrou zkušenost s nějakým hypotečním brokerem mají.

Mýty o hypotečních brokerech

V úvodu článku bylo řečeno, že hypoteční broker pracuje bezplatně. Už jenom tento fakt je pro běžného klienta velmi podezřelý: copak dnes někdo pracuje zdarma? Hypoteční brokeři ale zdarma nepracují, přestože jejich klienti za jejich standardní služby nezaplatí ani korunu. Tito brokeři jsou placeni bankou, ve které daný úvěrový případ skončí. Tedy příslušná banka zaplatí takovému brokerovi za to, že hypoteční úvěr kompletně připravil, čímž jí ušetřil její vlastní kapacitu. Žádná banka neplatí hypotečnímu brokerovi za to, že jí klienta jen přivedl. Bance pak totiž vznikají administrativní náklady se zpracováním a navíc není vůbec jisté, zda li je klient bonitní a na úvěr dosáhne. To vše samozřejmě za banku hypoteční broker běžně dělá, a proto mu banka za tuto práci může zaplatit.

Často používaným argumentem odpůrců hypotečních brokerů je to, že hypoteční úvěr vyřizují v bance, kde mají největší provizi. To by teoreticky mohlo platit u brokerů, kteří nabízí výše zmiňované dvě až tři banky. Pro velké brokery je ale konkurenční výhodou a prestiží nabízet celý trh, a navíc se v jejich případech výše provizí nijak zásadně neliší. A pak - je přeci logické, že broker, který své klienty posílá jen do čtyř bank, brzy o licence ostatních bankovních ústavů, se kterými nespolupracuje, přijde. Nehledě na to, že není v silách sebelepšího prodejce přesvědčit klienta, aby si vzal hypotéku od banky, kde má velkou provizi, když tato banka má úrokové sazby o půl procenta vyšší, než banka jiná, kde je jeho provize nízká. Jednoduše řečeno – konečné slovo má u dobrého brokera vždy klient.

Budoucnost hypotečních brokerů

Dobrý renomovaný hypoteční broker má vyhlídky jednoznačně pozitivní. Jednak kvůli příznivě se vyvíjejícímu trhu, jednak díky rostoucímu zájmů klientů o tyto služby. Český klient začíná být rád rozmazlován a chce od poskytovatelů služeb stále víc. Toho jsou si vědomy i stavební společnosti, které ročně produkují stovky a tisíce nových bytů. Zde se stává úloha hypotečního brokera nesmírně důležitou, neboť mnoho klientů, kteří si kupují byt na hypotéku, začíná být velmi nespokojeno s faktem, že jim prodejce nového bytu vnucuje jednu jedinou banku. Zatímco v některých evropských zemích se o korektnosti takového chování vůči klientům živě diskutuje, u nás jsou v této záležitosti vody velmi stojaté. Nelze ale popřít skutečnost, že účast hypotečního brokera, který dokáže pro bytový projekt vyjednat bezprecedentní hypoteční podmínky, a o klienta se navíc umí skvěle postarat, začíná být konkurenční výhodou nejednoho developera.

Využili byste služeb hypotečního brokera, nebo se raději spoléháte sami na sebe? Jaké s tím máte praktické zkušenosti?