Jak získat levnější hypotéku, než máte? Přejděte ke konkurenční bance

V současné době čerpáte hypoteční úvěr a blíží se konec fixačního období úrokové sazby, které máte nastaveno po dohodě s bankou. Abyste předešli překvapení z výše nové úrokové sazby, kterou vám vaše banka pro další fixační období nabídne, a měli dost času jednat, pokuste se o její výši požádat banku dříve. Banka vám však může a nemusí vyhovět a na tuto situaci je třeba být připraven.

Je vhodné se již několik měsíců před ukončením fixace (odborníci doporučují 1–3 měsíce) zajímat o nabídky konkurenčních bank, abyste si případně včas vyřídili refinancování svého úvěru u jiné banky. Banky svým klientům velice často oznamují výši úrokové sazby na další fixační období 2–3 týdny před uplynutím stávajícího období, a pak již mnohdy může být pozdě na jakékoliv kroky.

. Refinancování hypotéky Zjednodušeně řečeno refinancování hypotéky je splacení stávajícího hypotečního úvěru u jedné banky novým hypotečním úvěrem s výhodnějšími podmínkami od druhé banky. Výhodnějšími podmínkami jsou především nižší úroková sazba, možnost získání dodatečného úvěru, možnost změny délky splácení úvěru.

Pochopitelně můžete zůstat i nadále klientem stávající banky, řeknete si, že vám starosti kolem vyřizování nového úvěru za minimální zvýšení úrokové sazby nestojí a budete dále pokračovat ve splácení původní hypotéky. Také máte možnost se se svou bankou dohodnout na nižší sazbě, ale příliš nadějí si nedávejte. Banky často spoléhají na to, že klienti se s nabídnutou sazbou kvůli své pohodlnosti nakonec spokojí a k jiné bance neodejdou. Nejvíce radikálním způsobem je odejít k bance jiné a refinancovat svůj stávající hypoteční úvěr.

Refinancování brzy zažije boom

V České republice se refinancování hypotečních úvěrů teprve rozbíhá, nicméně finanční experti pro příští léta předpovídají jeho velký boom. Jejich názor potvrzuje vývoj v západní Evropě, kde refinancování je celkem běžné, a to především ve Velké Británii, kde naprostá většina klientů hypotečních bank svůj úvěr refinancuje i několikrát.

Refinancování u nás umožňují prakticky všechny banky, nicméně se speciálními produkty zaměřenými pouze na tuto situaci přicházejí banky s menší klientskou základnou.

Větší finanční hráči (Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, Hypoteční banka) umožňují refinancovat stávající hypoteční úvěr pomocí svých standardních hypotečních produktů a pro tuto finanční operaci nenabízejí žádné speciální podmínky.

Pojďme se na nabídku některých produktů refinancování hypoték podívat podrobněji.

GE Money Bank

GE Money Bank začala jako první s nabídkou refinancování hypotečních úvěrů jiných peněžních ústavů. Minimální výše úvěru je 300 tis. Kč, horní hranice není omezena. Splatnost úvěru je až 40 let. Nemusíte platit nový odhad nemovitosti, banka akceptuje původní tržní ocenění, které si sama aktualizuje. Za poskytnutí úvěru banka nepožaduje žádný poplatek.

Pokud již 12 měsíců bezproblémově splácíte stávající úvěr, nemusíte dokladovat svůj příjem, stačí vám doložit výpis z účtu a svůj aktuální příjem bance písemně potvrdit.

. Rady těm, kteří o refinancování hypotéky vážně uvažují 1. Dobře zvažte, zda se vám vyplatí refinancování vašeho stávajícího úvěru. Může se stát, že za pár let po ukončení fixačního období u nového hypotéky budete

o refinancování opět uvažovat. 2. V klidu se seznamte s nabídkami konkurenčních bank a zjistěte si veškeré podmínky, za jakých refinancování úvěru nabízejí. 3. Průzkumu o nabídkách se věnujte včas, nečekejte, až vám vaše banka pošle výši úrokové sazbu na příští fixační období. 4. Základní informace o nabídkách bank můžete čerpat na jejich webových stránkách, pro přesnější informace je však vhodné navštívit jejich pobočky osobně. 5. Mějte vždy připravené dotazy na podmínky refinancování, aby se vám nestalo, že na něco zapomenete a budete muset návštěvu opakovat. 6. Pokud se však domníváte, že nebudete sami schopni správně posoudit konkurenční nabídky a zvolit tu nejvýhodnější pro vás, využijte služeb odborníků – nezávislých hypotečních makléřů, kteří vám s případným refinancováním hypotéky pomohou.

BAWAG

Produkt BAWAG, který je zaměřen na splacení stávající hypotéky od jiné banky, se nazývá Hypotéka hypoték, můžete jej čerpat ve výši až do 100 % k zástavní hodnotě nemovitosti, a to v částce od 250 tisíc Kč do 40 mil. Kč. Na splacení úvěru máte až 40 let, maximálně však do 70 let věku. Banka smluvně garantuje způsob výpočtu úrokové sazby pro další období fixace, přičemž je možné využít až 20letého fixačního období. Za poskytnutí Hypotéky hypoték nezaplatíte žádné poplatky.

Výhodou této hypotéky je, že klient nepotřebuje nový odhad tržní hodnoty nemovitosti, banka akceptuje původní odhad a veškeré poplatky a agendu spojenou s katastrem nemovitostí uhradí a vyřídí za klienta sama. Zastavovaná nemovitost nemusí být ve vlastnictví žadatele o Hypotéku hypoték.

Wüstenrot hypoteční banka

Pro refinancování hypotečního úvěru u jiné banky poskytuje Wüstenrot hypoteční banka hypotéku REFIN, a to od 300 tis. Kč až do 90 % zástavní hodnoty. Tuto hypotéku banka poskytuje pouze s pětiletou fixací úrokové sazby. Splatit hypoteční úvěr musíte do 30 let od uzavření smlouvy. Za zpracování úvěru zaplatíte 4 tis. Kč, do 31. 7. 2008 je však zpracování zdarma. Stačí předložit původní cenu nemovitosti ne však starší 6 let, dále aktuální fotodokumentaci a čestné prohlášení o stavu nemovitosti. Zastavovaná nemovitost musí být ve vlastnictví žadatele.

. Refinancování je mnohem snazší než vyřízení první hypotéky Jistě mnozí z vás, kteří čerpáte hypoteční úvěr, máte v živé paměti martyrium, které jste prodělali při vyřizování hypotečního úvěru. Můžeme vás však ujistit, že při refinancování hypotéky vás nic podobného nečeká. Banky akceptují starší odhad nemovitosti, který si v případě potřeby samy aktualizují (například GE Money Bank) nebo si samy obstarají výpis z katastru nemovitosti (například Volksbank). Některým bankám též nemusíte dokládat svůj příjem.

Volksbank

Produkt Refinancování hypotečního úvěru můžete u Volksbank čerpat ve výši od 300 tis. Kč až do 100 % tržní hodnoty nemovitosti. Na splacení úvěru máte až 40 let, přičemž můžete využít až desetiletého fixačního období. Za zpracování úvěru banka požaduje 0,35 % z výše úvěru, min. 3 tis. Kč, max. 17,5 tis. Kč. Banka akceptuje původní tržní ocenění nemovitosti, ne však starší šesti let. Výpis z katastru nemovitosti zajistí banka za vás.

Podmínky speciálních produktů na refinancování hypotéky Název banky Název úvěru Výše úvěru v Kč Doba splatnosti Úroková sazba – 5letá fixace Poplatek v Kč za zpracování úvěru Poplatek v Kč za vedení úvěrového účtu GE Money Bank Refinancování hypoték 300 tis. – není omezena 5–40 let od 5,39 % 0 150 BAWAG Hypotéka hypoték 250 tis. – 40 mil . 4–40 let garantovaná 5,85 % 0 150 Wüstenrot hypoteční banka REFIN 300 tis. – 90 % hodnoty zastavované nemovitosti 5–30 let min. 5,04 % garantovaná 5,24 % 4 tis., do 31.7. 2008 je však zpracování zdarma 150 Volksbank Refinancování hypotečního úvěru 200 tis. – 100 % tržní hodnoty nemovitosti max. 40 let od 5,75 % do 6,19 %* 0,35 % z výše úvěru, min. 3 tis. max. 17,5 tis. 150

* úroková sazba 5,75 % pro hypoteční úvěr do 85 % hodnoty nemovitosti, při 5leté fixaci úrokové sazby a splatnosti do 10 let; úroková sazba 6,19 % pro 100 % hypotéku při 5leté fixaci úrokové sazby a splatnosti nad 10 let

