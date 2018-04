Jak získat maximum z výnosů

Problematice zdaňování cenných papírů se věnuje zejména paragraf 4, odst.1, písm. w, který obsahuje podmínky nutné k možnosti osvobodit příjmy z prodeje cenných papírů od daňových povinností.

V první řadě je třeba zdůraznit, že níže uvedené řádky se týkají operací s cennými papíry, které provádějí fyzické osoby – občané. Cenné papíry zařazované do obchodního majetku podléhají zcela odlišnému režimu.

J ak získat nezdaněný výnos?

Současná právní úprava daňově zvýhodňuje ty drobné investory, kteří dodrží časový test v délce šesti měsíců. Jednoduše řečeno je pro osvobození nutné, aby doba mezi nabytím a prodejem cenného papíru přesáhla dobu šesti měsíců. Stanovení přesného data (jak u nákupu i prodeje) v případě cenných papírů není problém (kupříkladu na rozdíl od stanovení časového testu v případě prodeje nemovitosti) a nemusíme se mu dále věnovat.

Jediným druhem cenných papírů, u kterých občané nemusí sledovat zmiňovaný časový test, jsou CP z kupónové privatizace. Jakýkoli prodej prvního nabyvatele těchto cenných papírů je od daňových povinností osvobozen. Ale pozor! Pokud kupříkladu strýc daruje neteři svoje cenné papíry nabyté v kupónové privatizaci a ta je pět měsíců od jejich získání prodá, pak nesplňuje časový test a bude muset myslet na daně.

Všechny ostatní cenné papíry by měl poplatník v případě prodeje takzvaně testovat (ověřit, zda splnily šestiměsíční časový test). Pokud by se tak nestalo, je poplatník povinen podat daňové přiznání. V současné době jsou asi nejčastějšími investičními nástroji občanů podílové listy nejrůznějších druhů fondů kolektivního investování, akcie a v omezené míře i dluhopisy. Všech těchto investičních nástrojů se zmiňované testování týká.

Proti prodejní ceně se započítává nákupní cena i ostatní prokazatelné náklady s investicí

Nyní si většina poplatníků asi klade otázku, co musí udělat v případě, že půlroční časový test v jejich konkrétní situaci nedodrží. V první řadě je nutné doplnit, že příjmy z prodeje cenných papírů nesplňující časový test se daní dle paragrafu 10 ZDP, který je vyhrazen skupině ostatních příjmů. Jako příjem se v daňovém přiznání uvede prodejní cena cenného papíru vynásobená jejich počtem a proti tomu se staví pořizovací cena těchto cenných papírů.

To ovšem není všechno a poplatník může do skupiny výdajů zcela jistě přidat i poplatky spojené s transakcí (s nákupem i prodejem – kupříkladu SCP či RMS apod.). Kromě toho lze snížit daňovou povinnost i o poradenské služby v souvislosti s investicí. Případné důkazní břemeno leží na poplatníkovi, a tudíž by si měl veškeré doklady související s investicemi řádně archivovat. Rozdíl těchto částek poslouží jako základ daně. Výsledná daňová povinnost potom závisí na konkrétním daňovém pásmu poplatníka. Nyní se podívejme na několik praktických příkladů ozřejmujících tuto problematiku.

P říklad 1:

Pan A je osobou, která má příjmy výlučně ze závislé činnosti a 5.3.2004 nakoupil sto akcií společnosti X za 1 000 Kč/ks. K 16.8.2004 se cena tohoto titulu vyšplhala až na 1 600 Kč/ks a pan A je za tuto cenu prodal. Za zmiňované transakce zaplatil ještě 1 200 Kč na transakčních poplatcích. Jaká je jeho daňová povinnost?

Pan A sice realizoval velmi zajímavý zisk, ale nedodržel časový test šesti měsíců. Přestože má pouze jednoho zaměstnavatele a u něj podepsané prohlášení, tak tento prodej pro něj bude znamenat podání daňového přiznání. V oddíle ostatních příjmů v něm uvede na straně příjmů 160 tisíc korun a na straně výdajů 101 200 Kč (nákupní cena těchto CP včetně transakčních poplatků.

P říklad 2:

Pan B je opět osobou s příjmy ze závislé činnosti. Dne 12.2.2004 koupil 100 000 podílových listů nejmenovaného akciového OPF. Vzhledem k tomu, že aktuální tržní hodnota OPF šla v prvním pololetí roku dolů, rozhodl se 15.6.2004 nakoupit dalších 100 000 PL v hodnotě 0,7. Během prázdnin se karta obrátila a koncem srpna se kurz vyhoupl na 1,2. Pan B se 20.8.2004 rozhodl ke zpětnému prodeji investiční společnosti 100 000 PL. Bude muset z prodeje platit daně, či nikoli?

Z výše uvedené situace je patrné, že v případě v únoru nakoupených PL by srpnový prodej časový test naplňoval. V případě párování prodávaných PL s červnovým nákupem již ovšem k naplnění časového testu nedochází. Podílové listy jsou dematerializované povahy a tudíž nelze každému jednotlivému listu přiřadit konkrétní datum. Zároveň ani nelze použít žádnou oceňovací techniku známou u účetních jednotek, neboť soukromá osoba není účetní jednotkou. Vzhledem k tomu, že pan B prodává přesně sto tisíc PL, lze prodej spárovat s únorovým nákupem, a tudíž dosáhnout na daňové osvobození. Jinými slovy u stejného CP lze vždy párovat nejstarší nákup s aktuálním zpětným prodejem (samozřejmě je třeba být schopen to doložit).

P říklad 3:

Pan C je opět osobou s příjmy ze závislé činnosti. V roce 2004 si s chutí zainvestoval hned do dvou akciových titulů. V létě se dostal do časové tísně a oba tituly musel prodat. Detaily o obou transakcích raději uvádím pro přehlednost v následující tabulce.





Akciový titul Nakoupen dne Počet akcií/cena

v Kč Nákupní cena celkem v Kč Prodán dne Počet akcií/cena

v Kč Prodejní cena celkem v Kč X 8.3.2004 100/1700 170 000 9.6.2004 100/2200 220 000 Y 16.4.2004 1000/64 64 000 30.7.2004 1000/54 54 000

Zde je tedy nutné přistoupit ke kombinaci více realizovaných prodejů v rámci jednoho zdaňovacího období. Nejdříve je třeba testovat dodržení časového testu. Při pohledu na dobu mezi nákupem a prodejem obou akciových titulů je jasné, že pan C ani v jednom případě časový test nedodržel. Na jedné straně prodával se ziskem (u akciového titulu X) a na straně druhé potom se ztrátou (akciový titul Y). Vzhledem k tomu, že se jedná o stejný druh transakce (byť s různými tituly) může poplatník zisk a ztrátu započíst. V rámci oddílu ostatních příjmů ve svém daňovém přiznání tudíž bude na straně příjmů stát součet obou prodejních cen (274 000 Kč) a naproti tomu součet nákupních cen (234 000 Kč). Rozdílových 40 000 Kč poslouží jako dílčí základ daně.

Příklad 4:

Pan D je osobou s příjmy ze závislé činnosti. V roce 2004 z osobních důvodů prodal dva akciové tituly. Více následující tabulka.

Akciový titul Nakoupen dne Počet akcií/cena

v Kč Nákupní cena celkem v Kč Prodán dne Počet akcií/cena

v Kč Prodejní cena celkem v Kč X 8.10.2003 100/1000 100 000 9.12.2004 100/900 90 000 Y 9.11.2003 1000/121 121 000 30.2.2004 1000/164 164 000





Pan D v roce 2004 realizoval dva prodeje různých akciových titulů. Nejprve je opět třeba testovat dodržení šestiměsíčního časového testu. Při pohledu na data je patrné, že zatímco u titulu X pan D časový test dodržel, tak u titulu Y již nikoli. Zároveň je třeba doplnit, že titul X prodal pan D se ztrátou a titul Y s poměrně solidním ziskem. Na rozdíl od předcházejícího případu ovšem nelze zisk a ztrátu vzájemně kompenzovat. Příjmy, které jsou osvobozené (případ se ztrátou prodaného titulu), nelze kompenzovat. Poplatník tedy bude mít jako základ daně pouze 43 000 Kč a nemůže jej ponížit o desetitisícovou ztrátu z titulu X, neboť jde dle časového testu o příjem osvobozený.

Bavíte se investicemi do cenných papírů? Dodržujete výlučně časový test anebo prodáváte a nakupujete vždy podle podmínek na trhu bez ohledu na daňové povinnosti? Těšíme se na vaše názory.