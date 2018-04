Jak získat milion? Stačí šetřit 2 000 měsíčně

Jak naspořit dítěti co nejvíce

■ Jestli chcete svým dětem nějaké peníze ušetřit, začněte spořit už od miminka. Čím déle budete spořit, tím to bude výnosnější a bezpečnější.

■ Dobře si rozmyslete, jak dlouho a kolik peněz jste schopni pravidelně ukládat.

■ Nevybírejte si finanční produkt podle reklamy.

■ Vybírejte podle toho, zda k penězům chcete mít přístup i vy, nebo jen vaše dítě, až bude plnoleté.

■ Smiřte se případně s faktem, že si s penězi pak zletilý potomek naloží, jak sám uzná za vhodné.

■ Zvažte, zda ustojíte, že v některých případech nebudete mít po dobu spoření k penězům bez sankcí přístup.

■ Nejste-li ostřílení investoři, začněte zpočátku s jistějšími produkty, jako je stavební spoření či spořicí účet. Po šesti letech pak můžete naspořené peníze investovat třeba do podílových fondů a zároveň založit další smlouvu stavebního spoření a dál pravidelně ukládat.

■ Nejvíce peněz s nejmenším rizikem získáte pravidelnou dlouhodobou investicí. Důležité je vydržet a nesáhnout na peníze až do konce spoření.