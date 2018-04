Jak získat nápady od podřízených: tlačte na ně

Doby, kdy s nápady na zlepšení chodů firmy či jinými pozitivní inovacemi uvnitř společnosti přicházeli pouze její majitelé či nejvyšší management a nižší management a podřízení byli kvalitně hodnoceni jen za správně splněné cíle, jsou dávno pryč. Každý dobrý šéf dnes ví, že lidé z jeho týmu nejsou jen součástky kvalitně "fungujícího stroje", ale také nositelé nových nápadů, postřehů, tipů, zlepšení.

Ovšem nemůže čekat, že za ním budou všichni chodit se svými nápady sami na zlatém podnose. Je třeba vědět, jak z druhých dostat jejich hotové nápady, stejně jako to, jak vymýšlení inovací v jejich hlavách iniciovat.

Ukažte, že máte zájem, slibte odměny

Předně musíte dát svým lidem najevo zájem o jejich nápady. Ať už hned při přijetí nového člověka do týmu nebo následně při jeho hodnocením mu klaďte na srdce, že byste ocenili jeho nové přínosy do firmy. A protože poplácání po zádech nestačí, sdělte mu, jakou formou budete schopni nové nápady ocenit (jednorázový finanční bonus, participace na úspoře díky inovaci apod.).

Ovšem to samozřejmě není vše. Řada lidských osobností není ze své vlastní podstaty schopna přijít sama od sebe za vámi s tím, že vymyslela, jak zefektivnit výrobu nebo ušetřit 20 % na nákladech podniku. Musíte cíleně vyžadovat zamýšlení se nad možnostmi, které týmu nebo firmě v budoucnu pomohou. Jak? Zadejte inovace jako úkol a výsledek si nechte předvést na poradě. Od všech členů týmu a speciálně od těch, kteří za vámi sami nepřijdou nebo jsou laxní a zaujatí pouze svými zadanými úkoly.

Pokud nedokážete dostat ze svých podřízených jejich nápady, budete mít jako šéf více práce a horší výsledky. Tlačit na aktivitu podřízených se vyplatí, jen je třeba postupovat citlivě.

Buďte citliví, hanění se nevyplácí

Na jedné straně důrazem na aktivitu směrem k inovacím získáte řadu dobrých podnětů, na druhou se samozřejmě před vámi objeví i takové, které nemají smysl (nedomyšlené nápady, nesmyslné teorie apod.). Ani ty však nesmíte jednoduše odvrhnout, natož abyste sdělili jejich původci (a ještě před ostatními), že se jedná o nesmysl. Jaký by to asi mělo následek? Samozřejmě ten, že se dotyčná osoba před vámi uzavře a příště už nepřijde vůbec s ničím, a to přeci nechcete. To, že jednou přišla z nereálnou inovací, neznamená, že příště nevymyslí geniální nápad.

Pokud narazíte na podřízeného, který evidentně na poradě nechce nic říct, a vy přesto víte, že je vynikající odborník ve své činnosti, dejte si s ním práci. Sedněte si s ním čas od času sami, vysvětlete mu jeho důležitost ve firmě stejně jako váš zájem o jeho podněty. Uvidíte, že i on se brzy projeví.

Zaměstnanci by si měli sami uvědomit, že zůstat bez aktivních přínosů firmě pro ně znamená zavřené dveře ke kariérnímu růstu, ke zvýšení platu, k bonusům. Šéf by měl být tím, kdo jim v tomto duchu otevřel oči, aby tím získal jejich zájem, jejich zkušenosti, jejich kvality, které by se měly v inovacích zúročit.