Jak získat od EU maximum peněz s minimem námahy?

Speciálně vyškolení odborníci mohou podnikatelům zdarma poradit co, jak a kdy udělat, aby získali peníze ze strukturálních fondů EU. Stačí pouze přijít s nápadem, který experti posoudí a pomohou podnikateli vypracovat projekt, na jehož základě o finance z EU zažádá.

S touto službou přichází Hospodářská komora hl.m. Prahy, poradenská firma Sigmin a ČSOB. Realita je totiž taková, že v měšci EU je pro podnikatele sice dost peněz, jenže ti je z něj neumí vytáhnout.

Evropská unie pro investiční projekty (JPD 2) v Praze v letech 2004-2005 vyčlenila 1428,9 milionů Kč. Podnikatelé dokázali vyčerpat pouze 365,8 milionů Kč. Na projekty, díky nímž by byly realizovány vzdělávací programy (JPD 3) bylo v letech 2004-2005 k dispozici 1293,7 mil Kč. Firmy však z tohoto objemu dokázali vytěžit pouhých 388,1 mil Kč.

Průzkum Hospodářské komory ČR prokázal, že dvě třetiny malých a středních podniků, které si doposud zažádali o peníze z národních nebo evropských fondů, neuspěly zejména proto, že kvalita projektů byla nízká.

“Toto jsou hlavní důvody, proč projektem ´Systém projektového poradenství pražských MSP´, chceme firmám pomoci. Na tuto pomoc jsme finanční prostředky získali i od Evropského sociálního fondu a z rozpočtu ČR,“ řekl hlavní manager projektu a předseda představenstva pražské Hospodářské komory Petr Kužel.

Cílem má být zlepšení informovanosti pražských MSP o možnosti získání peněz ze všech programů, které jsou pro ně k dispozici. Firma se sídlem v Praze přitom může získat prostředky také na projekty realizované mimo hlavní město.

Víte, jak komunikovat s úřady na dálku? Více ZDE

Podnikatel, který bude chtít využít pomoci, kterou pražská Komora a její partneři nabízejí, bude muset udělat pouze jediné: navštívit jedno z pěti kontaktních míst v Praze (adresy viz níže). Zde se mu dostane základních rad, jak zjistit, zda má jeho nápad šanci na úspěch a co musí udělat pro to, aby tyto šance případně zvýšil.

Podnikatel vyplní jednoduchý dotazník, na základě kterého mu do pěti pracovních dnů bude pracovníkem kontaktního místa zaslána odpověď. Pokud o to podnikatel požádá, do deseti pracovních dnů může obdržet zpracovaný rating své firmy, který v mnoha případech zvyšuje šanci na úspěch projektu. Díky ratingu bude mít podnikatel také výhodnější postavení při žádosti o úvěr od ČSOB.

Dále se mu dostane rad, jak správně napsat žádost o čerpání dotace. V případě jejího schválení mu poradí, jak vypracovat audit projektu a také mu mohou pomoci při vypracovávaní průběžné zprávy, monitorovací zprávy a závěrečné zprávy.

Kontaktní místa budou umístěna v pěti pražských pobočkách:

· KM centrála: Zuzana Matoušková

z.matouskova@sigmin.cz

U Průhonu 32/1516

170 00 Praha 7

· KM: Renata Brandejsová

recepce@hkp.cz

Nám. Franze Kafky 7

110 00 Praha 1

· KM: Kateřina Svobodová

imp4@hkp.cz

Poláčkova 1976/2

140 00 Praha 4

· KM: Hana Trylková

kolovecska@survey-cz.cz

Kolovečská 1938

155 00 Praha 13

· KM: Pavla Hrbková

p.hrbkova@sigmin.cz

U Průhonu 32/1516

170 00 Praha 7