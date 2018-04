Důchodcem nanečisto: Reportáž z osobní konzultace k vlastní penzi

"Objednáváme na měsíc dopředu. Momentálně jsme schopni zvládnout 40 až 50 klientů na dva objednací dny, kterými jsou čtvrtek a pátek," říká Gabriela Polívková, šéfka oddělení ČSSZ, které poskytuje klientům informační servis služeb.

Nasedám do pražské autobusové linky a vystupuji u centrály České správy sociálního zabezpečení. Na osobní konzultaci ohledně starobní penze je včetně mě objednáno celkem 22 budoucích důchodců, pražských i mimopražských. Zdá se, že o novou službu, kterou nyní rozjela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), bude zájem.

Znát orientační výši penze je velmi užitečné

V předchozích dobách bych byla v penzi již za sedm měsíců, teď mi do ní zbývá nejméně sedm let. Dozvím se, jak vysoký starobní důchod mě zhruba čeká? V Německu je běžné, že od určitého věku dostávají lidé tuto informaci automaticky. Tedy přesněji orientační cifru, kolik by dostali, kdyby šli teď do penze. Mají tak jasno, kolik si musejí šetřit ze svého, aby si udrželi životní úroveň, na jakou jsou zvyklí. U nás to zatím běžné není. Během osobní konzultace mohu ale tuto důležitou informaci získat.

Kde vám poradí Objednávka osobní konzultace : 257 062 869 (složitější případy a informativní výpočty penzí).

: (složitější případy a informativní výpočty penzí). Běžné konzultace ohledně penzí: telefonicky na čísle 257 062 860 nebo osobně na okresní správě sociálního zabezpečení

Odborná konzultantka Jitka Palýová je na schůzku se mnou připravena. Před sebou má svazek dokladů o mé osobě - od dob studií, brigád, nemocí, mateřské dovolené až po současnost. V hromádce vytištěných listů je zapsáno více než 35 let mého života, po které jsem byla přihlášena k důchodovému pojištění. Klíčem k vyhledání všech záznamů bylo mé rodné číslo. O informační osobní list, ve kterém bych měla mít zachycenu celou mou dosavadní pracovní kariéru, jsem zatím nepožádala. Bude v dokladech vše v pořádku, aby mohli udělat orientační výpočet penze?

V dokumentaci na důchod mám pořádnou díru

Jitka Palýová prochází list po listu a vysvětluje, jak je to s dobou, po kterou jsem studovala, co jsou vyloučené doby a jaké příjmy se mi do důchodu započtou a jaké už ne. Dozvídám se například, že studentské brigády mi penzi mírně vylepší. Pak přichází sprcha. "Část doby pojištění vám chybí - zhruba tři roky," upozorňuje mě odbornice.

Jeden z mých předchozích zaměstnavatelů nesplnil svou povinnost. Na správu sociálního zabezpečení neposlal můj evidenční list, možná ho naštvalo, že jsem dala výpověď. Ve své dokumentaci na důchod mám tak pořádnou díru.

Kalkulačka Výpočet starobního důchodu

Na orientační výpočet penze musím tedy zapomenout do doby, než budu mít evidenci kompletní. Naštěstí můj "exzaměstnavatel" stále funguje a dál zaměstnává lidi, chybu tak může napravit. Kdyby zkrachoval, bylo by to horší, má žádost o penzi by za pár let nemusela proběhnout snadno. I to je důvod, proč vzniklo toto poradenské centrum, aby pomohlo složité případy řešit.

První den zájem hlavně o orientační propočty penzí

"Dnes převažovaly informativní případy, kdy se klienti zajímali hlavně o budoucí nároky na penzi. Tyto propočty děláme orientačně, aby lidé měli jasnější představu, s jak vysokým důchodem mohou počítat," hodnotí start bezplatného poradenského centra Gabriela Polívková.

Jak dodává, propočtem budoucích důchodů se začaly živit nejrůznější soukromé firmy a lidé pak dostávali často velmi zkreslené informace a nesprávné výpočty. "Proto jsme přistoupili k tomu, aby si klienti mohli tuto odbornou službu objednat zdarma. Konzultace jsou ale určeny hlavně složitějším případům a těm, kteří mají do penze tři roky," upozorňuje Polívková.

Pokud jste bez práce a zvažujete předčasný odchod do důchodu, během konzultací vám mohou odborníci připravit možné varianty odchodu do penze, abyste zvážili co je pro vás nejvhodnější řešení. Přijít mohou i ti, kterým se zdá vyměřená starobní penze příliš nízká. "Klienti mohou požádat i o přepočet důchodu," poznamenává Polívková.

Cenné rady, na co si dát pozor a jaké doklady si ohlídat, zde mohou získat rovněž lidé, kteří pracovali nebo pracují po několik let v zahraničí. Jako penzisty s tak zvaným mezinárodním prvkem v důchodovém pojištění je totiž v budoucnu nečeká jen jedna penze, ale třeba i několik, podle toho, v kolika zemích pracovali.

Využít poradenské centrum mohou rovněž ti, kteří pracovali v minulosti v nějakých rizikových kategoriích. "Jde například o horníky, letušky, piloty a další profese, které mají problematičtější důchodové řízení," přibližuje Polívková. A neodmítnou ani ty, kteří mají problémy s dohledáním doby pojištění a mají tak v záznamu, obdobně jako já, pořádnou díru.

Máte představu, s jak vysokou státní penzí můžete v budoucnu počítat? celkem hlasů: 4465