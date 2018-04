Pět kroků, jak získat dobrou práci přes profesní síť LinkedIn

LinkedIn již dávno není pouze pro manažery a vysoce kvalifikované pozice. Na této síti je aktuálně asi půl milionu Čechů různé odbornosti a rozličného vzdělání. A přibývá jich. Dokonce i počet studentů prudce roste. A ti měli dlouho k této síti předsudky, protože si nebyli jistí, jaké informace tam o sobě poskytnout, když zatím nemají pracovní historii. LinkedIn profil je totiž takové chytré CV. Jak přes něj najít uplatnění?

1 Obohaťte profil o klíčová slova, personalisté vás snáze najdou

Hledání lidí na LinkedInu funguje z velké části na bázi klíčových slov. Pokud nějaký personalista hledá profesionály s určitou dovedností, tak ji zadá jako klíčové slovo, například ITIL, PHP, finance, biomedical devices. Klíčové slovo může být i název současné nebo žádané pozice, například Project Manager, Account Manager nebo Java Developer.

Aby vás mohli správně zacílit, měl by být váš profil bohatý na klíčová slova, která vás identifikují, a to včetně zkratek, příbuzných výrazů a také slov v českém jazyce. Pokud si svoji aktuální pozici označíte třeba jako PM (zkratka pro Project Manager), tak vás náborář, který do LinkedInu zadá slova Project Manager, nenajde a vy přijdete o možnost být osloveni.

2 Zvyšte si sílu profilu na úroveň Hvězda (anglicky All-Star)

Když to uděláte, budete se zobrazovat na vyšších pozicích ve výsledcích hledání. Pokud personalista zadá dotaz, relevanci řazení výsledků již prakticky nejde ovlivnit. Na prvních místech se zobrazují takzvaná spojení 1. stupně, tedy lidé, kteří jsou s personalistou přímo propojeni.

Fakta, čísla 2012 - Od tohoto roku je síť LinkedIn i v češtině.

- Od tohoto roku je síť LinkedIn i v češtině. 500 tisíc - Počet reálných českých uživatelů LinkedInu. Celosvětově má síť 280 milionů uživatelů.

- Počet reálných českých uživatelů LinkedInu. Celosvětově má síť 280 milionů uživatelů. 40 % uživatelů kontroluje svůj účet na LinkedInu denně.

uživatelů kontroluje svůj účet na LinkedInu denně. 94 % personalistů používá LinkedIn k prověření údajů o kandidátovi. Zdroj: Recruitment Academy

Poté spojení 2. stupně, tedy ti, kteří jsou přímo spojeni s lidmi na 1. stupni, dále analogicky spojení 3. stupně. Posléze členové skupin, lidé, se kterými personalista sdílí alespoň jednu LinkedIn skupinu.

A nakonec jsou ostatní výsledky řazeny podle síly profilu. Ty "lajdácky" vyplněné, bez fotografie a se stručnými informacemi se budou obecně zobrazovat na horších pozicích, kam se hledající obtížněji dostává.

Indikátor síly naleznete na pravé straně po otevření vašeho profilu. Abyste dosáhli jeho nejvyšší hodnoty Hvězda, musíte si do něj přidat fotografii, vyplnit motto, vybrat obor, lokalitu, alespoň dvě pracovní pozice, sekci souhrn vzdělání, doplnit dovednosti a doporučení a spojit se alespoň s padesáti lidmi.

3 Buďte aktivní

Kromě toho, že má síť svoji sekci Pracovní příležitosti, kde si můžete hledat a filtrovat inzerci, můžete vzít aktivitu do svých rukou a propojovat se s HR pracovníky v personálních agenturách a také přímo u zaměstnavatelů.

Zvyšte své šance na trhu práce Zaujměte zaměstanvatele profesionálním životopisem. Vygenerujte si jej zdarma na jobDNES.cz nebo si vytvořte videoprofil na profiCV.com

Otevřete si "Rozšířené vyhledávání" a do políčka "Název" zadejte například "Recruiter OR Recruitment OR Personalista OR HR OR Staffing OR Placement". Tím dostanete do výsledků personalisty, které si můžete dále filtrovat podle lokality nebo konkrétních společností, které vás zajímají.

Spojením získáte možnost s nimi dále komunikovat například přes e-mail, budete se také zobrazovat na nejvyšších pozicích v jejich hledání a uvidíte rovněž pracovní nabídky, které posílají i přímo jako takzvané posty a jež se zobrazují pouze na jejich síti.

4 Připojte se k oborovým skupinám

Každý LinkedIn uživatel se může připojit až do 50 skupin. Nejenže tím opět pozitivně ovlivníte pořadí, v němž se budete zobrazovat personalistům, kteří s vámi nějakou skupinu sdílejí, ale navíc zdatnějším z nich umožníte, aby vám mohli zaslat klasickou LinkedIn zprávu, i když s vámi nejsou přímo spojeni.

Proto využijte tuto možnost, vyhledejte si české i globální skupiny reprezentující vaši odbornost, případně obecné networking skupiny v Česku a staňte se jejich členy. Vybírejte si pouze ty významnější co do počtu aktuálních členů. V českých poměrech jsou to již skupiny s několika sty členy. Ve světě pak s minimálně několika desítkami tisíc členů.

5 Zajistěte si alespoň několik doporučení

Věrohodnost svého profesního profilu zvýšíte referencemi od svých kolegů, spolupracovníků, šéfů, klientů, lidí z oboru a dalších. Každá z vámi uvedených pracovních pozic na LinkedInu by měla mít alespoň jedno doporučení. Jak je získat? Napište sami vybranému spolupracovníkovi referenci a pak ho požádejte, aby vám to oplatil. V takovém případě málokdo odmítne.