Jak získat práci v EU

Filip Kočí loni absolvoval Vysokou školu ekonomickou, ale do práce hned nenastoupil. Chtěl ještě cestovat, něco vidět. Na půl roku odjel do Spojených států, odkud se vrátil letos v únoru. "Napadlo mě, že bych využil angličtiny a španělštiny, které dobře znám, a zkusil se dostat do týmu českého předsednictví v Radě Evropy," svěřuje se Filip. A má doslova poslední šanci.

Kdo by chtěl získat místo v tomto týmu, má posledních pár týdnů. Úřad vlády i jednotlivá ministerstva vypsaly řadu konkurzů pro absolventy vysokých škol, jimž nabízejí zkušenosti v diplomacii, organizování mezinárodních zasedání i zajímavé finanční ohodnocení. Přijímání přihlášek na některé pozice sice již posledním březnem skončilo, ale na jiná místa můžete ještě přihlášky podávat během dubna i května. Začít můžete okamžitě po úspěšném absolvování konkurzu.

Podmínkou je znalost dvou jazyků

Podle mluvčí české vlády Jany Bartošové budou nově najímaní lidé pracovat na postech předsedů pracovních skupin i řadových úředníků. Všichni však musí být jazykově vybaveni - podmínkou je perfektní znalost angličtiny a dalšího unijního jazyka.

Co ještě musí uchazeč znát?

Musí se orientovat v problematice EU, být flexibilní a schopný vysokého pracovního nasazení, především v období zhruba patnácti dvou- až třídenních vládních a ministerských zasedání, která se budou konat na různých místech republiky v první polovině roku 2009.

Z 365 nových úředníků někteří zůstanou

Komunikovat s Bruselem ale může být dobrá startovací pozice. Podle Bartošové česká státní správa posílí dočasně o 365 míst, z toho letos má být přijato celkem 260 úředníků. U všech míst jde o dočasné posty, tedy o pracovní poměry na dobu určitou. Tím to ale nemusí skončit. "Pokud se nově najatí úředníci osvědčí, budou si je moci příslušné úřady ponechat i po 1. 7. 2009," naznačuje Bartošová slibnou kariéru nejschopnějším.

Jak vysoký plat může očekávat absolvent VŠ s uznanou tříletou praxí na postu asistenta? Podle Zorana Nerandžiče z ministerstva pro místní rozvoj by přicházel v úvahu základní tarifní plat ve 13. platové třídě a 3. platovém stupni - tedy 20 480 korun. K tomu by úředník mohl získat osobní ohodnocení až do výše 50 procent nejvyššího platové stupně přiznané platové třídy, tedy až 14 290 korun. Celkem tedy něco přes 34 tisíc korun měsíčně.

Pro přípravu na výběrová řízení do institucí Evropské unie si přečtěte materiál Jak úspěšně absolvovat konkurz do orgánů a institucí EU (na www.euroskop.cz). Najdete zde i typy zkušebních testů včetně správného vypracování, a to nejen z jazyků. Více o konkurzech na adrese http://europa.eu.int/epso.

Podle psycholožky práce Zdeňky Židkové je práce euroúředníka vhodná hlavně pro ty typy lidí, kteří dávají přednost slušným penězům, definitivě a unijním výhodám (třeba víc volna díky svátkům), ale nevadí jim práce administrativního typu. "Na kreativitu moc nedojde. Kdo nemá takzvanou kontrolorskou povahu a svůj smysl nenachází v tvorbě přehledných tabulek, ať jde raději jinam," radí Židková.

Volná jsou místa koordinátorů, referentů a právníků. Pokud byste měli zájem třeba o místo koordinátora pro spolupráci na organizačním zajištění předsednictví, pošlete do 21. dubna životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu urbankova.jana@vlada.cz. Na konkurz budete pozváni.

Můžete se také dostat do oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovné příležitosti jako odborní referenti. Zde byste se podíleli například na tvorbě dokumentů z oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže. Pokud máte zájem o takovou práci, životopis zašlete do 15. dubna na adresu zelenkova.dagmar@vlada.cz.

Do 10. dubna se můžete ucházet o místo v odboru komunikace (hladikova.pavlina@vlada.cz) a právníky přijmou do sekce pro lidská práva úřadu vlády (samonilova. nada@vlada.cz). Vypsána jsou i další místa. Nabídka, konkrétní náplň práce a požadavky jsou zveřejňovány na internetových stránkách jednotlivých státních úřadů a úřadu vlády.