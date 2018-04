Jak získat při náhradě škody co nejvíce?

S tal jsem se účastníkem dopravní nehody jako poškozený. Jaký bude postup pojišťovny?

Podle § 9 odst.1 zákona má poškozený právo uplatnit svůj nárok na plnění přímo na pojistiteli škůdce. To znamená, že nejenom oznámí vznik škodné události, ale rovněž uplatní své právo na plnění bez ohledu na to, zda viník (pojištěný) škodnou událost oznámil. Pokud škodnou událost oznámí pouze poškozený (např. pojištěný při nehodě zemřel, leží v nemocnici, odcestoval do zahraničí atd.), vyčká pojišťovna na dodání protokolu policie. Může se rovněž stát, že pojištěný nebude souhlasit s vyplacením náhrady škody z jeho pojištění, aby neztratil bonus. Pojišťovna na základě vlastního šetření posoudí okolnosti celého případu a dojde-li k závěru, že pojištěný za škodu odpovídá a poškozenému náleží náhrada škody, pak vyplatí plnění bez ohledu na souhlas či nesouhlas pojištěného.

Po provedení prohlídky pracovníkem pojišťovny, pořízení fotodokumentace a došetření celé pojistné události se poškozený po dohodě s pojistitelem může rozhodnout, jakým způsobem mu má být poskytnuta náhrada této škody. Pojistitel může poskytnout například pojistné plnění na základě faktury autoopravny předložené poškozeným.

Pokud se poškozený rozhodl, že si opravu provede svépomocí, je možné vyčíslit škodu a poskytnout pojistné plnění na základě rozpočtu přímo poškozenému. Může nastat i případ, kdy poškozený nemá dostatečnou finanční hotovost na úhradu zálohy autoservisu, který má provádět opravu.

Jestliže prošetření pojistné události nebylo skončeno do jednoho měsíce od data, kdy se pojistitel o pojistné události dověděl, může poškozený požádat o poskytnutí dílčího plnění (zálohy).



V některých případech je možné i uzavření smlouvy poškozeného s pojistitelem o převzetí dluhu nebo části dluhu (který má poškozený vůči firmě provádějící opravu vozidla) ve výši pojistného plnění, které představuje skutečnou škodu na vozidle. Ve smlouvě se pojišťovna zaváže uhradit fakturu za opravu vozidla do dohodnuté výše přímo autoservisu. V takových případech je ale nutné, aby vozidlo bylo opravováno ve smluvním autoservisu, tj. autoservisu, se kterým má pojišťovna uzavřenu smlouvu o spolupráci.

Záleží na poškozeném, jaký způsob likvidace škodné události po dohodě s pojišťovnou zvolí jako nejvýhodnější pro sebe a svou momentální situaci.



V ýše pojistného plnění



Do jaké výše škody by poškozenému hradila pojišťovna z povinného ručení škůdce?

V pojistné smlouvě je určena i hranice nejvyššího plnění za škodu, jaké zaplatí pojišťovna poškozenému, pokud by pojištěný byl označen jako škůdce. Limitem pojistného plnění se rozumí nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události. Limit pojistného plnění je zákonem stanoven při škodě na zdraví nebo usmrcením nejméně na 18 miliónů Kč na každého zraněného nebo usmrceného. Při škodě vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, při škodě vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat (souhrnně „věcná škoda“) a škodě, která má povahu ušlého zisku, je zákonem stanoven limit pojistného plnění nejméně 5 miliónů Kč bez ohledu na počet poškozených. Pokud součet nároků více poškozených převyšuje limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, snižuje se pojistné plnění v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených.

V praxi by se tedy mohlo stát (např. v případech následných ekologických havárií, jako třeba při srážce s cisternou, nebo při součtu nároků poškozených), že výše skutečné věcné škody v souhrnu s případnou škodou povahy ušlého zisku by převýšila částku 5 miliónů Kč. Pokud by pojištěný zavinil takovou nehodu, pak by poškozený vymáhal náhradu škody nad tuto zákonem stanovenou výši přímo na viníkovi nehody.

Řada pojišťoven umožňuje smluvní zvýšení limitů pojistného plnění; v roce 2001 některé pojišťovny nabízejí už v základní variantě pojištění limit ve výši 50 miliónů Kč u škod na zdraví a 50 miliónů Kč u věcných škod.

K povinnému ručení mám sjednáno pojištění řidiče pro případ smrti následkem úrazu. Kdo má právo na pojistné plnění v případě smrti řidiče pojištěného vozidla?

Na přijetí pojistného plnění má podle občanského zákoníku (§ 816 a násl.) právo oprávněná osoba, kterou je v případě úrazu pojištěný, tedy řidič pojištěného vozidla (užil-li toto vozidlo oprávněně). V případě smrti pojištěného je jím manžel pojištěného. Není-li manžela, jsou oprávněnými osobami děti pojištěného. Není-li ani těchto oprávněných osob, nabývají právo na pojistné plnění rodiče pojištěného řidiče. Není-li jich, pak jsou oprávněnými osoby, které žily s pojištěným po dobu nejméně jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a z toho důvodu pečovaly o společnou domácnost, nebo byly odkázány výživou na pojištěného. Není-li ani těchto osob, právo na pojistné plnění nabývají dědici pojištěného.