Jak získat sedm státních podpor za pět let

Blíží se konec roku, a to znamená, že nastává nejlepší sezona pro stavební spořitelny. Tradičně totiž lidé uzavírají nejvíce smluv o stavebním spoření právě v období od září do prosince. Je to tím, že nárok na státní podporu a její výše se zkoumá ke dni 31. 12. každého roku. Proto i ten, kdo si uzavře smlouvu koncem prosince a uloží si peníze tak, aby je měl na svém účtu nejpozději 31. prosince, má nárok na státní podporu za celý uplynulý kalendářní rok.