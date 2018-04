Jak získat státní podporu a ještě si snížit daně?

V dnešním komentáři dne věnovaném státním podporám bydlení jsme uvedli základní vymezení podpor, jejich cíle a osoby, pro které jsou tyto podpory určeny. Nyní jistě není na škodu zabývat se podrobněji těmi programy, které se dotýkají největší části obyvatel České republiky. Jedná se o podporu hypotečních úvěrů, podporu stavebního spoření, příspěvek na bydlení a různé daňové úlevy.

Podpora hypotečního úvěrování

Cíl opatření Podpora rozvoje hypotečních úvěrů Forma podpory Úhrada části úroku z hypotečního úvěru Uchazeč Stavebník – fyzická osoba, obec nebo bytové družstvo Kde žádat V příslušné hypoteční bance, která poté připisuje podporu na účet klienta Výše dávky Úhrada dvou procentních bodů z úroků z hypotečního úvěru (platí pro rok 2001)

Program podpory hypotečního úvěrování sleduje především zvýšení dostupnosti dlouhodobých úvěrů poskytovaných komerčními bankami soukromým stavebníkům. Rovněž má za úkol posílit nabídku dlouhodobých finančních prostředků na výstavbu nových domů a bytů. Hypotečním úvěrem lze zajistit financování stavby až do výše 85 % hodnoty budoucí nemovitosti.

Příspěvek na snížení úroků se vztahuje na výstavbu či dostavbu dříve rozestavěného bytového či rodinného domu i bytu, dále na koupi pozemku pro výstavbu, na koupi bytu či domu (nového, do 2 let od kolaudace) a na splácení úvěru sjednaného po 1. 1. 1995. Nárok na státní podporu existuje po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však po dobu 20 let.

Podpora stavebního spoření

Cíl opatření Podpora při výstavě, modernizaci apod. vlastního rodinného domu nebo bytu Forma podpory Nevratný příspěvek ke stavebnímu spoření Uchazeč Účastník stavebního spoření Kde žádat U stavební spořitelny, která připisuje příspěvky na účet účastníka Výše dávky 25 % z ročně naspořené částky, maximálně však 4 500 Kč za rok

Stavební spoření je zvláštní forma spoření, která má umožnit získání prostředků pro krytí budoucích výdajů spojených s řešením bytových potřeb. K úložkám účastníků stavebního spoření přispívá ve stanovené výši stát a účastník má možnost navíc k naspořeným prostředkům čerpat zvýhodněný úvěr.

Na rozdíl od hypotečních úvěrů neslouží stavební spoření pouze k získání nového bydlení, ale také k modernizaci a rekonstrukci bytu, ke stavebním úpravám a podobným účelům souvisejícím s bydlením.

Příspěvek na bydlení

Cíl opatření Pomoci domácnostem s nejnižšími příjmy uhradit náklady na bydlení Forma podpory Peněžitá nároková dávka všem sociálně slabším rodinám, jejichž příjem rodiny je nižší než 1,6 násobek životního minima rodiny Uchazeč Domácnost Kde žádat Okresní úřad náležící k místu trvalého bydliště Výše dávky Výše dávky je závislá na výši příjmů rodiny a na jejím životním minimu. Minimální výše dávky činí 50 Kč za měsíc.

Podmínkou vzniku nároku je kromě výše příjmů rodiny i to, aby vlastník nebo nájemce bytu žádající o dávku byl v tomto bytě hlášen k trvalému pobytu. Dávka se přiznává na období jednoho roku (od 1. dubna do 31. března následujícího roku) nebo v rámci tohoto období na období kratší, pokud jsou podmínky splněny pouze po tuto kratší dobu. Nárok na dávku nezaniká uplynutím času.

Nejčastější daňové úlevy pro fyzické osoby

Podpora rozvoje hypotečních úvěrů Forma Osvobození výnosu z hypotečních zástavních listů od daně z příjmu Uchazeč Držitel hypotečního zástavního listu Kde žádat Výnos se nezahrne do daňového přiznání Podpora rozvoje hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Forma Možnost odpisu zaplacených úroků ze základu daně z příjmu Uchazeč Fyzické osoby čerpající úvěr Kde žádat V daňovém přiznání se sníží základ daně z příjmu Podpora systému stavebního spoření Forma Osvobození přijatých úroků ze stavebního spoření včetně úroků ze státní podpory od daně z příjmu Uchazeč Fyzické osoby mající uzavřenou smlouvu o stavebním spoření Podpora nové bytové výstavby Forma Osvobození od daně z nemovitosti nových obytných domů a domů s byty ve vlastnictví na dobu 15 let od kolaudace Uchazeč Fyzická osoba - vlastník domu či bytu Kde žádat V daňovém přiznání Podpora migrace obyvatel Forma Osvobození od daně z příjmu fyzických osob při prodeji bytu Uchazeč Vlastník bytu či obytného domu Poznámka Vztahuje se pouze na příjmy z prodeje bytů a obytných domů s nejvýše dvěma byty včetně příslušných pozemků, pokud vlastník měl v obci bydliště nejméně dva roky Podpora migrace obyvatel Forma Osvobození od daně z příjmu fyzických osob při převodu členských práv družstev Uchazeč Člen družstva Poznámka Vztahuje se na příjmy z převodu členských práv, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu 5 let Podpora vytváření fin. zdrojů na opravy soukromých domů ve vlastnictví osob sociálně potřebných a osob zdravotně postižených Forma Osvobození od daně z nemovitostí Uchazeč Vlastník domu Kde žádat V daňovém přiznání Podpora vytváření finančních zdrojů na opravy soukromých domů Forma Osvobození od daně z nemovitosti do r. 2002 Uchazeč Vlastník domu Kde žádat V daňovém přiznání

Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj

O tom, že státní podpory přinášejí své ovoce, vypovídá i následující graf. Otázkou ovšem je, zda je nárůst počtu nových bytů dostačující.

Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj

Využili jste někdy výše zmíněných státních podpor bydlení? Napadá Vás nějaký efektivnější způsob, jak by mohl stát bydlení podporovat?