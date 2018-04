Jak získat zpět občanku a pas

Občanský průkaz musíme mít povinně, případnou ztrátu je tedy nutné řešit okamžitě. I cestovní pas je důležitý, ani dnes bez něj do mnoha zemí vycestovat nelze. Vyřizování těchto nových dokladů není právě jednoduché.

Občanský průkaz

Pokud o občanku přijdete, měli byste o novou zažádat nejpozději do 15 pracovních dnů. Pokud tak neučiníte, hrozí vám pokuta až do 10 000 Kč.

Jelikož občanský průkaz může být jako průkaz totožnosti zneužitelný, krádež co nejdříve nahlaste na Policii ČR, v případě ztráty kontaktujte obecní úřad podle místa trvalého bydliště. Na základě vašeho oznámení bude průkaz „zablokován“ a zařazen do databáze neplatných dokladů. Tato databáze je k nahlédnutí na webu Ministerstva vnitra ČR. Současně dostanete Potvrzení o občanském průkazu. Budete se jím prokazovat do doby, než dostanete nový. Také jej budete potřebovat při podání žádosti o nový doklad.

Občanka může být dočasná

Nejrychlejší je obrátit se s žádostí na úřad podle místa svého trvalého bydliště – v Praze na úřad městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, v ostatních místech na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Na úřad je nutné zajít osobně, vyřízení telefonem, elektronickou ani běžnou poštou není možné. Na výše zmíněných místech je možné současně s žádostí o „regulérní“ občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (tedy poslední typ OP – zelenorůžová kartička), jehož zpracování trvá 30 dní, požádat také o „dočasnou“ občanku. Tento starý typ platí jeden měsíc a vydají vám ho na počkání.

Občanský průkaz můžete v určitých situacích nahradit cestovním pasem (např. v bance), ale správní úřady (živnostenský úřad, stavební úřad, soud) jej obvykle neuznávají, není v něm uvedeno trvalé bydliště.

Seznam obecních úřadů obcí s rozšířenou působností najdete na webu ministerstva vnitra v sekci Rady a služby – Adresy v České republice. Úřady nejsou pro veřejnost otevřeny každý den, ale mají stanoveny návštěvní dny a hodiny. Obecní úřady mají jednotně stanoveno pondělí a středu. Úřad je možné navštívit i v jiných dnech, ale je nutné se předem s úředníkem domluvit.

Máte-li trvalý pobyt hlášený jinde, než momentálně žijete, můžete se s žádostí o novou občanku obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností i mimo místo trvalého pobytu nebo na kterýkoli matriční úřad v Česku. Musíte ale počítat s lhůtou vyřízení delší než 30 dnů a také s tím, že na těchto místech nezískáte ani „dočasnou“ občanku.

Cestovní pas

Přestože je v rámci zemí EU možné cestovat jen s občanským průkazem se strojově čitelnými údaji, pro řadu z nás je cestovní pas stále důležitým dokladem.

Vydávání pasů spadá do kompetence stejných úřadů, které vyřizují občanské průkazy. Pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (prvním biometrickým údajem je digitální fotografie obličeje, v roce 2008 přibudou otisky prstů), zavedené 1. září 2006 na základě požadavku EU, však vydávají pouze úřady v místě trvalého bydliště žadatele.

Starý pas je dražší

Pokud byste o pas zažádali mimo svoje bydliště, získali byste jen starý pas s omezenou dobou platnosti a bez možnosti ji prodloužit. Pro srovnání: občané starší 15 let starý pas získají s platností na 6 měsíců, oproti tomu nový na 10 let. Starý pas je navíc dražší – jeho vydání stojí 1500 Kč, zatímco za nový zaplatíte 600 Kč. Starý pas je spíš už jen nouzovým řešením, pokud jej potřebujete vystavit ve lhůtě kratší, než je oficiálních 30 dnů. Což může být právě případ, když pas ztratíte nebo vám byl ukraden a chystáte se např. na dovolenou.

Tak jako u občanky je i v tomto případě vyžadováno osobní podání žádosti i převzetí pasu na úřadě. U nových pasů s biometrickými prvky je ale postup jednodušší – obejdete se bez žádosti i fotografie.

U přepážky stačí doložit potřebné doklady (viz níže). Úředník údaje ověří v informačním systému evidence obyvatel, a je-li vše v pořádku, pořídí biometrické údaje (tedy fotografii), žádost vytiskne a předloží vám k podpisu. Podpis se pak digitalizuje a přenese do pasu.

Dalším podpisem potvrdíte správnost a úplnost žádosti, dáte souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a dvouměsíčnímu „skladování“ těchto údajů v informačním systému cestovních dokladů. Následně jsou data odeslána a zahájena výroba pasu.

I dítě potřebuje pas

Od 1. září 2006 také není možné zapsat dítě (občana mladšího 15 let) do cestovního pasu jeho rodiče. To se týká jak starých, tak nových cestovních pasů. Pokud tedy přijdete o pas, ve kterém jste měli zapsaného svého potomka (a který svůj vlastní pas zatím nemá), budete muset žádat ne o jeden, ale hned o dva nové pasy. I když máte dítě zapsané v občance, v některých státech Evropské unie to totiž nemusí stačit.

Postup pro sjednání dětského pasu je stejný jako u dospělých, jen místo občanky předložíte rodný list dítěte, a pokud je to jeho první pas, také doklad o státním občanství. Skutečnost, že jde o vaše dítě, a jste tedy oprávněni za něj pas vyřizovat, úřadu doložíte občanským průkazem nebo rodným listem, ve kterém je vaše dítě zapsáno. Děti zapsané v cestovních dokladech rodičů před výše uvedeným datem budou moci i nadále cestovat do zahraničí společně s vámi bez vlastního cestovního dokladu.

Ztrátu či krádež pasu je nutné v nahlásit na příslušný úřad, jinak vám stejně jako v případě občanského průkazu hrozí sankce až 10 000 Kč. Jestliže vám byl pas ukraden, doporučujeme ohlásit to nejen úřadu, ale také Policii ČR. Nejen občanský průkaz, ale i pas je jako doklad totožnosti zneužitelný.

Užitečné informace

Kde vyřizovat OP i pas

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (nejlépe příslušný podle místa trvalého bydliště)

Potřebné doklady

OP

Vyplněná žádost (povinný originální tiskopis je k dispozici v místě, kde žádost podáváte), jedna fotografie o rozměru 35 x 45 mm (žádáte-li současně o OP bez strojově čitelných údajů, budete potřebovat další 2 fotografie, rodný, případně křestní list nebo jiný doklad, který obsahuje vaše rodné číslo) a výše zmíněné Potvrzení o občanském průkazu. Pokud chcete do občanky uvést nějaké další nepovinné údaje, musíte je úřadu doložit – např. titul dokládáte vysokoškolským diplomem. Při přijetí vyplněné žádosti vám budou předložené doklady vráceny.

Starý pas – vyplněná žádost (povinný originální tiskopis je k dispozici v místě, kde žádost podáváte), dvě fotografie o rozměru 35 x 45 mm, občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo apod.)



Nový pas – občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo apod.)

Lhůta pro vyřízení

OP 30 dnů

Starý pas – 15 dnů

Nový pas – 30 dnů

Poplatek

OP 100 Kč

Starý pas – 1500 Kč s dobou platnosti 6 měsíců (občanům mladším 5 let – 50 Kč s dobou platnosti 1 rok, občanům starším 5 let a mladším 15 let – 1000 Kč s dobou platnosti 6 měsíců).

Nový pas – 600 Kč s dobou platnosti 10 let (občanům mladším 5 let se nové pasy nevydávají, občanům starším 5 let a mladším 15 let – 100 Kč s dobou platnosti 5 let)