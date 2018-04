Platíte za elektřinu stále víc? Zkuste jiný tarif a změňte dodavatele

Neznamená to ale, že se automaticky všechny náklady také zvýší o čtyři procenta. Je dobré vědět, kdo zvýšení vyhlásil. Jestli distributor, nebo dodavatel.

Výsledná cena za vyúčtování elektřiny se totiž skládá ze dvou složek: část regulovaná energetickým úřadem (distribuce) a část neregulovaná (silová elektřina od dodavatele).

Co můžete ovlivnit a co ne

Energetický regulační úřad stanoví regulovanou cenu za distribuci energie, ta je pak pro všechny stejná. Připadá na ni zhruba 47 procent nákladů a vy ji ovlivnit nijak nemůžete. Regulovaná cena se většinou vyhlašuje na podzim na celý následující rok.

Přibližně 45 procent celkové ceny tvoří takzvaná silová elektřina, to je ta, která napájí naše spotřebiče, a stálý měsíční poplatek. Je to elektřina od dodavatele. Cenu si každý dodavatel určuje sám a toho, na rozdíl od distributora, můžeme svobodně zvolit a výběrem levnějšího také výrazně ušetřit.

Poslední, sice malou, ale nezanedbatelnou a povinnou platbou jsou daně. "První je daň z elektřiny, letos činí 28,30 koruny za megawatthodinu, kterou odvádí dodavatel celnímu úřadu, a k celkové platbě se pak ještě připočítává daň z přidané hodnoty ve výši 20 procent," uvádí Dominika Nováková ze společnosti EP Energy trading. To jsou čísla, která běžný spotřebitel také nijak neovlivní. Navíc, pokud bude schválena daňová reforma, můžeme se příští rok "těšit" na další zdražení.

Jak si vybrat tarif a sazbu

Ještě než se rozhodnete měnit dodavatele, podívejte se, jestli využíváte ten nejvýhodnější tarif a také sazbu. I když to mnozí obchodníci směšují, je dobré vědět, že tarif a sazba jsou dvě různé věci.

Sazba je daná tím, jaké spotřebiče máte v domě, jestli elektřinou topíte či ohříváte vodu, nebo jestli ji využíváte jen na osvětlení, vaření a pro běžné spotřebiče, jako je lednička, televize, pračka a podobně. Nejběžněji je v českých domácnostech využívaná sazba D02d, ti, kdo mají tepelné čerpadlo, využívají sazbu D56d, pro bojler se zase využívá D25d.

A teď se dostáváme k tarifům. Základní označení je nízký (platíte méně za spotřebované kilowatty) a vysoký (platíte vyšší cenu). Jestli budete využívat pouze vysoký, nebo i nízký tarif, záleží na tom, zda máte jedno- či dvoutarifní sazbu.

Jednotarifní sazba znamená, že platíte celý den stejnou cenu, u dvoutarifní je pevně daný počet hodin, za které platíte méně. Neznamená to ale, že si jen tak sami určíte, že budete využívat i nízký tarif. K tomu musíte splnit podmínku, že budete elektřinu využívat k topení nebo ohřevu vody. Zjednodušeně řečeno, kdo má bojler, akumulačky, přímotopy, kotel na elektřinu či tepelné čerpadlo, má nárok na určitý počet hodin denně levného proudu.

Dodavatelé sazby přejmenovali

U dané sazby nabízí každý dodavatel jeden či větší počet tarifů, které se liší cenou elektřiny, případně měsíčními poplatky. Může nabízet i speciální bonusy, garance cen na určité období a podobně. A liší se názvy. Například sazbu D02d si u ČEZ objednáte jako tarif D Standard, u E. ON jako tarif Elektřina Klasik a u PRE jako tarif KomfortKlasik 24.

Lze změnou sazby a tarifu ušetřit? Určitě. Pokud máte třeba bojler a přejdete ze sazby D02d na D25d, budete moci využívat osm hodin denně levnějšího proudu. A to nejenom na ohřev vody, ale třeba i levněji prát či péct v troubě. Celkem tak můžete ušetřit až pětinu původních nákladů.

Kdybyste dosáhli na tarif D45d, kdy k vám přichází levný proud dokonce 20 hodin denně, uspořili byste až polovinu stávajících výdajů za elektřinu.

A v určitých případech můžete ušetřit i obráceným postupem. Třicetiletá Alena Malá má na chalupě bojler a za dvoutarifní sazbu platila přes tři tisíce korun ročně. Protože tam však tráví jen několik týdnů v roce, rozhodla se pro změnu a nyní i přesto, že využívá pouze vysoký tarif, ušetří 1 200 korun za rok. Jak je to možné? Když totiž využíváte nízký tarif, sice platíte méně za spotřebované kilowatty, ale máte vyšší stálé měsíční poplatky. A ty se musí platit i v době, když neodeberete ani kilowatt.

Vyměnit dodavatele je snadné

Pokud chcete změnit dodavatele, nemusíte nic počítat ani procházet desítky webových stránek a všude zadávat stejné údaje. Všechny dodavatele energií najdete na webu Energetického regulačního úřadu. Kromě těchto stránek existuje i mnoho dalších s kalkulačkami, kde můžete porovnat ceny elektřiny od více dodavatelů, a se samotnou změnou vám tu i pomohou. Ujistěte se jen, jestli počítají s posledními známými sazbami.

S čím však počítat musíte, je čas. Změna trvá minimálně tři měsíce, většinou čtyři, ale může to být i déle. Změnu můžete provést přímo u nového dodavatele nebo přes internetový portál, kde jste si porovnávali ceny.

"V případě, že u současného dodavatele máte smlouvu na dobu neurčitou, můžete o změnu zažádat ihned. Po podpisu smlouvy s novým dodavatelem elektřiny začne běžet výpovědní lhůta. Ta je zpravidla tříměsíční, ale může být i delší podle obchodních podmínek vašeho současného dodavatele," říká Tomáš Suchý z portálu Ušetřeno.cz. Podepíšete-li tak smlouvu například 15. října, od 1. listopadu začíná běžet výpovědní lhůta a od 1. února odebíráte elektřinu od nového dodavatele.

Jenže, co když jste se svému dodavateli upsali na určitou dobu? Můžete i tak požádat o změnu? "V tomto případě můžete k novému přejít až po uplynutí této doby. Pokud byste se rozhodli pro přechod před ukončením smlouvy, můžete od současného dodavatele dostat sankci za předčasné ukončení smlouvy, pokud vám vůbec jeho obchodní podmínky předčasné ukončení smlouvy umožní," upozorňuje Tomáš Suchý.

Pozor na podomní prodejce

Někteří dodavatelé elektřiny však "lapají" nové zákazníky ne úplně košer způsobem. Není výjimkou, že u dveří zazvoní člověk, který se představí jako zástupce distributora, tedy například ČEZ, a začne vás přesvědčovat o tom, že musíte podepsat novou smlouvu, protože se třeba změnily cenové podmínky a vy teď budete platit míň. Vy podepíšete, abyste posléze zjistili, že dotyčný vůbec nebyl z ČEZ, ale byl to zástupce některého z alternativních dodavatelů. A vy se po uplynutí několika měsíců stáváte jejich novým zákazníkem. Pozor tedy na to, co podepisujete.

Odborníci radí: neukvapujte se, vezměte si čas na rozmyšlenou, nic nepodepisujte hned, domluvte se na další schůzce, chtějte více informací, poraďte se, ptejte se. Jedině tak docílíte toho, abyste se mohli svobodně rozhodnout, zda vám změna dodavatele nějaké peníze ušetří nebo zda to bude jen zbytečné papírování na nic a úspora žádná. Nehledě na to, že někteří prodejci požadují poplatek za změnu dodavatele, který zpravidla slouží jako jejich provize a může být v řádech tisíců korun.

Na co si dát ještě pozor