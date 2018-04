Neplaťte stovky měsíčně za vedení úvěrového účtu. Návod, jak na to

Je to téma, okolo kterého banky chodí jako kolem horké kaše – neúčtování či dokonce vracení poplatků za vedení úvěrových účtů. Klienti tlačí na banky a ty ustupují. Moc se tím však nechlubí, nejspíš aby nespustily lavinu dalších žadatelů.

Kterých účtů se akce týká

Další neplacení, případně navrácení poplatků lze požadovat u úvěrových kont. Tedy těch, se kterými vy jako klient nijak nedisponujete (nemůžete z nich odesílat platby, nemáte k nim kartu...). Typicky je to například účet u hypoték, za jehož správu se platí 150 až 220 korun měsíčně. Pokud banka poskytnutí úvěru podmínila tím, že si u ní uděláte běžný účet, toho se to netýká.

Když za úvěrový účet platíte, můžete žádat, abyste dál neplatili a také aby vám banka dosud uhrazené poplatky vrátila. "Je to možné a několik klientů je již získalo zpět," potvrzuje právník Petr Němec, který si před časem povšiml rozhodnutí německého soudu a sám úspěšně v Česku požádal o vrácení poplatků za vedení účtu ke spotřebitelskému úvěru. "Klienti mohou požádat o vrácení všech dosud zaplacených poplatků, v praxi se však musí počítat se čtyřletou promlčecí lhůtou," dodává právník.

O kolik peněz jde? Hypoteční úvěr poplatek 150 korun měsíčně x 12 měsíců x 4 roky = 7 200 korun

Spotřebitelský úvěr poplatek 50 korun měsíčně x 12 měsíců x 4 roky = 2 400 korun Poznámka: jsou to příklady, poplatky mohou být různě vysoké. Čtyři roky je promlčecí lhůta, nedá se předpokládat, že by banky vracely peníze za delší období.

Jak postupovat, abyste dál neplatili?

Pošlete bance doporučený dopis s požadavkem, aby vám dále neúčtovala uvedené poplatky a aby vám vrátila ty dosud zaplacené. Složité právnické formulace nemusíte tvořit sami. Vzor existuje, můžete si ho zdarma stáhnout z internetové stránky www.jdeto.de.

Banka vám v dohledné době odpoví, obvykle se snaží zachovat lhůtu 30 dní, ale bývá i rychlejší. V dopise nejspíš naleznete informaci o tom, že ač jste jejím váženým klientem, musíte pochopit, že poplatek vám nezruší. Dál jsou dva různé postupy – jeden je vhodný pro ty, kdo čerpají spotřebitelský úvěr, druhý pro ty, kdo platí hypotéku.

Finanční arbitr ČR je ten, komu můžete adresovat svou stížnost na účtování poplatků. Výhodou je, že za to nic neplatíte, stojí vás to jen čas. Na internetových stránkách www.finarbitr.cz najdete podrobný průvodce podáním elektronického návrhu. Na arbitra se můžete obrátit až ve chvíli, kdy jste neuspěli při přímém jednání s bankou, což je třeba doložit písemnými podklady. Nelze proto přeskočit první dva body a hned si na banku stěžovat zde.

Hypoteční úvěry bohužel nespadají do působnosti finančního arbitra. Ti, kdo dále nechtějí platit poplatky za vedení a správu hypotečního úvěru, by se tak v dalším kroku museli obrátit přímo na soud. "Laikům bych zatím nedoporučoval pouštět se do soudního sporu samostatně, výsledek je nejistý a hrozí riziko, že by museli platit soudní náklady. Lepší bude vyčkat, jak dopadne žaloba, kterou podalo sdružení dTest na Komerční banku," říká Miloš Borovička z dTestu.

Ten sice nemůže podávat žádnou hromadnou žalobu, která by klientům zaručila vrácení dosud zaplacených poplatků, ale chce, aby se banka ve věci sazeb zdržela nezákonného jednání. "Pokud by soud dal žalující straně za pravdu, ovlivnilo by to celý trh a o soudní rozhodnutí by se mohli opřít i stávající klienti bank, kteří by tak měli větší šanci, že u soudu uspějí," doplňuje Borovička.

Tím, že lidé pošlou bance první dopis se žádostí o vrácení zaplacených poplatků, si podle právníka Petra Němce prodlouží promlčecí lhůtu. Na rozhodnutí soudu tak mohou čekat bez obavy, že každý měsíc přicházejí o další peníze.

Zruší poplatky, ale zvednou úroky?

Předpoklad, že banky se o peníze nenechají připravit a postupně zvednou úrokové sazby, asi není mylný. I tak má bezpoplatkové tažení smysl. "Když se poplatky účtují zvlášť, je produkt neporovnatelný s ostatními na trhu," vysvětluje Miloš Borovička. A transparentnost je také hlavním argumentem bank, které již ke změnám přistoupily – klient by měl vědět, kolik ve výsledku zaplatí. U hypotečních úvěrů má rozpuštění poplatku do úrokové sazby ještě jedno plus: peníze zaplacené na poplatku bude možné brát jako daňově odečitatelnou položku. Bude totiž zahrnuta do zaplacených úroků.

Které banky už zareagovaly