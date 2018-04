Jak zvětšit šance na úspěch ve výběrovém řízení

Co musí uchazeč o místo udělat, aby co nejvíce zvýšil své šance na úspěch?



Především je nutné dobře vybírat a odpovídat na pracovní nabídky, které jsou skutečně vhodné. Přesto, nebo právě proto, že se denně objevuje na různých místech v denním tisku či na internetu velké množství pracovních nabídek, je třeba mezi nimi dobře volit. Pokud je například v inzerátu požadována znalost cizího jazyka, měl by uchazeč odpovídat skutečně pouze v případě, že danou podmínku splňuje. Podobně je tomu se všemi požadavky na vzdělání, délku praxe, požadované znalosti a dovednosti. Pokud odpovídáte na inzerát, měli byste si být jisti, že tyto podmínky skutečně splňujete.



Jak na vhodnou nabídku reagovat?



V první řadě je třeba doručit potenciálnímu zaměstnavateli nebo personální agentuře, která má výběr na starosti, životopis, případně i motivační dopis. Tyto dokumenty je možné zaslat na danou adresu běžnou nebo elektronickou poštou.



Má e-mailem zaslaný životopis nějaká svá specifická pravidla? Co k němu přiložit?



Nejvhodnější je napsat motivační dopis do textu zprávy a životopis přiložit jako zvláštní soubor. Pokud posíláme e-mail, je vhodné popřemýšlet i o tom, z jaké adresy naši odpověď personalista obdrží. Právník žádající o místo z adresy novak@podvodnik.cz nebo asistentka s e-mailem karkulka@hotmail.com možná vzbudí u potenciálního zaměstnavatele smích, důvěru však jen obtížně. Nesmíme zapomenout na vhodnou obsahovou a formální úpravu životopisu.



Výběrem vhodné pracovní nabídky však možnosti uchazečů ovlivnit výsledek výběrového řízení určitě nekončí...



To jistě ne. Možnosti zvýšit svoje šance jsou i nadále. Dobrá příprava na pohovor je podmínkou úspěchu. K samozřejmostem patří znalost základních informací o společnosti, u které se kandidát uchází o místo, stejně jako připravenost zodpovědět otázky týkající se motivace, kariérového vývoje a představ budoucího směřování. Dodržení pravidel oblékání a společenských pravidel je neméně důležité.



Je úspěšně zvládnutý pohovor garancí úspěchu?



Ne vždy. Při účasti ve výběrovém řízení je také velmi důležité obrnit se velkou trpělivostí. Velmi často je výběrových kol několik, přičemž není vyloučena ani možnost cestovat na finální kolo do zahraničí, u solidní společnosti samozřejmě na její náklady. Úspěch nakonec oslaví kandidát, který se nedá zaskočit délkou ani náročností výběrového řízení.