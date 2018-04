Jak zvítězit nad svými dluhy

Manželé Pavel (47) a Lenka (42) žijí v malém jihočeském městě. Pavel pracuje jako technolog a denně dojíždí za prací do blízké metropole. Lenka pracuje jako prodavačka a vlastní malý krámek se smíšeným zbožím. Manželé vychovali dvě děti, které se nedávno osamostatnily.

Také vlastní bydlení manželů je vyřešeno, v nedávné době dokoupili podíl v družstevním bytě. Na dokoupení podílů byly použity dva menší úvěry ze stavebního spoření. Byt jim bude připsán do osobního vlastnictví v létě příštího roku. Veškerý svůj volný čas tráví manželé na nedaleké chatě, kterou neustále zvelebují. Před třemi roky prošla chata částečnou rekonstrukcí, financovanou neúčelovou půjčkou se zástavou této nemovitosti (americkou hypotékou). Za tyto peníze manželé pořídili i vybavení chaty.

Pro Pavla i Lenku je jednodušší si peníze půjčit a pak splácet, než si dávat peníze na stranu, a to i za cenu, že půjčku o hodně přeplatí. Mají celkem 3 kreditní karty, které dlouhodobě využívají a Pavel má ještě spotřebitelský úvěr, kterým byla řešena koupě staršího auta pro syna, jenž by vzhledem k nízkému věku sám na půjčku nedosáhl.

Požadavky manželů

Hlavním přáním manželů je získat další půjčku, kterou by financovali dokončení rekonstrukce chaty a také obnovit vybavení svého bytu, protože během posledních dvaceti let padly veškeré volné prostředky na výchovu a zabezpečení dětí. Půjčku by chtěli získat co nejdříve, aby stihli úpravy do konce tohoto roku. Zároveň se ale bojí, aby jim měsíční splátky nepřerostly svou výší přes hlavu. Už teď se občas stane, že musí řešit minimální měsíční splátku spotřebitelského úvěru výběrem peněz z kreditní karty.

Manželé si také uvědomují, že když budou i nadále pokračovat ve svém životním stylu, jak jsou zvyklí, nezbaví se svých závazků do konce svého produktivního života a v důchodu vzhledem k poklesu svého příjmu o 40 – 50 % nebudou schopni plnit své závazky.

Fakta a čísla

Pavlův čistý měsíční příjem činí 20 000 Kč, Lenka si podle posledního daňového přiznání za rok 2005 vydělala 107 000 Kč. Z této částky musíme odečíst daň, v tomto případě 14 700 Kč a dostaneme se na částku 92 300 Kč/rok, tedy čistý měsíční příjem 7 691 Kč.

Lenka má americkou hypotéku ve výši 300 000 Kč splácenou částkou 3 000 Kč/měsíc. Na Pavla je napsaný spotřebitelský úvěr ve výši 160 000 Kč, na který měsíční splátka činí 5 300 Kč. Na tuto splátku přispívá částkou 2 000 Kč syn. Manželé dále využívají dva úvěry ze stavebního spoření ve výši 100 000 Kč a 40 000 Kč, měsíční splátka 1 000 a 410 Kč.

Nakonec nesmíme zapomenout na 3 kreditní karty, každou s limitem 30 000 Kč. Minimální měsíční splátka činí 2 x 1 200 Kč a jednou 1 500 Kč. Nutno ještě zmínit, že skoro každý měsíc se karty používají na nákupy, takže výše dluhu se nesnižuje.

Oba manželé mají již 5 let uzavřené investiční životní pojištění, na kterém jsou zajištěni pro případ závažného onemocnění, a zároveň si spoří na důchod. Každý z manželů platí měsíční pojistné ve výši 1 000 Kč, což jim umožňuje maximálně využít daňové zvýhodnění tohoto produktu. Úrazové pojištění nevyužívají - myslí si, že ho nepotřebují, a argumentují tím, že se jim za celý život nic závažného nestalo.

Dle představ manželů by další půjčka měla být ve výši 200 000 Kč.

Návrh řešení

Novou půjčku budeme muset řešit formou spotřebitelského úvěru bez zástavy nemovitosti, protože v současnosti není byt v osobním vlastnictví manželů a na chatě je již zástava na americkou hypotéku.

Bohužel to, že banka půjčí peníze bez zástavy nemovitosti se projeví na velikosti úrokové sazby. Nebudeme počítat a srovnávat produkty konkrétních bankovních ústavů, dá se říci, že v tomto případě můžeme počítat s úrokovou sazbou přibližně kolem 11 %.

Musíme se ale také podívat, jaké úroky Pavel a Lenka platí na již využívaných produktech. Lenčina americká hypotéka je úročena 7,9 % po celou dobu trvání hypotéky. Pavlův spotřebitelský úvěr od jedné leasingové společnosti je úročen 15 %. U stavebního spoření činí úrok shodně 5,5 %. Nejdražšími využívanými produkty jsou kreditní karty, kde je roční úrok 2 x 21 % a jednou 18,5 %.

Na splátkách stávajících produktů manželé zaplatí měsíčně částku 13 610 Kč, což je přibližně polovina jejich měsíčního příjmu. Je pravdou, že částkou 2 000 přispěje syn, ale nesmíme zapomenout na pojistné u životního pojištění. V tomto případě je další půjčka téměř likvidační řešení.

My ale naštěstí využijeme nabízené možnosti bankovního ústavu a zároveň s novou půjčkou budeme refinancovat stávající nevýhodné úvěry. Zbavíme se tak jak Pavlova spotřebitelského úvěru, kde zbývá doplatit částku 126 000 Kč, tak kreditních karet, na kterých je vyčerpáno celkem 73 000 Kč. Při výši úvěru 400 000 Kč bude měsíční splátka na dobu 6 let přibližně 7 760 Kč, tj. o 1 440 Kč méně.

Jedním z přání manželů bylo, aby byla měsíční splátka úvěru co nejnižší. Vzhledem k tomu, že manželé získají v létě příštího roku byt do osobního vlastnictví, využijeme možnosti zastavit byt a refinancovat naši půjčku, čímž snížíme měsíční náklady na částku 4 086 Kč při stejné výši úvěru, tj. 400 000 Kč a době americké hypotéky 10 let. Splátka je počítána při ročním úroku 6,87 % s pětiletou fixací sazby. Tato varianta bude měsíčně lacinější o 5 114 Kč oproti současné situaci. Ušetřené peníze mohou být použity jak na ozdravení rodinného rozpočtu, tak částečně na zvýšení spoření na stáří.

Nesmíme také zapomenout zajistit manžele pro případ, že by důsledkem úrazu nebyli schopni závazky splácet. V tomto případě můžeme sáhnout po jedné z nejlacinějších nabídek na trhu, kdy bude každý z manželů při roční frekvenci placení platit částku 2 700 Kč (225 Kč/měsíčně) a budou zajištěni na tyto pojistné částky: smrt úrazem 600 000 Kč, trvalé následky s progresivním plněním 600 000 Kč, tj. při 100% trvalé invaliditě čtyřnásobek této částky.

Dále pro případ drobnějších úrazů denní odškodné ve výši 300 Kč pro případ, že doba léčení bude delší než 8 dnů a pojištění úrazové hospitalizace ve stejné výši. Tato nabídka je součástí marketingové akce a je podmíněna založením penzijního připojištění, proto bude každý z manželů spořit minimální příspěvek do penzijního připojištění, tj. 100 Kč měsíčně.¨

Potřebné dokumenty

Obecně budeme muset ke schválení spotřebitelského úvěru potřebovat Pavlovo potvrzení o příjmu, které mu vystaví zaměstnavatel, u Lenky poslední daňové přiznání, doklad o zaplacení daně a potvrzení o bezdlužnosti státu, vše ověřené finančním úřadem. Dále budeme potřebovat souhlas s předčasným splacením spotřebitelského úvěru a kreditních karet a na konec žádost o poskytnutí úvěru na formuláři banky.

V tomto případě si banka pravděpodobně ve smlouvě o úvěru vyžádá potvrzení o zrušení kreditních karet po jejich doplacení a teprve potom poskytne manželům zbytek půjčky. V případě americké hypotéky budeme potřebovat ještě odhad nemovitosti dle metodiky banky, který nás přijde na cca 4 500 Kč. Dále nesmíme zapomenout na měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu (cca 150 Kč/měsíc) a v případě americké hypotéky na vinkulaci pojištění bytové jednotky bance (roční pojistné cca 1 450 Kč).