Jak zvládnout daně spolu

1. Ověřte, zda máte nárok

Abyste mohli využít společného zdanění, musíte být v první řadě manželé a ve společné domácnosti s vámi musí žít dítě, o které pečujete. Už tady mohou nastat sporné situace. Třeba v případě, že jste manželé, žijete ve společné domácnosti, a z nějakého důvodu máte každý jiné trvalé bydliště. Musíte napsat čestné prohlášení o tom, že bydlíte spolu a oba ho přiložte k přiznání.

Pokud s vámi bydlí student, kterému už bylo 18 let, ale ještě není starší 26 let, budete potřebovat potvrzení o jeho studiu. Výjimkou je doktorand, tam je věková hranice prodloužena na 28 let. Potvrzení přiložte k oběma tiskopisům.

Společné zdanění není určeno některým podnikatelům. Například těm, kteří zdaňují příjmy za více období, jsou v konkurzu nebo už rozdělují své příjmy na takzvanou spolupracující osobu.

2. Spočítejte úsporu

Kolik přesně činí vaše daň se započtením všech nezdanitelných částí stanovených zákonem, zjistíte třeba na internetu, například ZDE.

3. Domluvte se v práci

Pokud jste zaměstnanec, zajděte do mzdové účtárny a domluvte se, že podáte daňové přiznání sami. Poslední termín je 15. února. Zaměstnavatel vám vystaví potvrzení o výši příjmů. Dokument budete k vyplnění daňového přiznání potřebovat. Totéž musí udělat i manžel/ka.

Pokud vám zaměstnavatel nepřipraví potvrzení dvakrát, udělejte kopii, kterou přiložíte k přiznání manžela. V případě, že jeden z partnerů nemá žádný zdanitelný

příjem – je třeba nezaměstnaný nebo na rodičovské dovolené – napíše místo potvrzení od zaměstnavatele čestné prohlášení.

4. Shromážděte dokumenty

Pokud platíte životní pojištění, úroky z úvěru na bydlení nebo spoříte v penzijním fondu, snížíte si daně. Potvrzení o platbách vám zašlou spořitelny, hypoteční banky, pojišťovny nebo penzijní fondy samy. V ruce byste je měli mít do 15. února. Jestli ne, začněte ho shánět. Originál dáte ke svému přiznání. Pokud jste dali dar dobročinné organizaci či třeba obci nebo politické straně, o potvrzení si musíte říct sami. K daňovému přiznání ho nepřikládejte. Schovejte si ho pro případnou kontrolu, ke které vás finanční úřad může vyzvat.

5. Sežeňte si formulář

Formulář najdete za týden v této příloze. Dostanete ho i na finančním úřadě. Nemusíte se objednávat, obvykle tam leží na hromádce někde u podatelny. Můžete si ho stáhnout i na našich stránkách.

6. Vyplňte tiskopis

Jako zaměstnanci budete při společném zdanění vyplňovat základní čtyřstránkovou část daňového přiznání a přílohu číslo 5. Nezapomeňte, že daňové přiznání musíte podat oba, i když je jeden například nezaměstnaný. Podnikatelé a ti, kdo si v zaměstnaneckém poměru přivydělávali třeba pronajímáním bytu nebo prodejem pojistek, vyplní navíc ty přílohy, které odpovídají typu jejich příjmu.

7. Spočítejte si daň

Daň spočítáte podle tabulky, kterou najdete na této straně. Pro ověření správného výpočtu, vám opět pomohou již zmíněné kalkulačky internetu, například na podnikani.idnes.cz.

8. Zkompletujte přílohy

Potvrzení o výši příjmu a potvrzení o studiu dětí nad 18 let musíte dát k oběma přiznáním. Dvakrát budou i čestná prohlášení o tom, někdo žádný příjem nemá – třeba proto, že je v invalidním důchodu, na rodičovské dovolené nebo nezaměstnaný. V originále je přiložíte manželovi, ke kterému se vztahují, v kopii k tomu druhému. Daňoví poradci říkají, že kopie nemusí být notářsky ověřená. Finanční úřad se prostě jen měl podívat k druhému z manželů a tam originál najít.

9. Požádejte o vrácení peněz

Nejdůležitější pro vás je poslední kolonka daňového přiznání – „žádost a vrácení přeplatku...“. Najdete ji úplně na konci daňového přiznání, na straně 4. Tam v bodě 2 vyplní ten zmanželů, který platil vyšší zálohy, pokyn k převedení jejich části na druhého partnera. Vyhnete se tak situaci, kdy by žena v domácnosti měla najednou zaplatit třeba 20 000 korun daně, aby pak podobnou částku dostala zpátky.

10. Pohlídejte si termín

Daňové přiznání odneste nebo pošlete na finanční úřad, podle místa trvalého bydliště. Když bydlíte každý jinde, ponesete ho každý jinam a úřady si informace předají. Přiznání musíte odevzdat oba ve stejném termínu. Neznamená to ale, že musíte jít na úřad ruku v ruce ve stejný den. Stačí, když dodržíte jednu lhůtu k podání, buď 31. březen nebo 30. červen.

Zaměstnanci si asi vyberou první termín – nemají důvod oddalovat vyplacení přeplatku na později. Ale třeba u manželů, kde jeden podniká a s daňovým poradcem přiznává daň až v červnu, musí si i druhý partner termín posunout a použít služeb daňového poradce.

11. Když nevíte, poraďte se

Pokud máte přeci jen nějaké nejasnosti, protože váš konkrétní případ je složitější, poraďte se. Obraťte se na daňového poradce nebo na svého správce daně tedy úředníka na finančním úřadě, do jehož správy spadáte.

12. Vrátí vám peníze

Pokud jste platili dost vysoké zálohy a čeká vás vrácení přeplatku, můžete se na něj těšit do 30 dnů po termínu, do kterého jste měli přiznání podat. Lhůta se může prodloužit, když budou v přiznání nějaké nejasnosti a finanční úřad si vyžádá doplnění některých údajů. To by se vám však při dodržení všech předchozích pokynů nemělo stát.