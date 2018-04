Jak zvládnout jubilea

10:29 , aktualizováno 10:29

Přišel jsi coby nováček do našeho kolektivu? Dej zápisné, pozvi nás všechny na oslavu. A pak bylo co slavit každý týden - někdo měl narozeniny či svátek, opět natažená dlaň kolektivu o příspěvek na dárek. Natažená s úsměvem, který by se ovšem rychle změnil v záludné opovržení, kdyby pracovník využil svého práva nedat.