Stres po dovolené? Normální. Jak ho zkrotit, radí psycholog

První den po návratu z dovolené nebývá pro nikoho jednoduchý. Je to vždycky den změny k horšímu. „Jeho úspěšné zvládnutí začíná paradoxně ještě před odjezdem na dovolenou. Je dobré práci opustit tak, aby při vašem návratu vyvolala co nejmenší stres,“ říká psycholog Dalibor Špok. A radí, co dělat:

1. Ještě před odjezdem na dovolenou

Domluvte se s nejdůležitějšími klienty a spolupracovníky, že odjíždíte pryč a předejte jim kontakt na kolegu, který akutní věci vyřeší za vás. A ostatním ať chodí automatická zpráva s informací, že jste „mimo kancelář“ a s termínem, kdy jim asi odpovíte.

Ukliďte si. V projektech a úkolech, abyste přehledně věděli, co dělat dále. A také fyzicky, aby váš stůl byl při návratu čistý a soubory na počítači uklizené.

Připravte si „tahák“, který vám první den po návratu z dovolené připomene aktuální stav vaší práce. Zjistíte, na co je třeba navázat, co je nevyřešené... Nepodceňujme svou schopnost zapomínat. Tahák by měl být podrobný, jako byste ho psali kolegovi. Jednou z velkých příčin návratového stresu z dovolené je právě neschopnost si vzpomenout na všechny úkoly a strach, že něco důležitého zapomenete.

2. Během dovolené

Dovolená je od toho, abyste si odpočinuli. Pokud na ní zažíváte nekonečné konflikty, stresujete se nad každou nedokonalostí vašeho ubytování, vysilujete se dlouhými večírky a hádáte se s partnerem, nebo pokud si vezmete pouze jeden týden dovolené, počítejte s tím, že do práce příliš osvěženi nepřijdete.

Poslední dny dovolené přizpůsobujte režim běžnému pracovnímu dni, především vstávejte a choďte spát v podobnou dobu. Výhodné bývá vrátit se z dovolené o den nebo dva dříve, abyste si odpočinuli ještě doma a aby přechod mezi mořskou pláží a pracovním stolem byl delší než jen pár hodin.

3 Po návratu

Na první dny po návratu z dovolené si neplánujte nic náročného. Často mají lidé tendenci důležité schůzky a rozhodnutí odsouvat na dny bezprostředně po návratu z dovolené. To je špatně, naopak si dejte dva „volnější“ dny, kdy se budete věnovat především zpětné orientaci v projektech, vyřizování nejdůležitější pošty a zjistíte, kam se posunuly vaše úkoly. Některé z nich se totiž magicky splní za vaší nepřítomnosti, říká se tomu pozitivní prokrastinace.

Po návratu z dovolené se nesnažte mentálně „dohnat“ všechny uběhlé dny, kdy jste nebyli v práci, začněte tím nejaktuálnějším. Seřaďte si e-maily od těch posledních k nejstarším a totéž udělejte se zápisy z porad a termíny. Daleko lépe a rychleji se tak zorientujete.

Přivezte kolegům z dovolené nějakou drobnost nebo dárek. Uvidíte, že se na vás budou první den více usmívat. To potřebujete... a dělejte to také.

A rada na závěr: Trochu stresu, po úžasných dvou týdnech volna, je v pořádku. Trochu nechtění ráno vstát do práce je také v pořádku. Nejste superman. Jste člověk, který se vrací z příjemné dovolené do méně příjemné práce. A čím dříve si to uvědomíte, tím rychleji si na pracovní prostředí znovu zvyknete a zdroj návratového stresu snížíte.