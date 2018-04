Osm tipů, jak zabodovat u pracovního pohovoru

1. Nikdy nechoďte pozdě

Pozdní příchod je pro personalisty neomluvitelný. Kandidát si jím ubírá body ještě předtím, než promluvil. „Naprosto nepřijatelné je, když uchazeč přijde pozdě, aniž by si zajistil předchozí omluvu,“ dodává Martin Hroch, HR manažer společnosti ManpowerGroup. Nedochvilnost může být pro zaměstnavatele také znakem neorganizovanosti, případně i nedozrálosti.

2. Nepodceňujte výběr oblečení a slušné chování

„Kandidáti stále ignorují základní věci. Přijdou na pohovor neadekvátně oblečení, mluví příliš neformálně, což může ukazovat na to, že je to nevyzrálá nebo nevhodná osobnost pro danou pracovní pozici a firmu,“ popisuje zkušenosti David Petrů ze společnosti Hill International. Takže zapomeňte na džíny, tričko, krátkou sukni a vytáhněte ze šatníku formálnější kusy: košili nebo halenku, šaty, jednobarevnou sukni, tmavé kalhoty. „Decentnost, přiměřenost, slušnost, to jsou hesla, s jejichž pomocí eliminujete možné předsudky nebo rychlé závěry v hodnocení vaší osoby,“ radí psycholog Dalibor Špok.

3. Zbavte se nervozity předem

„Člověk je často nervózní právě kvůli nedostatečné přípravě. Mně pomáhá, když se před pohovorem dobře vyspím a zbavím se všeho, co by mě mohlo znervózňovat,“ svěřuje se studentka koreanistiky Jana Dukátová. Její slova potvrzuje i psycholog Špok: „Nervozitu snížíte tréninkem, dobrou přípravou a tělesnou relaxací.“ Zastavte se, soustřeďte, promyslete si možné otázky a odpovědi, vyzkoušejte si pohovor nanečisto i v různých situacích. Ne jednou, ale mnohokrát. Jděte i na to výběrové řízení, u nějž víte, že nemáte šanci nebo že o danou pozici tolik nestojíte. Čím víc zkušeností, tím lépe. Až pak doopravdy o něco půjde, nebudete zaskočeni.

Dalším způsobem, jak zmírnit nervozitu, je přehodnotit situaci. „Řekněte si: Zvládl jsem i jiné momenty, tento zvládnu také,“ doporučuje psycholog Tomáš Vašák. „Pomůže i dýchání: dlouhý nádech do plných plic a dvojnásobně dlouhý výdech vedou ke zmírnění poplachové reakce.“

4. Vyvarujte se některých dotazů

Uchazeč by se sám nikdy neměl ptát na výši mzdy, množství zaměstnaneckých benefitů a kariérní růst. O tom nechte vždy mluvit personalistu či zástupce zaměstnavatele. Na některé odborníky může působit divně i dotaz na délku pracovní doby. Mohou ho vnímat tak, že v práci nechcete trávit moc času. Podobně nevhodné je, když se absolvent zeptá na možnost práce z domova. Takovou otázku si mohou dovolit jen kandidáti, kteří mají několikaletou praxi.

5. Počítejte s nevšedními otázkami

„A co pro vás znamená štěstí?“ I takový dotaz může u pohovoru zaznít. „Velká část kandidátů má nastudované odpovědi. Tato otázka je představí v docela jiném světle. Poodhalí jejich osobnost už tím, že musí improvizovat. Kromě toho nad podobnou věcí většinou nepřemýšlejí, vše vymýšlejí na místě a možná představí žebříček svých hodnot,“ vysvětluje Jana Binková z KUPEG úvěrové pojišťovny.

Netradiční dotazy kladou uchazečům i ve společnosti Jablotron: „Třeba vyjmenujte seznam pěti věcí, které byste chtěli dostat při vysazení na pustém ostrově,“ dává příklad ředitel skupiny Dalibor Dědek. Pokud kandidát zvládne odpovědět, dokáže, že umí nejen rychle reagovat, ale také řešit problémy, což je důležitá dovednost.

6. Zmiňte své aktivity, ale šetrně

Určitě nezapomeňte promluvit o motivaci, proč se ucházíte právě o danou pozici zrovna v této firmě. Zdůrazněte své jazykové, technické a jiné schopnosti. „Citlivě zmiňte svoje mimopracovní dobrovolnické aktivity a členství ve sdruženích nebo spolcích,“ doplňuje David Petrů.

7. Nebojte se odpovědět, že nevíte

Pokud dostanete otázku, na niž nebudete znát odpověď, rozhodně není dobré mlčet a dívat se do země. Přiznejte, že nevíte, a vždy to nějak okomentujte, nejlépe s úsměvem. „Uvědomte si, že se nehodnotí každá konkrétní odpověď, jako spíše styl, kterým ji dáváte, co to říká o vás, vaší osobnosti, přátelskosti, komunikačních dovednostech,“ dodává psycholog Dalibor Špok.

8. Ptejte se na vše, co vás zajímá

Jestliže vám na konci pohovoru personalista dá prostor pro dotazy, využijte ho. Zeptat se můžete například na organizační strukturu společnosti okolo nabízené pozice, na proces nástupu nebo i na dress code firmy. Odborník ocení, že máte o místo opravdový zájem a nebojíte se ptát. „Dobrou otázkou je například, jak vypadá běžný pracovní den v této pozici. Z odpovědi se můžete dozvědět zajímavé informace a hned na ně reagovat,“ radí Martin Hroch.

Zapamatujte si: Časté chyby kandidátů u pohovoru