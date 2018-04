Co si ohlídat u pracovního pohovoru, abyste zaujali a uspěli

V první řadě se musíte zbavit strachu, že neuspějete. Při napětí jde totiž myšlení ztuha, jak demonstrují autoři knihy Řeč těla Tiziana Bruno a Gregor Adamczyk na jednoduchém příkladu. Když se posadíte uvolněně na židli, tak zpaměti celkem snadno spočítáte kolik je 14 x 15. Ale podobný příklad už vám dá hodně zabrat ve chvíli, kdy zvedáte nějaký těžký kus nábytku, třeba skříň.

Naučte se herecké uvolnění

Uvolněte se ve správný čas, a to podle modelu používaného v americké herecké škole Lee Strasberga, kde se učili i takoví herečtí machři jako Marlon Brando či Robert de Niro a mnoho dalších. Posaďte se na obyčejnou tvrdou židli a pokuste se zaujmout co nejuvolněnější pozici. Složte se sami do sebe a nechte hlavu volně svěšenou, uvolněte horní a dolní čelist, nechte své paže pohupovat a nohy spadnout do stran.



Před pohovorem Dopřejte si spánek, ať na pohovoru nevyděsíte kruhy pod očima.



Sprcha a ústní hygiena zvýší vaší sebejistotu.



Nezkoušejte nové účesy ani netradiční oblečení.



Make-up a parfém by měly být spíše nevýrazné, vousy zastřižené nebo oholené.



Představujte si, jak zbylé napětí odchází spánky, kořenem nosu a pootevřenými ústy. Vydržte ideálně deset minut. Pokud jste museli víckrát zhluboka vydechnout nebo nahlas vzdychnout, znamená to, že jste cvičení provedli dobře, tedy, že jste se uvolnili. Teprve pak jděte na konkurz a jako slavní herci zvládněte svou roli.

Přímý pohled zabírá

Další věc, kterou byste měli ovládnout, je pohled. V jedné firmě vybírali nováčka do marketingu. Asi třicet zájemců postoupilo k ústnímu pohovoru. Personalista vzpomíná, jak jedna z uchazeček vstoupila tak energicky, že se všichni v místnosti lekli, a pak na ně upřela ostříží zrak. „No, nevybrali jsme ji,“ dodal.

Pohled je pro navázání a udržení kontaktu velmi důležitý. Říká se, že oči jsou zrcadlem duše, takže pozor na to, jak se na personalisty díváte. Nejlepší je otevřený a přímý pohled se vztyčenou hlavou. Působí vstřícně, dáváte najevo, že se dobře cítíte a posloucháte. A když hlavu mírně nakloníte, signalizujete zájem, s povytaženým obočím pak dokonce velký. Pokud je v porotě více lidí, snažte se udržovat oční kontakt se všemi.

Čemu se naopak vyhnout? Pohledu ze strany, ten působí kriticky a zkoumavě, nechcete přece vypadat jako nesnášenlivý pedant. Pohled svrchu rozhodně nezkoušejte, je arogantní a dominantní. Pohled zdola zase značí bojácnost a nejistotu. Jejda, máme tady chudinku, pomyslí si na pohovoru.

Uzavřený pohled se stisknutými rty vyznívá skepticky a nepřátelsky. A zcela nepřípustné je koukání do země. Pohled dovnitř se nazývá oční bariéra. S ním vypadáte nepřítomně – možná intenzivně přemýšlíte nebo se nechcete dívat. Či nechcete, aby se někdo díval na vás. Je to typický pohled hledaných osob na policejních fotografiích. S ním díru do světa neuděláte.

Personalisté hodnotí i podání ruky. Má být pevné a přátelské, ruce obou by měly být ve stejné úrovni. Podání ruky svrchu se vykládá jako dominance, agrese nebo nadřazenost a naopak otočení dlaně vzhůru značí podřízenost, nedostatečné sebevědomí a submisivitu. Pokud máte ruku ledovou a vlhkou, použijte před stiskem kapesník.

A ještě jedna rada k sezení. Až vás personalista vyzve, posaďte se na židli uvolněně a nohy nechte na zemi. Rukama nešermujte, ale položte je volně do klína nebo na stůl před vámi. Pozor na nevědomá gesta, která směřují k hlavě a obličeji.