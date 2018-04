Jak zvládnout stres při pracovní poradě

Pokud máte pocit, že je porada přehlídkou ztraceného času a stresuje vás to, máte dvě možnosti. Dát výrazně najevo, že je porada zbytečná a odejít, nebo se pasivně přizpůsobit, nasadit nekonfliktní výraz a a nenápadně si dělat něco svého. Třeba se zamyslet nad prací nebo se jen relaxačně na jakékoli téma zasnít. Již tím můžete stres z těchto situací účinně aktivně odbourávat. Je to i vhodnější, než když nepříznivě prožíváte něco, co nedokážete změnit.

Jsou však chvíle, kdy vám někdo z kolegů zasadí ránu pod pás či do zad například tím, že stále zdržuje nadbytečnými až hloupými otázkami, extrémně odlišným názorem na cokoli, vyvoláváním zbytečných nepříjemných konfliktů. Třeba tím, že vás nevybíravě "okope ", hodí vám na krk něco, po čem netoužíte, nápadně či nenápadně pochlebuje šéfovi a snaží se mu nekulturně vetřít do přízně, pomluví nepřítomného spolupracovníka, zkritizuje váš námět či projekt a s líbezným úsměvem řekne, že to za vás dodělá.

Prevencí může být, jste-li připraveni. Nejlépe proto, že už ho dost dlouho znáte. Můžete si pak třeba říci "vypadá jako blbec, chová se jako blbec, inu je to tedy blbec" a přestat ho nepříznivě prožívat či brát vážně. Nejlépe také, když si ho nebudete všímat. Pokud "jste v obraze", můžete naopak vstoupit do hry a citlivě a promyšleně ho pokořit, pokud nejste, nebo se mu podařilo vás vyvést z míry, pak stačí nereagovat a přejít celou záležitost mlčky.

Musíte však kolegu i celou situaci vědomě vytěsnit, a pak ji v klidu s nějakým stálejším i náhodným spojencem následně rozebrat a zasmát se jí, případně alespoň akademicky probrat možnou odvetu. Osvědčené pohádkové rčení "mha přede mnou, mha za mnou" může pak charakterizovat situaci, kdy jste se rozhodli tvářit se, jako by se nic nestalo. Tak můžete dát elegantně najevo, že jste nevhodnou, pokořující, urážlivou, konfliktní a podobnou reakci vlastně ani nezaregistrovali. Důležité je, abyste ji i fakticky sami v sobě zlikvidovali.



Co jsme psali a co si přečtete



Jak se učit angličtinu i ve vyšším věku?

Jak se soustředit při práci na internetu?

Jak překonávat ospalost v práci?

Jak se díváte na nekuřácké pracoviště?

Jak úspěšně přesvědčovat kolegy?

Jak rozčlenit denní e-maily?

Mají se účastníci kurzů předem znát?

Jak jednoduše zvládnout akutní stres?

Jak na pár minut vypnout při práci?

Kolik cizích jazyků by měl člověk umět?

Jaká je budoucnost angličtiny?

Jak sladit život manažera s rodinou?