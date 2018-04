Jak zvolit cílovou částku

V případě nezájmu o úvěr by měla výše cílové částky být velmi blízko celkové naspořené sumě za šest let. Neměli byste si volit zbytečně vysokou cílovou částku, protože poplatek za uzavření smlouvy je obvykle závislý na výši cílové částky. Naopak při příliš nízké cílové částce budete nuceni si ji později zvýšit pokud Vám to stavební spořitelna povolí. Při zvýšení cílové částky pak adekvátně doplatíte poplatek za uzavření smlouvy.

Pokud se v průběhu spoření rozhodnete přece jen požádat o úvěr, u většiny stavebních spořitelen by neměl být problém cílovou částku patřičně navýšit. Může se však stát, že spořitelna navýšení odmítne provést, jelikož se k tomu ve svých obchodních podmínkách nezavázala, jinde může být stanovena minimální výše, o kterou se cílová částka musí zvýšit. Např. může být stanoveno, že pokud si požádáte o zvýšení cílové částky, musíte ji zvýšit minimálně o stanovených 20 000 Kč.

Máte-li v plánu žádat o úvěr, musí se do cílové částky vejít kromě vkladů, státní podpory a úroků z nich také úvěr. O kolik naspoříte více než je stanovená akontace (např. 50% nebo 40%), o to se sníží procentní výše úvěru.