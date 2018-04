Jak zvolit pojistnou částku

Pojistná částka by měla odpovídat hodnotě všech věcí, které tvoří vybavení domácnosti, tedy i těch, které si koupíte až po uzavření pojistné smlouvy. Z výše pojistné částky se odvozuje i výše pojistného, které platíme pojišťovně za to, že za nás převezme riziko případných škod. Pokud by byla pojistná částka příliš nízká, bylo by pak nižší i pojistné plnění, tedy odškodnění, které nám pojišťovna vyplatí. Dílčí pojistné částky mohou být jednotlivě stanoveny i na některé vybrané skupiny věcí, jako je elektronika, sbírky, šperky a podobně. Někdy jsou tyto limity plnění stanoveny absolutní částkou, někdy se odvozují procenty z celkové pojistné částky. Například elektronika by mohla být v rámci pojistky pojištěna jen do 20 000 korun, maximální plnění může být stanoveno také jako tři procenta z pojistné částky. Pokud je to málo, je možné si vybrané věci připojistit za další pojistné.