Jak zvýšit své šance na úvěr?

O tom, že není tak snadné získat bankovní spotřebitelský úvěr, se na vlastní kůži přesvědčili dva zástupci MF DNES v průzkumu deseti bank. Nežádali příliš: ženatý muž, jehož rodina disponuje příjmem 19 320 korun čistého měsíčně chtěl půjčit 100 000 korun, svobodná dívka s výdělkem 11 000 korun měsíčně měla zájem o poloviční úvěr. Vybaveni potřebnými doklady obešli deset tuzemských bank. Zároveň banky dostaly teoretické zadání, zda a jak vysoký úvěr by žadatelům se shodnými parametry přidělily. A výsledek? Ženatý muž by získal úvěr u šesti z deseti oslovených bank, dívka dopadla ještě hůř, peníze by mohla čerpat jen ve čtyřech případech.

Jen Komerční banka a Raiffeisenbank poskytly úvěr oběma spotřebitelům - ale ne v plné výši. Požadovanou sumu byla ochotna z těchto dvou bank nabídnout pouze Komerční banka v případě žadatelky. Ani jednomu z figurantů naopak neposkytly půjčku následující bankovní domy: eBanka, HVB Bank a Živnostenská banka. U eBanky a Živnostenské banky byl důvod totožný - neexistující historie účtu u banky. U HVB Bank žadatelé nesplnili kritérium minimálního čistého platu a pro úvěr se tak nekvalifikovali.

Chcete se konkrétně dozvědět, jak naši žadatelé dopadli v jednotlivých bankách? Klikněte ZDE . Oba zájemci se v uvedených bankách dozvěděli prakticky ihned, zda uspěli, či nikoliv. Doba schvalování žádosti se liší případ od případu. Většinou by klient měl dostat úvěr do jednoho měsíce od podání žádosti. Některé banky jako Raiffeisenbank a GE Capital Bank nabízejí komplexní vyřízení úvěru v horizontu dvou nebo tří dnů.