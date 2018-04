Jaká bude vaše nemocenská? Jistě nižší než plat

Od ledna sice vzrostly dávky nemocenské a maximální denní částka, kterou lze od čtvrtého dne nemoci získat, je dnes 419 korun a za první tři dny 303 koruny, ale zejména lidé s vyšším platem na pracovní neschopnosti hodně tratí. S nejvyšší dávkou nemocenské mohou počítat nemocní, jejichž měsíční příjem je vyšší než 21 tisíc korun hrubého. Maximálně od pojišťovny získají za měsíční pracovní neschopnost 12 641 korun, ať už je jejich příjem 30 tisíc nebo 100 tisíc korun.

Jak velká bude vlastně kvůli nemoci finanční ztráta, záleží nejen na výši platu, ale také na délce nemoci. Nejvíc finančně "bolí" krátká, třídenní nemoc, protože první tři dny je nemocenská nižší. Například u minimální mzdy 5700 hrubého je během prvních tří dnů denní nemocenská 93 korun, v dalších dnech pak 129 korun. Za týden pracovní neschopnosti tak zaměstnanec dostane maximálně 795 korun, jeho běžná mzda by byla o 274 korun vyšší. Ještě propastnější je rozdíl u hrubé mzdy 25 tisíc korun. Místo týdenní čisté mzdy 4214 korun by nemocný pobíral maximální nemocenskou 2585 korun. To za předpokladu, že lékař neschopenku ukončí až v neděli, nikoliv v pátek, protože do nemocenské se počítají kalendářní, a ne jen pracovní dny.

Víte, o kolik byste měla menší nemocenskou než plat? Zeptali jsme se Věry Tůmové z marketingu společnosti Elektrolux domácí spotřebiče Nemám ani tušení, jaká nemocenská by mne čekala v případě onemocnění. Naštěstí jsem za celou dobu, kterou pracuji, nebyla vážně nemocná. Na občasné nachlazení čerpám dny dovolené.

O nemocenskou může člověk dokonce přijít a to tehdy, když ho kontrola z pojišťovny nenajde doma. Pokud nemá závažný důvod pro nepřítomnost(vycházky, návštěva lékaře, rehabilitace a podobně), může okresní správa sociálního zabezpečení rozhodnout o snížení nemocenské. Ta se zmenší až o čtvrtinu v případě, kdy nemocný někoho vyživuje. Ten, který nikoho neživí, může přijít o celou nemocenskou, a to ode dne, kdy kontrola na porušení léčebného režimu přišla.

Ztráta oproti běžnému výdělku se dá kompenzovat komerčním pojištěním ušlého výdělku, to však začínají pojišťovny proplácet až při nemoci, která trvá déle než 8 dní. Proto lidé s vyššími příjmy raději něž nemocenskou čerpají dovolenou. Tehdy je jejich mzda vyšší, než obvykle, protože do mzdových náhrad za dovolenou se počítají odměny, prémie či třinácté platy. box O kolik bude menší měsíční výplata při pětidenní chřipce s neschopenkou? čistá mzda (hrubá mzda) ztráta 4702 (5700) korun 532 korun 9320 (12 000) korun 1004 korun 18 540 (25 000) korun 2467 korun box Jak se spočítá nemocenská Stanovuje se z průměrného denního příjmu z předchozího čtvrtletí. V prvních třech dnech pracovní neschopnosti činí nemocenská 50 procent průměrného denního příjmu a po zbývající dny 69 procent.

Připadá vám výše vaší nemocenské nedostatečná? Těšíme se na váš názor.