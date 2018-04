Jaká budoucnost čeká platební karty?

Čipové karty se liší od karet s magnetickým proužkem tím, že obsahují vlastní mikroprocesor a paměť. V čipu jsou uložena zašifrovaná data, a to v nepřístupné zóně čipu, takže je tato karta mnohem obtížněji padělatelná. Větší bezpečnost je ostatně největší výhodou čipových karet. Vydavatel karty může totiž navíc nastavit parametry tak, aby při použití karty bylo vždy nutné zadat PIN. České banky se dohodly, že toto pravidlo se stane standardem při vydávání čipových karet u nás. Bezpečnost čipu je bezesporu velkým kladem v době, kdy kartu s magnetickým proužkem nemůžete pustit z dohledu, aniž by vám hrozilo nebezpečí jejího zkopírování.

Méně často jsou zmiňovány ostatní výhody čipových karet – nejvýraznější je pravděpodobně ta, že na sebe karta může vázat věrnostní programy znamenající v praxi různé bonusy a slevy od obchodníků. Čipy mohou mít samozřejmě různou kapacitou – mohou plnit pouze platební funkci, nebo i ostatní zmiňované (viz box). Výrobní cena čipové karty je přirozeně vyšší než cena platební karty s magnetickým proužkem, ale tento cenový rozdíl by zákazník podle dosavadních zkušeností (Komerční banka, Slovenská spořitelna) neměl pocítit.

Výhody čipu na kartě (oproti magnetickému proužku) - větší bezpečnost - možnost navázat věrnostní programy - větší flexibilita (možnost změny limitů, PINu..) - větší odolnost proti poškození - elektronická peněženka - elektronický podpis - rychlejší a pro obchodníky levnější placení (nemusí vždy žádat o autorizaci)

V Evropě je průkopníkem čipových karet Francie. Po zahájení vydávání čipových karet většinou bank zde rapidně poklesla delikvence v souvislosti s používáním karet. Ovšem vydávání čipových karet je samozřejmě pouze jednou stranou věci – druhou je nutnost vybavit obchodní místa odpovídajícími akceptačními technologiemi, což je věc finančně náročná. Proto se zřejmě ještě delší dobu budou vydávat hybridní karty (karty s proužkem i čipem). Akceptace hybridních karet probíhá tak, že zařízení vybavené čipovou technologií „hledá“ nejprve čip, potom proužek. Dokud však nebudou všechna akceptační místa vybavena technologií pro čipové karty, mohou být hybridní karty zneužity díky magnetickému proužku. Kompletní transformace příjmových míst na čipovou technologii (terminály, bankomaty i vnitřní systémy banky) již probíhá a měla by být dokončena do roku 2006. Nyní se počty platebních terminálů vybavených čipovým zařízením pohybují v řádech tisíců.

V České republice je v současné době vydávána jediná bankovní karta s čipem podle standardu EMV – karta Visa Electron od Komerční banky. Jde o hybridní kartu – nese čip i magnetický proužek. Zahájení vydávání všech ostatních druhů platebních karet vybavených čipovou technologií plánuje tato banka stihnout do léta 2003. Žádné zvláštní funkce, které čip umožňuje, ovšem zatím čipová karta Komerční banky nenabízí. Zavedení věrnostních programů hodlá banka zavést až v průběhu druhého pololetí letošního roku - až uzavře dohody s obchodními partnery. Prozatím hovoří tedy ve prospěch čipových karet „jen“ argument větší bezpečnosti čipu.

Další spolupráci domluvila společnost Visa s ČSOB – ta by se k masovému vydávání Co je EMV standard? Jedná se o standard vyvinutý asociacemi VISA a EC/MC, který sjednocuje podmínky pro čipové aplikace. Díky tomuto standardu nebudou mít banky takové čipové karty, které by nebyly schopny vzájemně akceptovat. karet Visa s čipovou technologií měla přidat začátkem června 2003. Čipové karty se značkou Maestro budou vydávány od počátku června 2003, pravděpodobně ve spolupráci s Komerční bankou. Pro ČSOB by měl být stanoven termín v druhé polovině tohoto roku.

Poštovní spořitelna hodlá přizpůsobit svou Maxkartu standardu EMV zhruba do konce roku. Od července do října 2003 budou všechny druhy karet eBanky (podle sdělení představitelů banky) na čipu. Ostatní banky bližší termíny stanoveny nemají. České i světové bankovní domy by podle a doporučení mezinárodních asociací měly na čip přejít do ledna roku 2005.

Předplacená karta

V úvodu jsme se zmínili o takzvané předplacené kartě. Jakou kartu si můžeme pod tímto pojmem představit? Jde o kartu bez existence běžného účtu, kterou bude moci majitel dobíjet prostřednictvím účtu technického. Velkou výhodou bude tedy úspora poplatků spojených s vedením účtu. Aktivace karty proběhne s prvním použitím. Možnosti dobíjení jsou různé – přes telefonní linku, platební terminály, posláním peněz (např. z účtu zaměstnavatelem, který držiteli kartu věnoval), ale i prostřednictvím bankomatu. Konkrétní způsoby dobití budou záviset na konkrétní kartě a vydavatelské bance. Z bankomatu bude rovněž možné peníze vybírat.

Předplacené karty mohou být čipové i magnetické, opět bude záležet na vydavatelské bance. Dá se očekávat, že v počátcích se bude jednat o karty magnetické. Kde je budete moci získat? V procesu distribuce bude banka vždy nějakým způsobem zapojena, záleží tedy na ní, jakým způsobem bude karty distribuovat. Ze zahraničí jsou známy případy, kdy byly karty distribuovány prostřednictvím retailových řetězců.

Druhým kladem předplacené karty je fakt, že se na ni opět mohou vázat věrnostní programy. Navíc je předplacená karta vhodná pro děti, kterým mohou rodiče takto „nadělovat“ kapesné. Prepaid karta může být výhodou i pro sezónní pracovníky – peníze, které pobírají za svou práci, mohou být připsány na jejich kartu. Tak se zaměstnanci vyhnou nebezpečným situacím vyplývajícím z držby větší částky v hotovosti a mohou zároveň lépe řídit své výdaje.

Předplacené karty budou obsahovat některý z autorizačních prvků – např. PIN či podpis. Jedná-li se o kartu nesoucí jméno svého držitele, je ověřována podpisem. Je-li karta anonymní, poté je většinou chráněna PINem. Postup v případě ztráty platební karty závisí na konkrétním programu. Případy, kdy se jedná o kartu anonymní a na velmi nízkou částku či kdy se jedná o kartu na jméno, se tak od sebe liší. Bude-li se jednat o kartu na jméno a o vyšší částku, postup bude stejný jako v případě ztráty běžné platební karty. O tom, zda a jaké karty budou personalizovány, popřípadě od jaké částky, rozhodnou opět banky. Anonymita prepaid karty se tedy může obrátit v nevýhodu v momentě, kdy kartu ztratíte – potom se zřejmě můžete s prostředky na ní uloženými rozloučit. V porovnání se ztrátou ostatních platebních karet je ale evidentní jeden fakt – nemůžete ztratit více, než kolik máte na kartě uloženo.

Hledáte další informace o platebních kartách? Pak neváhejte a navštivte tuto SPECIALIZOVANOU SEKCI.

Příkladem země, kde jsou již předplacené karty vydávány, je Maďarsko. Zde byly uvedeny na trh v minulém roce. Klientům byly nabídnuty tři karty v odlišném provedení pro speciální příležitosti – volit lze mezi kartou vhodnou jako univerzální dárek a kartou vhodnou jako dárek k svatbě či k narozeninám. Karty mohou být nakoupeny s hodnotou až do ekvivalentu 1 000 euro na jakékoliv pobočce příslušné maďarské banky.

Jak vypadá situace u nás? Karetní asociace Visa již jedná o uvedení předplacených karet na český trh. Bližší informace ovšem nechce sdělovat – ty budou k dispozici až v červnu letošního roku. Společnost Mastercard v současné době vede jednání o předplacené platební kartě Maestro Prepaid s několika bankovními domy, přesný termín uvedení této karty na trh ovšem nezná. Podle představitelů společnosti se dá se očekávat, že bude uvedena na trh v druhé polovině tohoto roku.

O osudu předplacených karet v České republice můžeme tedy prozatím jen spekulovat. Dá se však očekávat, že v zemi, kde jsou natolik oblíbené předplacené telefonní karty, by se i předplacené platební karty mohly těšit značnému zájmu. Záleží ovšem do značné míry na bankách, jakou cenovou a reklamní strategii pro tyto karty zvolí.

Jaký je váš názor na čipové karty? Líbí se vám jejich funkce? A co karty předplacené? Koupili byste si je? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.