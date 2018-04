Jaká je budoucnost angličtiny ve střední Evropě?

"Nikdy nic takového používat nebudu, já jsem ekonom, žádný programátor." "Já jsem právník (architekt, účetní, lékař, vedoucí pracovník...), dejte mi s nějakým počítačem pokoj." Když jsem slušně namítal, že ne teď, ale třeba za pár let, že uživatel počítače nemusí umět programovat a že na počítači lze třeba psát texty komfortněji než na psacím stroji, nevole tázaných jen zesílila. Dnes mě někdy napadá škodolibá myšlenka, co by všichni ti tázaní asi říkali, kdybych je znovu navštívil a počítač jim všem zabavil s poukazem na jejich skálopevné tvrzení, že nikdy... Jsem hluboce přesvědčen, že s angličtinou to bude podobné.

Kdo má dnes do penze více než pět let, ten až na výjimky angličtině neunikne. Jenže chybějící počítač se dá velmi rychle dokoupit. Slušné zvládnutí angličtiny z téměř nulové úrovně netrvá ani dny, ba ani týdny, nejméně měsíce. A to pod podmínkou, že zájemce o ni nelituje času ani peněz. Nikdy už nebudete mít na angličtinu tolik životního času jako dnes. Nikdy už nebudete mladší, s lepším potenciálem pružného myšlení a schopností učit se. Pohled do historie praví, že vždy se ujme a rozšíří to, co je byznys. Co někomu dá vydělat uspokojením potřeby jiných. Jaká je moje vize o pozici angličtiny za pár let?

Za pět až deset let budou v inzerátech na volná místa jen osobnostní a odborné požadavky. Jazykové nikoliv ­ angličtina se bude rozumět sama sebou. A v rohu poslední stránky, ve zvláštní rubrice pro výrazné odlišení, se budou krčit nabídky s výraznou poznámkou "angličtina není potřebná". Co budou nabízet? No přece místa uklízeček, kopáčů, manuálních dělníků, možná poustevníka ve skanzenu. Za "přepychový" plat, dosahující místy až jedno a čtvrt násobku životního minima. Kdo tedy nemá vyšší ambice, než je uvedeno v předchozích řádcích, ten ať je klidný ­ o angličtinu se starat nemusí.



