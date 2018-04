Jaká je budoucnost investičních fondů?

Co můžeme očekávat a o čem lze jen spekulovat

Komentář k tomuto kroku je velmi obtížný. Byl učiněn ten nejjednodušší krok, zřejmě v zájmu drobných akcionářů. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že v několika zbývajících IF je již jen zlomek majetku, který již byl transformován do OPF během několika posledních let. Vzhledem k logice věci je tedy třeba na konci roku 2003 třeba očekávat další prodloužení termínu – dá se totiž očekávat, že se nepodaří dokončit všechna otevření v tomto termínu. Poté si nedokáži představit, že by se příště rozhodlo jinak (jaké by asi bylo zdůvodnění toho, že by zbylé fondy byly po roce odkladu poslány do likvidace – navíc zůstává zřejmě složitou právní otázkou, zda by to bylo vůbec možné, když valné hromady těchto IF odsouhlasily otevření a transformaci na OPF!).

Lze tak již pouze spekulovat o tom, zda by v případě neprodloužení termínu zbývající IF podstatně nezintenzívnily své oficiální či neoficiální aktivity k záchraně spravovaného majetku ve fondech, ze kterého jim v případě otevření zůstává zhruba tak polovina, kdežto v případě likvidace by jim nezůstalo ve správě nic. Lze také spekulovat o tom, že některým investičním společnostem (IS) tato situace může vyhovovat, neboť jim tak zůstává ve správě mnohem více majetku než v případě otevření, a tak mohou získat více prostředků pro svou činnost z různých poplatků.

Rovněž lze pouze spekulovat o tom, proč se některým IS v boji se žalobami permanentně nedaří (1. IN zůstávají 4 IF, OB Invest 2 IF – naopak např. ISČS, IKS nebo ŽB Trust mají již všechny své bývalé IF transformovány na OPF).

Pohled investorů na proces přeměny

Přeměně investičních fondů se věnovaly komentáře publikované: 5. dubna 2002 11. ledna 2002 Pokusme se podívat, jak se na proces otevírání IF dívají investoři, a to prostřednictvím vývoje kurzů akcií těchto IF na RM-S, popř. burze (poznamenejme, že se výše jejich diskontů prodloužení termínu pro otevření téměř nedotklo). Z těch, co se obchodují, probereme ty největší a srovnáme je s UPF Českým a Moravskoslezským, které jsou nyní již ve správě ČP Invest. Oba tyto fondy mají již většinu svého majetku v hotovosti a dluhopisech, zbývá cca 15% v akciích – vývoj ČOJ bude tedy bez výraznějších výkyvů. Uvažujme otevření v prosinci 2002 (musí nastat nejpozději v prosinci 2002) a 6% počáteční srážku (pravděpodobná hodnota) – při nynějším ČOJ cca 1590,-Kč a současném kurzu cca 1450,-Kč nám vyjde možné zhodnocení naší investice do otevření fondu cca 4,8% p.a. (přepočteno na roční zhodnocení a se započtením poplatků za nákup).

Pokud tedy vezmeme zhodnocení naší investice do otevření fondu 4,8% p.a. jako tržně adekvátní, můžeme říci, že trh odhaduje otevření fondů následovně :

· IF Obchodu 1.IN – při ČOJ 1243,-Kč a kurzu cca 1090,-Kč vychází „tržní očekávání otevření“ na 10/2003 (cca 90% majetku IF v dluhopisech a hotovosti)

· IF Bohatství 1.IN – při ČOJ 1605,-Kč a kurzu cca 1380,-Kč vychází „tržní očekávání otevření“ na 04/2004 (cca 90% majetku IF v dluhopisech a hotovosti)

· Zlatý IF Kvanto OB Invest – při ČOJ 502,-Kč a kurzu cca 435,-Kč vychází „tržní očekávání otevření“ na 07/2004 (cca 90% majetku IF v dluhopisech a hotovosti).

Další 2 velké fondy – Rentiérský a Křišťálový 1.IN – do tohoto „zábavného odhadu“ nezahrnujeme, protože na výši jejich diskontu se podílí výrazně jejich cca 40% akciová účast, což působí v současné době výrazné turbulence jejich ČOJ směrem dolů vzhledem k poklesu akciových trhů.

Pokusme se tedy shrnout výše uvedené v několika bodech :

1. S největší pravděpodobností žádný ze zbývajících IF usilujících o otevření a transformaci na OPF neskončí likvidací, pokud likvidaci neodsouhlasí valná hromada IF. Termín pro otevření bude v případě nouze zřejmě opět prodloužen.

2. Pokud je Vaše rozhodnutí investovat nyní do fondů peněžního trhu nebo fondů dluhopisových nezlomné, investujte raději do nákupu některého z tří výše uvedených IF. Do 2-3 let budou pravděpodobně otevřeny a vy získáte prémii ve výši cca 10 - 14% vaší investice.

3. Pokud věříte v brzký obrat akciových trhů směrem vzhůru, pak můžete zkusit investovat do Rentiérského či Křišťálového IF – místo platby vstupních či výstupních poplatků ve smíšeném OPF naopak zřejmě získáte bonus ve formě rozdílu mezi ČOJ a kurzem.