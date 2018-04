Jaká je vaše hodnota na trhu práce

Co všechno může nabídnout firmě čerstvý absolvent vysoké školy? Jakou může mít pro svého budoucího zaměstnavatele hodnotu? To je dobré si předem zjistit. Přitom byste neměli spoléhat pouze na jeden zdroj. Situaci ve svém oboru byste měli mapovat průběžně, nejlépe několik měsíců před tím, než se o konkrétní práci v něm budete ucházet. Není to tak těžké, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Dobré informace poskytnou personální agentury

V dnešní informacemi nabité internetové době není problém zjistit prakticky cokoliv. „Relativně snadno si tak můžete udělat i obrázek o platových podmínkách na pozicích, o které se zajímáme, a to v různých oborech a na rozličných úrovních řízení,“ říká Daniela Hamplová, vedoucí poboček personální agentury Axial v Brně a Ostravě.

Přesné a aktuální informace z komerční oblasti mají personální agentury. Zabývají se personálním poradenstvím, ale především výběrem uchazečů pro své klienty-zaměstnavatele. Neustále proto monitorují situaci na trhu práce, a tudíž jsou schopny uchazečům o zaměstnání poskytnout orientační přehled, a to i čerstvým absolventům.

V soukromé sféře jsou větší rozdíly v platech

V podnikatelské neboli soukromé sféře jsou často velké rozdíly v nástupních platech na srovnatelných postech. „Hodně totiž závisí na skutečnosti, zda se místo nabízí v soukromé české, či zahraniční firmě,“ vysvětluje Hamplová. Dodává, že na odměňování se podílejí i takové faktory, jako je celková velikost a struktura společnosti, nemalou roli hraje i lokalita jejího sídla či provozu.

Jednotnější je situace ve státní sféře. Nástupní platy jsou zde rozděleny do přesně definovaných platových tarifů a tříd, které jsou běžně veřejně dostupné. „Tyto třídy rozlišují druh a náročnost povahy práce, zohledňují také délku praxe,“ upřesňuje Hamplová.

Ptejte se přátel, ale opatrně

Jedním z dalších zdrojů informací mohou být i úřady práce, které si vedou statistiky nástupních platů. Ty však berte pouze jako orientační. „Důležité je zeptat se také přátel, kteří již mají určité pracovní zkušenosti ve stejném oboru,“ říká Jakub Erben, general manager Club Hotelu Praha v Průhonicích. Podle něho by získané informace měly sloužit výhradně k osobnímu užití. To znamená, že byste zásadně nikde veřejně neměli sdělovat jména či další získané podrobnosti.