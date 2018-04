Jaká je vaše hodnota na trhu práce

Znát svoji reálnou cenu na trhu práce, která se odráží v platovém rozmezí a balíčcích zaměstnaneckých výhod, je podmínka úspěšného a spokojeného vstupu do zaměstnání. A platí to i pro absolventy.

V žádném případě se však nespoléhejte pouze na jeden zdroj. „Při zjišťování platového rozmezí na dané pozici je dobré zkombinovat různé zdroje,“ říká Natália Figuschová z personální agentury Nathan Peterson International.

Situaci v oboru, který vás zajímá, si začněte mapovat průběžně, nejlépe několik měsíců předtím, než se o ni budete ucházet. V době internetu není problém najít a zjistit téměř cokoliv. „Můžete si udělat obrázek o platových podmínkách na pozicích v různých oborech, které vás zajímají,“ říká Daniela Hamplová z personální agentury Axial.

Využijte personální agentury

Nejvíce informací z komerční sféry mají k dispozici personální agentury. Denně se věnují personálnímu poradenství a výběru uchazečů pro své klienty-zaměstnavatele. Situaci na trhu práce proto monitorují nepřetržitě. Uchazečům o zaměstnání mohou poskytnout orientační přehled.

Připravte se na to, že v podnikatelské sféře jsou často velké rozdíly v nástupních platech na jinak srovnatelných pozicích. „Rozdíl se odvíjí například od skutečnosti, zda jde o místo v české, či zahraniční firmě,“ vysvětluje Daniela Hamplová. „Dále se na výši mzdy odráží také celková velikost a struktura společnosti, poměrně významnou roli hraje rovněž lokalita jejího sídla či provozu.“

Naopak prakticky jednotná je situace ve státní sféře. Nástupní platy se totiž v tomto sektoru stanovují podle přesně definovaných platových tarifů a tříd, jež jsou běžně veřejně dostupné. Tyto třídy rozlišují druh a náročnost povahy práce, zohledňují také délku praxe. Na samém začátku kariéry tedy v tomto případě musíte počítat i s velmi nízkým platem.

Zeptejte se na podmínky svých známých

„Cenné jsou také informace od známých či bývalých kolegů z podobných pozic,“ dává tip Figuschová. Zvažte ale dobře, u koho si můžete dovolit zeptat se na takovou věc. A také je třeba mít na paměti, že jde o citlivé informace. Měly by proto sloužit pouze k osobnímu užití. To znamená nikde veřejně nesdělovat jména či další získané podrobnosti.

V zahraničí se o výši platu nemluví

Zvláště opatrní buďte, je-li takový známý cizinec. Tady by otázka ohledně mzdy mohla být skutečným „faux pas“. „V zahraničí je to často považováno za velmi neetické,“ upozorňuje Robert Paul, ředitel cestovní kanceláře S-Guide.

„Navíc mnohdy firmy, hlavně ty zahraniční, dávají přímo do pracovní smlouvy zákaz sdělovat výši příjmů.“ Pokud vám přesto někdo z přátel informaci o penězích poskytne, platí dvojnásob, že musí zůstat pouze u vás. „V takovém případě je totiž sdělení výše mzdy nutno považovat za porušení povinnosti zaměstnance, ke které se zavázal,“ vysvětluje advokát Milan Jelínek z kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. „Za to by mohl být v krajním případě i propuštěn ze zaměstnání.“

To však pouze za předpokladu, že by prozrazením mzdy skutečně mohlo dojít k narušení oprávněných zájmů zaměstnavatele. A nutno podotknout, že v praxi je prokázání porušení uvedené povinnosti značně obtížné.

Mnohé napoví i inzeráty

„Procházejte si také inzerci na pracovních serverech nebo ve specializovaných přílohách deníků,“ radí Fichuschová. A kde jinde tedy ještě hledat informace o ceně práce na trhu? „Jednou z cest může být i přímé oslovení firem, které práci nabízejí,“ radí Daniela Hamplová z Axial. „Většina z nich dnes na svých internetových stránkách ve složce,kariéra‘ nabízí aktuální přehled volných míst, některé z nich i včetně nabízených finančních podmínek nebo minimálně kontaktů na odpovědné osoby tuto informaci poskytující,“ dodává.

Jedním ze zdrojů informací mohou být i úřady práce, které si vedou statistiky nástupních platů. Ty však berte jako orientační.