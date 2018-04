Jaká omezení má vaše karta?

Limity čerpání na platební kartě představují pro klienta omezení výše transakcí realizovaných kartou v určitém časovém rozmezí. Jak fungují?

Jsou stanovovány nejčastěji na denní či týdenní bázi. Mohou být rozděleny na limit pro platbu u obchodníka a na výběr hotovosti (případně plus celkový, souhrnný limit pro oba typy operací). Zajímavé je, že zatímco některé banky v rámci filozofie bezhotovostního placení zvýhodňují platby u obchodníků (vyšší limit), u některých naopak klient v daném časovém intervalu více „vybere“, než přímo zaplatí. Důvodem je fakt, že u bankomatových transakcí je vždy třeba užít PIN, čímž jsou bezpečnější.

Výše limitu samozřejmě závisí i na typu karty. Nižší limity mají oproti embosovaným karty elektronické, dále vyšší typy karet (zlaté) umožňují svým klientům zaplatit najednou větší částku. Tato situace je poněkud paradoxní, protože právě embosované karty jsou díky možným imprinterovým či internetovým operacím rizikovější. Jejich vydání je ovšem na druhou stranu spojeno s vyššími nároky na bonitu klienta, což limit odráží.

Přístup většiny institucí k limitům platebních karet se obvykle v zásadě příliš neliší – vychází se z určitého standardu, který banky podle svého vyjádření odvodily z chování klientů. (Výjimkou je v tomto případě HVB Bank – zde žádný „běžný limit“ či doporučené hodnoty neexistují, vše funguje na individuální bázi.) Co se však zásadně liší, je právě výše daného standardu, u dvou bank dále postup v případě, že chce klient limit zvýšit.

Standardní limity debetních platebních karet Banka Elektronická karta Embosovaná karta Změna limitu Citibank denní pro výběr: 40.000 - internet: 0, telefon: 90 denní pro platby: 20.000 Česká spořitelna denní pro výběr: 15.000 denní pro výběr: 15.000 1. zdarma, další 50 5-tidenní pro platby: 30.000 5-tidenní pro platby: 70.000 ČSOB celkový týdenní: 4 000 individuální 60 eBanka týdenní pro výběr: 15.000 týdenní pro výběr: 40.000 50 týdenní pro platby: 25.000 týdenní pro platby: 80.000 týdenní celkem: 120.000 týdenní celkem:40.000 GE Capital Bank denní pro výběr: 15.000 denní pro výběr: 20.000 zdarma denní pro platby: 20.000 denní pro platby: 40.000 HVB Bank individuální individuální zdarma Komerční banka týdenní pro výběr: 10.000 týdenní pro výběr: 20.000 50 týdenní pro platby: 10.000 týdenní pro platby: 20.000 týdenní celkem 10.000 týdenní celkem 20.000 Raiffeisenbank týdenní celkem: 35.000 týdenní celkem: 65.000 zdarma Volksbank denní pro výběr: 2.000 denní pro výběr: 10.000 0 (on-line, okamžitě: 50) denní pro platby: 2.000 denní pro výběr: 10.000 denní celkem: 2.000 denní celkem: 10.000 Živnostenská banka denní pro výběr: 10.000 denní pro výběr: 20.000 100 denní pro platby: 20.000 denní pro platby: 80.000

Pozn.: údaje jsou v korunách a platí pro mezinárodní karty; u Citibank je uveden základní limit, je možno zvolit jiný; Česká spořitelna má dále limity pro všechny karty vydané k jednomu účtu, u embosovaných také omezení internetových a MO/TO transakcí; u ČSOB lze bez nároků na bonitu zvýšit limit na 8 tisíc Kč; u GE Capital Bank jsou uvedeny doporučené hodnoty, volit limit lze ale libovolně; Raiffeisenbank uvedla běžný limit, jakýsi průměr, nemusí jej ovšem dostat všichni

Z tabulky je vidět, že výše limitů se může u jednotlivých bank lišit opravdu výrazně. Nejnižší limity při má nastaveny u elektronických karet ČSOB. Její elektronické karty jsou automaticky vydávány s celkovým limitem 4 tisíce korun na týden, do osmi tisíc lze limit zvýšit bez nároků na klientovu bonitu. Jinak se vyhodnocuje historie klienta, průměrný zůstatek na účtu, výše vkladu apod. Nejčastěji, u klientů se známou historií, právě zůstatek na účtu. Základním pravidlem, které má některé výjimky a možnost individuálního přístupu, je vzoreček: limit karty + 25% = požadovaný průměrný zůstatek. Naopak snížení limitu je možné vždy (což ovšem v těchto případech zřejmě nebude aktuální). Zástupci banky se nedomnívají, že by limity karet byly nízké, ve skutečnosti má podle nich většina klientů limity vyšší. Přístup banky k této problematice ovšem vyjadřuje například i standardní limit karty vydávané ke studentskému kontu – činí pět tisíc na měsíc a jeho zvýšení je opět možné pouze na základě vyhodnocení průměrného zůstatku. Oproti tomu jiné banky studenty nijak neomezují (pouze Česká spořitelna má nižší limity pro karty klientů do osmnácti let). Standardní limit u Volksbank také není příliš štastně volený, nákup nad dva tisíce s takovouto kartou neuskutečníte.

Změna limitu má navíc ještě jeden rozměr – cenový. Může být totiž zpoplatněna, což banky zdůvodňují administrativní náročností. Faktem ale je, že poplatek vybírají pouze některé z nich.

Příklad - Poštovní spořitelna, pravidla pro stanovení limitů pro kartu Visa Electron týdenní limit výběru (výběr limitů) prům. zůstatek na účtu za posl. 1-3 měsíce pro 1 kartu 3000 3750 5000 6250 8000 10000 10000 12500 15000 18750

Přístup ČSOB ke změnám limitu v zásadě vystihuje i postup většiny ostatních bank. Zvýšit jej lze individuálně, na základě posouzení bonity klienta (průměrný zůstatek, kreditní obraty apod.), což může být spojeno s určitým „čekacím obdobím“ na zvýšení limitu po otevření účtu. Snížit limit je naopak možné kdykoliv. Výjimkou jsou dvě banky. Citibank dá klientovi při podpisu smlouvy možnost zvolit si některý z nabízených denních limitů a bez dodatečných podmínek jej zvýšit. Žádné omezení dále neuplatňuje GE Capital Bank – zde si klient může zvolit takový limit, jaký si přeje. Existují jen doporučené hodnoty.

Limit je samozřejmě ochranným prvkem – pokud ztratíte kartu nebo je vám ukradena, omezuje výši prostředků, která vám může být odcizena – zvlášť když klient může ručit až do půlnoci dne nahlášení. Na druhou stranu nízko nastavený limit může klienta nutit k návštěvám pobočky v případě, že potřebuje vyšší částku, kterou nemůže vybrat z bankomatu či přímo zaplatit kartou. Proč banky obvykle jednoduše nenechají výběr limitu čerpání na klientovi, bez nároků na bonitu? Na vině jsou především transakce na imprinteru, při nichž se neaktualizuje zůstatek ihned (aktualizuje se v momentě, kdy obchodník doručí bance doklad o platbě kartou – může trvat i týden či dva). Podobný problém nastává například i při platbě kartou přes internet. Ani elektronické karty (resp. operace) nemusejí vždy být v tomto směru zcela bez problémů. Banka tedy nastavením limitů omezuje svá rizika.

Pro většinu klientů by limit čerpání neměl představovat vážnější problém. Přesto je vhodné informovat se o charakteristikách vaší karty, aby na vás nečekalo nemilé překvapení, když se plně spolehnete na její použití, a v případě potřeby požádat banku o změnu limitu.

Jsou podle vás limity čerpání na kartách užitečnou ochranou, či zbytečným omezením? Narazili jste někdy na problém s výší limitu? Jak podobné záležitosti řeší vaše banka? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

