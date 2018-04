Jaká překvapení nás na kapitálových trzích čekají?

Předpovědí a analýz budoucího vývoje najdete na internetu mnoho. Každoročně zveřejňuje svých „deset překvapení“ také Byron Wien, analytik společnosti Peguot Capital (předtím působil dlouhou dobu ve společnosti Morgan Stanley). Překvapení Byrona Wiena týkající se kromě finančních trhů také politiky a ekonomiky vůbec, se však díky svému dosti často kontroverznímu vyznění už 22 let těší velké pozornosti analytiků i ostatní investorské veřejnosti. Co nás tedy v nadcházejícím roce čeká?

1, Prvním tvrzením pana Wiena je, že index S&P 500 překoná hodnotu 1 600 bodů (v současnosti je těsně nad 1 400), což překvapí i ty největší optimisty mezi analytiky a investory. Kombinace vysokých zisků, zajímavé ocenění a nadbytek likvidity na globálních trzích bude tlačit americké trhy nahoru. Výrazně vzroste volatilita a její index VIX dosáhne hodnotu 20 bodů (v současnosti 12).

Optimismus analytiků je sice pro investory určitě vzpruhou a motivací k tomu, aby své prostředky investovaly do akcií, ale opatrnosti není nikdy nazbyt. Každý, kdo přemýšlí o investici do akcií, by si měl uvědomit, že v minulosti už nejednou skončil přehnaný optimismus katastrofou doprovázenou hromadnými výprodeji a propadem trhů.

To, že všichni tvrdí, že trhy budou růst (i typičtí medvědi se letos přidávají na stranu býků), je někdy nejlepším znamením a argumentem k prodeji a opatrnosti. Zvýšená volatilita by mohla přehnaným optimistům také hodně napovědět. Na druhé straně, pan Wien mohl mít na mysli i to, že S&P 500 sice strmě vystoupá k hodnotě 1 600 bodů, pak se ale stejně strmě propadne. To by také korespondovalo se zmíněnou zvýšenou volatilitou.

2, Nátlak Spojených států a blížící se olympiáda povedou Čínu k vstřícnějšímu postoji k USA a západnímu světu. Čína opět revalvuje juan, který posílí o 10 % a zároveň zmírní podmínky západním společnostem při uzavírání spolupráce s čínskými společnostmi.

Posílení juanu o 10 % se zdá jako velmi odvážný předpoklad, ovšem o tom předpovědi Byrona Wiena jsou. Přes tlaky západního světa se Čína s úplným uvolněním své měny (což by mohlo vést k posílení měny až o několik desítek procent) nikam nehoní. K uvolňování juanu dojde nejspíš postupným procesem, 10% posílení za rok je ale příliš.

3, Přes globální zpomalování ekonomiky nebude nabídka ropy postačovat poptávce zejména asijských zemí a cena za barel bude opět atakovat hranici 80 USD. Vývoj v oblasti alternativních zdrojů energie a prodeje aut s hybridním pohonem budou opět zklamáním. V USA vzrůstají tlaky na větší využití atomové energie.

UNIPETROL SI ZAHRÁVÁ

s důvěrou akcionářů. Kdo je vinen?

Letošní velmi mírná zima zatím nedává velké šance k tomu, aby ropa výrazně posilovala. Ropy je v současnosti dostatek a její cena se pohybuje někde kolem 55 USD za barel, což je od hranice 80 dolarů dost daleko. Na druhé straně však stojí sdružení OPEC, kterému se pokles ceny ropy pod hranici 60 USD nechce líbit a na začátek února jeho představitelé slíbili omezit dodávky ropy o 500 tisíc barelů denně. I přesto však dlouhodobé výrazné posilování ropy pravděpodobně není na místě, zvyšování poptávky ze strany Asie může být kompenzováno menší poptávkou ze strany zpomalující se ekonomiky USA.

4, Se zvyšováním životní úrovně ve světě budou stoupat také ceny zemědělských komodit. Kukuřice vzroste na 5 USD za bušel, pšenice na 7 USD, sojové boby na 9 USD a bavlna poroste až k 80 centům za libru. Pozornost investorů upoutá také volatilita u hovězího masa.

Mezi analytiky a odborníky na komodity se rozšiřuje názor, že zemědělské komodity skutečně mohou v příštím roce posilovat. Bude se tak dít zejména kvůli slabým sklizním v Evropě a nejhoršímu suchu v Austrálii za posledních tisíc let.

5, Index S&P překvapivě posílí v příštím roce o více než 10 %. Marže porostou s růstem produktivity.

O optimismu a posilování akciových trhů jsme se zmiňovali v prvním tvrzení a zde platí totéž.

6, FED v průběhu jara úrokové sazby nesníží. 10-ti leté státní dluhopisy vzrostou na 5,5 procenta, vyšší mzdy budou vytvářet inflační tlaky, což bude mít pozitivní vliv na výnosovou křivku. Růst v USA dosáhne 3 %.

Výrazné zpomalení americké ekonomiky by mělo neblahý vliv na kapitálové trhy po celém světě. Tříprocentní růst tak určitě přivítá každý a je v souladu s celkovými očekáváními. Současný stav s inverzní výnosovou křivkou by neměl vydržet příliš dlouho a růst 10-ti letých U.S. treasury by měl být samoregulačním prvkem při jejím návratu do normálního stavu.

7, Cena zlata se vyšplhá na 800 USD/oz a stříbro dosáhne hodnotu 18 USD. Dolar by se měl vůči euru stabilizovat díky obnovení růstu a vyšším úrokovým sazbám.

U zlata a drahých kovů vůbec je pravděpodobnost jejich posilování velmi pravděpodobná, už horší je to však s dolarem. Kombinace posilování zlata a drahý dolar nemá mnoho šancí na úspěch. Pokud by se vyplnily předpovědi o posílení juanu a růstu ceny ropy, můžeme očekávat spíše drahé zlato než silný dolar.

VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Do jakých podílových fondů můžete investovat? VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

8, Ekonomická situace v Japonsku se bude nadále zlepšovat a po nepovedeném roce 2006 posílí index Nikkei 225 o 15 %. Velké firmy by měly dosáhnout lepších výnosů, než jejich menší protivníci.

Další optimistická předpověď, jejíž splnění je spíše otázkou náhody a pravděpodobnost je velmi malá. V každém případě ale všem investorům zaměřeným na Japonský akciový trh držíme palce.

9, Rozvíjející se trhy v Asii si dají pohov. Pozornost investorů se přesune do Latinské Ameriky a favoritem bude Brazílie. Je to země s obrovskými přírodními zdroji a levnou pracovní silou. Brazílie se blíží k dosažení investičního ratingu a index Bovespa vzroste na hodnotu 55 000 bodů (v současnosti kolem 43 000).

Brazilský index Bovespa posílil v roku 2006 o bezmála 33 %. Avšak podobně jako je tomu u všech rozvíjejících se trhů, i zde je největším problémem volatilita akciových trhů, která je velmi vysoká a budoucí vývoj je nejistý (oslabení indexu od začátku roku o 5,5 % je toho důkazem). V každém případě, Latinská Amerika je favoritem mnoha analytiků a na konci roku může příjemně překvapit. Stále ale platí tolikrát zmiňované: příliš velký optimismus není zárukou budoucího růstu (podobně jako minulá výkonnost, to ale všichni velmi dobře víme).

10, Nikdo z potenciálních kandidátů v prezidentských volbách 2008 neukáže výraznou převahu. Rudy Giuliani s rostoucím strachem z hrozby terorismu stoupá do čela republikánů a Barack Obama přesvědčí demokraty, že absence zkušeností neznamená nevýhodu.

Šance na úspěch je sice malá, ale držím palce Barackovi Obamovi. Konečně bychom se dočkali nebílého amerického prezidenta (a některé americké filmy by tak rázem vypadaly důvěryhodněji). V souboji s Joe Bidenem, Johnem Edwardsem, nebo Hillary Clinton to určitě nebude mít lehké (ostatně, když už ne první prezident afroameričan, tak i první prezidentka by mohla být zajímavou změnou). Ale nakonec to může skončit tak, že chytří američtí občané zázračně zapomenou na fiasko v Iráku a dají přednost republikánovi, který je ochrání před zlými teroristy. Copak může konzervativní Amerika postavit do svého čela ženu, nebo „barevného“ Keňana z Kansasu narozeného na Havaji (navíc když jeho druhé jména je Husajn)?

Sám pan Wien očekává, že úspěšnost jeho tvrzení ba se mohla v průběhu roku pohybovat někde kolem 50 %. Minulý rok se mu jeho předpovídání velmi nepovedlo, tak uvidíme letos.