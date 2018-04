Jaká rekvalifikace vám otevře dveře nemocnic

Pečovatelem nebo pečovatelkou se můžete stát velmi snadno. Veškeré nezbytné vědomosti nutné k výkonu tohoto „poslání“ získáte na rekvalifikačních kurzech, které se pořádají v různých městech České republiky. Trvají většinou čtvrt roku a jsou zakončené závěrečnou zkouškou. Po jejím absolvování získáte osvědčení o kvalifikaci na základě akreditace ministerstva školství.

Co vás čeká v kurzu

V rámci kurzu probíhá nejen výuka teorie, ale také nácvik praktických dovedností. Například v kurzech zaměřených na pečovatelství o osoby vyšších věkových kategorií získáte ucelené informace v otázkách sociální gerontologie, komunikace, psychologie, etiky, anatomie, hygieny, epidemiologie, dermatologie a základech zdravovědy, aplikované pro pečovatelství. Součástí kurzu je také nácvik pohybové aktivizace, podpory denních aktivit a činností, umění motivace.

I ostatní pečovatelské kurzy, nejen ty věnované starším lidem, jsou zaměřeny podobně. Někteří pořadatelé kurzů požadují při podání přihlášky vedle dovršení osmnácti let věku také prohlášení lékaře o zdravotní a duševní způsobilosti k vykonávání práce pečovatele či pečovatelky.

Kolik zaplatíte

Pokud se rozhodnete o rekvalifikaci, je třeba počítat také s finančními náklady za kurz. Ceny se pohybují od 7500 až do 15 tisíc korun. Uplatnění najedete nejen v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou či domovech důchodců, ale i v domácnostech seniorů, rodinách s dětmi či v dětských domovech.

Do nemocnice jako sanitář

Pokud vás láká práce v nemocnicích, ale na studium lékařství se necítíte, je vhodnou variantou také rekvalifikační kurz pro sanitáře. Ten mohou absolvovat, stejně jako pečovatelský kurz, nejen ženy, ale i muži. Během tří měsíců si ve sto hodinách teorie a padesáti hodinách praxe osvojíte všechny nezbytné znalosti a zkušenosti. Budete se dobře orientovat v provozu zdravotnických zařízení, osvojíte si základy hygieny, epidemiologie, ochrany zdraví a bezpečnosti práce ve zdravotnických zařízeních, seznámíte se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučíte se poskytovat první pomoc a budete ovládat základy psychologie ve zdravotnictví.

Součástí kurzu jsou také základy ošetřovatelské péče. Kurz je zakončen písemnými testy ze všech předmětů, po nichž se skládá ještě ústní i praktická závěrečná zkouška před komisí. Na tyto kurzy by se měl hlásit člověk, který opravdu touží ve zdravotnictví pracovat. Je to totiž těžká a namáhavá práce, nejen fyzicky, ale často i psychicky. Nicméně často přináší také velmi dobrý pocit uspokojení. A to určitě stojí za to.