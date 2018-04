Jaká typ kasina se vám vyplatí a na kolik vyjde?

Znáte například termín „holiči kasin“? Připomeňme si, pro vysvětlení tohoto pojmu událost, která se přibližně před deseti lety skutečně stala v londýnském kasinu hotelu Ritz.

Trojice, skládající se s přitažlivé třicetileté blondýnky v doprovodu dvou vybraně oblečených mužů, vhodně zapadla do staré elegance jedné z nejexkluzivnějších heren světa, kde utrácí čas a peníze mezinárodní smetánka. Přišli, u baru vypili kávu, v klidu obhlédli situaci, posoudili slabiny kasina a udeřili nejprve zkusmo. V ruletě vyhráli, během několika minut 100 000 liber, a po té rychle odešli, aby na sebe příliš neupozornili. Následující den udeřili naplno a během dvou hodin vyhráli 1 200 000 liber!

Zděšení krupiéři a manažeři kasina si znovu a znovu pouštěli videozáznam průběhu hry, aby zjistili, co se vlastně u rulety skutečně stalo. Po chvíli jim bylo vše jasné. Jakmile krupiér roztočil ruletu a na kole zarachotila vhozená kulička, zamířila blondýna na točící se kolo svůj mobil. Oba muži se jako na povel zahleděli do svých mobilních telefonů a pak spěchali, aby si na poslední chvíli vsadili. Odborníci už v té chvíli věděli kolik uhodilo.

Krásná Maďarka měla v mobilu zabudovaný laserový skener a počítačový mikročip, jenž rychlostí blesku vypočítal - na základě rychlosti kola a místa vhození kuličky - pravděpodobné číslo (políčko) na němž se kulička zastaví. Výpočet jim neprozradil, kde přesně se slonovinová kulička zastaví, ale ukázal jim šest pravděpodobných čísel. Pravděpodobnost výhry tudíž klesla z poměru 37:1 na 6:1. Oba muži museli rychle vsadit na všech šest vytipovaných čísel. Šlo jim to jak po másle a krupiér jim jen přisunoval další a další hromádku vyhraných žetonů.

Tento případ měl kuriózní dohru: následující den povedenou trojici londýnská policie zatkla a výhru jim zabavila. O devět měsíců později dostali peníze zpět, protože policie zjistila, že neporušili žádný zákon. Skener totiž nijak neovlivnil ani kuličku ani točící se kolo. Poskytl pouze informaci, ale vlastní hru nijak neovlivnil. Kromě výhry musela policie hráčům vrátit i technické vybavení, se kterým trojice během dvou hodin položila ruletu tak říkajíc na lopatky. Jen majitelé kasin teď mají strach: kdo přijde další?

I v Čechách ví jak na to

Pro naši republiku nejsou typická ani tak kasina, jako herny, které ve větších městech najdeme prakticky na každém rohu. I v nich se dá zvýšit pravděpodobnost výhry. Většina profesionálních hráčů má kolem sebe vybudovanou síť tak zvaných „tipérů“. Ti sedí u baru a pozorují jak se na jednotlivých výherních strojích hraje. Jak vypadá stav sázek a výher. Usoudí-li, že stroj je již „dostatečně nakrmen penězi“ a vydával zatím nízké výhry, zavolají svého šéfa, ať jde daný stroj „vyzkoušet“. V případě, že profesionál skutečně vyhraje, vyplácí jim určité procento z výhry.

Dalším rizikovým faktorem pro kasina je personál. Jen pro ilustraci (citace z Lidových novin, 28. listopadu 2005): „vynalézavé uklízečky ve Slovinsku přišly na to, že průmyslovým vysavačem je možné zbavit kasino, kde pracovaly, nejen prachu a nečistot, ale peněz. Podle majitele kasina mohly ženy ukrást v přepočtu až 16 milionu korun, ale nemůže to dokázat.“

Samozřejmě největší ranou pro každé podnikání, včetně herního průmyslu, je ztráta konkurenceschopnosti a tím i zákazníků. Jakmile kasino začne ztrácet zákazníky, je to začátek jeho konce. Souhrnně řečeno, pokud vás bude někdo lákat na nesmyslně vysoké zisky a nízká rizika, nevěřte mu. Kasina mohou „krachovat“ stejně snadno, jako podniky v každém jiném druhu podnikání. Navíc, náklady vstupu do odvětví herního průmyslu jsou dost vysoké.

Náklady vstupu do odvětví a zisky

On-line kasina

Většina firem provozujících on-line kasina má své sídlo v daňových rájích - v karibské oblasti například na ostrovech Antigua, Dominika, Grenada, Bahamy, v Evropě především na ostrovech Alderney, Jersey, Guernsey nebo Isle of Man. Mezi nové jurisdikce patří rovněž ostrov Norfolk nebo Komorské ostrovy.

Nejvíce on – line kasin sídlí zřejmě v Kostarice, kde se za posledních 5 let etablovalo více než 1 000 těchto firem. Důvod je zřejmý – nulové daně. Založení firmy, včetně licence a založení účtů stojí od 1 500 do 3 000 USD a její založení trvá dva týdny.

Vlastní kasino „na klíč“ stojí od 20 000 USD výše. Standardní kasino obsahuje jak sportovní sázky (košíková, kopaná, hokej, box, atd.), tak i balík dvanácti her (ruleta, Blackjack, Bingo, atd.). V zemích, kde je získání licence na provozování on-line kasina obtížné, mohou jejich ceny dosáhnout až řádu desetitisíců dolarů. Výši zisku Vám samozřejmě nikdo neřekne. Lze jej pouze hrubě odhadnout mezi 10 - 30 procenty.

Herny

V Čechách jsou pod pojmem kasino skryty většinou herny. Až na mizivé výjimky jsou vlastněny zahraničními společnostmi. Malou hernu s maximálně 8 výherními automaty můžete pořídit od 0,5 mil. Kč výše. K tomu je třeba připočítat nájem, platy zaměstnanců, kauci složenou na finančním úřadě a řadu dalších položek.

Na českém trhu se osamělá herna prakticky neuživí, a proto jsme svědky toho, že společnosti se snaží spíše vybudovat a provozovat jejich sítě, a to od tří heren výše. Náklady na vstup do tohoto odvětví lze odhadnout od 2 milionu Kč výše. Díky jejich počtu, respektive velké konkurenci a v závislosti na jejich vybavení lze jejich zisk odhadnout na 5 až 20 %. Pouze špičkové herny dosahují od 20 % zisku výše.

Zahraniční kasina

Abyste získali významnější balík akcií nějakého úspěšného zahraničního kasina, potřebujete vklad ve výši v řádu 10 miliónu USD. Zisk se pak pohybuje v řádu 25 %. Pro menší investory připadá v úvahu varianta koupě akcií na burzách. Informace o herních společnostech (Gambling Sector) a cenách jejich akcií najdete například na adrese: http://www.bettingmarket.com/stock.htm.

Nejúplnější zdroj informací o nejvýznamnějších společnostech působících v oblasti herního průmyslu najdete na adrese: http://www.mecn.net. Nejste-li úplně konzervativní investor, pak by akcie herního průmyslu nemusely ve vašem portfoliu chybět.