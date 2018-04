Jaká vlastnost je u šéfa nejdůležitější?

Aleš Poláček, manažer Tertia CZ: Kompetentnost, umění rozpoznat a stanovit priority, delegovat pravomoci a odpovědnost na podřízené.Květa Voglová, tisková mluvčí Allianz: Když se nad otázkou zamýšlím, zjišťuji, že vymezit pouze jednu vlastnost neumím. Za velmi důležitou považuji profesionalitu, smysl pro spravedlnost, důslednost i umění naslouchat. Domnívám se, že dobrý šéf musí umět rychle rozhodovat a přistoupit na návrhy spolupracovníků.Lada Vyskočilová, manažerka společnosti Positive: Měl by to být ve všech směrech profesionál. Důležitý je nadhled, schopnost motivovat podřízené, stanovit správně priority firmy a sledovat jejich naplňování. Neměla by mu chybět empatie k lidem, které řídí, měl by umět přijmout i odlišný názor podřízených.