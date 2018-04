Jaké akce připravily jednotlivé společnosti?

Octavia s bonusem

Společnost ČSOB Leasing připravila do konce listopadu mimořádnou nabídku při uzavření leasingové smlouvy na vůz Škoda Octavia. V akci lze získat jako bonus zabezpečení Defend Lock zdarma, navíc klient neplatí poplatek za uzavření smlouvy.



ŠkoFIN platí rok za klienty

ŠkoFIN leasing nabízí uhrazení prvních 12 měsíčních splátek za klienta. Tato možnost se vztahuje na pořízení vozu značky Škoda Fabia. Smlouva musí být uzavřena na 60 měsíců (klient platí 48 měsíců) a dále musí být zaplacena 40procentní akontace vozu. V průměru činí klientova úspora 40 tisíc korun.



Úvěr CCB Finance na sedm let

Společnost CCB Finance připravila klientům, kteří nemají dostatečné příjmy, prodloužení doby trvání úvěru až na sedm let - tím se sníží měsíční zatížení plátce. Celkově klient zaplatí o necelých třicet tisíc korun více než při pětiletém úvěru.



Mimořádné akce CAC Leasingu

CAC Leasing v podzimní nabídce nabízí speciální akci Flexi Leasing s doplňky. Klient má možnost vybrat si k vozu výbavu v hodnotě 30 tisíc korun, kterou uhradí bez navýšení až po ukončení leasingové smlouvy. Jiná akce se týká vozů Peugeot, které budou prodávány se sníženým úročením, a to v případě, že zákazník složí na počátku pronájmu mimořádnou leasingovou splátku alespoň 30 procent z kupní ceny. Na konci roku se bude podobná akce vztahovat i na vozy Škoda Fabia.



Trh leasingových společností rozšířil Autoleasing ČS

Blíž ke klientovi chce být nově vzniklá společnost České spořitelny Autoleasing. Leasing bude nabízet přímo v místě prodeje, u dodavatelů aut. Bude se vztahovat nejen na nová, ale i na ojetá auta nabízená autorizovanými prodejci. Výhodou by měla být rychlost sjednání leasingové smlouvy. Podle slov Wilfreda Elbse, generálního ředitele Autoleasingu, bude moci zákazník odjet s novým vozem do půl hodiny. Tak rychle proběhne celé papírování okolo nákupu auta na leasing včetně on-line schvalování smluv. U Fabie za 330 tisíc a 30% akontace bude činit měsíční splátka bez pojištění po dobu tří let 7412 korun.

Speciální příloha iDNES Leasing automobilů má za cíl pomoci zájemcům o pořízení automobilu zorientovat se v nabídce dostupných způsobů financování.