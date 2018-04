Jaké akciové fondy vydělávají nejvíce?

David chce naspořené peníze co nejlépe zhodnotit. Sice by pro něho nebyl problém vymyslet, za co peníze utratit, ale jsou to finance, které mu spořila matka, a tak nechce, aby mu vyčetla, že je hned rozházel. Rád by je investoval.

David chce, aby peníze dále pracovaly a počítá s tím, že je nebude potřebovat minimálně 5 let. Je ochoten podstoupit i vysoké riziko, pokud dosáhne v dlouhodobém horizontu nadprůměrného zhodnocení.

Co je to riziko?

Jak správně chápat riziko při investici do akciových fondů (ale i obecně při investování)? Riziko znamená nejistotu, kde se bude pohybovat výnos ve chvíli, kdy klient bude chtít investované peníze vybrat. V akciových fondech může hodnota investice výrazně kolísat. Vydělali jsme či prodělali až ve chvíli, kdy z investice vystoupíme.

Jak snížit riziko?

1) Investiční horizont

Investiční horizont je časový úsek, na kterém v daném investičním nástroji dosáhneme s vysokou pravděpodobností požadovaného zhodnocení. Pro akciové fondy se doporučuje investiční horizont minimálně 5 let. Valná většina investorů, kteří investovali před 1, 2 či 3 lety dosahují vysokého zhodnocení. Průměrné zhodnocení v akciových fondech se momentálně pohybuje kolem 20 % p.a.

To znamená, že kdyby tito klienti chtěli investované peníze vybrat, tak nebudou tratit, naopak, vystoupí z investice s vysokým výnosem. Zrovna tak ale mohla hodnota jejich investice poklesnout třeba o 15 %. Například někteří investoři, kteří investovali do akciových fondů kolem roku 2000, ještě ani dnes nejsou na hodnotě podílového listu, za kterou tehdy nakupovali. Proto je tak důležité držet se stanoveného investičního horizontu. Zvýšíme tak pravděpodobnost, že nebudeme z investice zklamaní.

2) Výběr investiční společnosti

Vyberte si kvalitní investiční společnost. Nejlépe společnost, která má s investováním zkušenosti a má za sebou delší historii. Můžeme rozdělit investici i do dvou či více investičních společností.

3) Rozdělení investice

Investované peníze rozdělte do několika různých fondů. Bylo by vhodné rozložit investici do různých fondů, které se zaměřují na různé trhy. Například můžeme část umístit do fondu zaměřujícího se na evropské akcie, část do amerického akciového fondu, část do japonského akciového fondu. Pokud jsme ochotni podstoupit vyšší riziko a toužíme po vysokých výnosech, potom investujme do fondů rozvíjejících se trhů nebo do fondů, které se soustředí na akcie malých společností.

Kam investovat?

Jak už bylo naznačeno výše, i v rámci akciových fondů existují fondy, které jsou méně rizikové a je zde potenciál nižšího zhodnocení a jsou fondy, kde je riziko kolísání hodnoty investice vysoké a potenciál zhodnocení rovněž vysoký.

Do první uvedené skupiny konzervativnějších fondů patří fondy, soustředící se na akcie velkých, silných nadnárodních společností. Mohou to být společnosti jako například Coca-Cola, Nestlé, Vodafone, Nokia apod. Jsou to společnosti, které dlouhodobě rostou a jen tak je něco neporazí. Nemůžeme však u nich očekávat extrémní nárůsty jako u společností, které se teprve rozvíjejí. Přestože se i fondům zaměřeným právě na tyto velké společnosti v současné době velmi dobře daří (jejich hodnocení se pohybuje kolem 20 % p.a.), na dlouhém horizontu očekávejme raději zhodnocení na úrovni 11 % p.a.



V současné době mohou být pro investory zajímavé fondy investující do japonských akcií. Tyto fondy mají v portfoliu také velké známé společnosti, ale růst je zde daleko vyšší než u amerických a evropských fondů. Některé japonské fondy vydělaly za poslední rok i 50 %. Japonská ekonomika byla na vrcholu naposledy v roce 1984, a přestože nyní intenzivně roste, ještě se nedostala na svou maximální výkonnost. Předpokládá se, že růst japonského trhu bude pokračovat.

Mezi rizikovější investice patří fondy rozvíjejících se trhů a fondy malých společností. K rozvíjejícím se trhům patří Latinská Amerika, jihovýchodní Asie, Rusko, Čína a východní Evropa. Fondy, soustředící se na tyto regiony nám ukazují růst 30-40 % ročně. Najdeme i fondy, které mají zhodnocení za loňský rok na úrovni 70 %.

Fondy, soustředící se na akcie malých společností také slibují vysoké výnosy. Pravděpodobně ne tak vysoké jako u fondů rozvíjejících se trhů, ale minimálně 20% roční růst zde můžeme očekávat. Výhodou malých společností je to, že dokážou pružněji reagovat na změny tržních podmínek a jejich zhodnocení je tím pádem jiné, než je tomu u velkých firem. Jen pro představu…co je to malá společnost? Například některé fondy, vyhledávající akcie malých společností, vybírají mezi firmami, jejichž tržní kapitalizace je nižší než 2 miliardy USD.

Řešení

Rozdělme Davidovo portfolio na dvě části. Prvních 100 000 Kč bude zaměřeno konzervativněji a druhých 100 000 Kč rizikověji. Každá z těchto dvou částí bude ještě rozdělena do několika fondů.



Pro investici do rozvíjejících se trhů zvolíme fond, který se soustředí na několik rozvíjejících se trhů současně, a tím také snižuje riziko. Rozmístění Davidových financí potom může vypadat takto:

Evropský akciový fond 30 000 Kč

Americký akciový fond 30 000 Kč

Japonský akciový fond 40 000 Kč

Rozvíjející se trhy 50 000 Kč

Malé společnosti 50 000 Kč

Při tomto rozložení investice je méně pravděpodobné, že hodnota portfolia výrazně poklesne pod původní hodnotu. Aby došlo k výraznému zakolísání hodnoty, musela by většina trhů obsažených v portfoliu klesat současně.

Výhodou takové diverzifikace je i větší likvidita investovaných financí. Kdyby přece jen David část z investovaných peněz potřeboval dříve, než plánuje, může vybrat z těch fondů, které momentálně budou vydělávat.

Pokud budeme předpokládat roční růst Davidova portfolia cca o 15 %, potom bude hodnota investice po 5 letech zhruba 380 000 Kč.

Rady a tipy

V případě poklesu investice nepropadejte panice a nevystupujte z investice.

Pokud budete chtít po nárůstu hodnoty investice v blízké době peníze vybrat, přemístěte je např. do fondu peněžního trhu, dluhopisového fondu nebo v nejhorším případě na běžný účet, a tím již dosažený výnos „uzamknete“.

Příliš nespekulujte, neměňte původní rozložení portfolia a držte se stanoveného investičního horizontu. Pro akciové fondy je doporučený investiční horizont minimálně 5 let.