Jaké bude „férové“ pojistné pro případ smrti?

Jaká je pravděpodobnost toho, že pojištěný zemře a kolik v průměru pojišťovna vyplatí? Vyjděme z typického příkladu 30letého muže, který chce být pojištěn pro případ smrti na částku 1 mil. Kč. Pro začátek vezměme pojistnou dobu jeden rok. Pravděpodobnost úmrtí tohoto muže je dle úmrtnostních tabulek 0,1078 % (údaj qx, kde x=30). Aby pojistné bylo spravedlivé, mělo by mít výši 1 000 000 * 0,001078. Tedy 1078 Kč.

Kdyby pojišťovna měla hodně (např. 100 000 takových klientů), vypadala by situace asi následovně: od 100 000 klientů by pojišťovna vybrala na pojistném 107 800 000 Kč. Přitom ze 100 000 klientů by jich (v průměru) zemřelo cca 108. Každému by pojišťovna vyplatila 1 mil. Kč. Takže na pojistném by vyplatila tolik, kolik by přijala na pojistném.

„Spravedlivé“ pojistné se nazývá nettopojistné a bere v úvahu pouze pravděpodobnosti úmrtí, nikoli náklady pojišťovny. A právě o to jde. Spočítáme nettopojistné a běžné sazby pojišťoven známe. Získáme tak rozdíl, který zůstává pojišťovnám na jejich náklady a zisk. Náklady na krytí pojistných rizik jsme vyčíslili zvlášť a dokážeme tak určit jejich podíl na celkovém pojistném.

Nyní se podívejme na pojistné, které bychom museli zaplatit, kdybychom chtěli být pojištění po dobu 5 let. (Opět pojištění pro 30letého muže pro případ smrti s pojistnou částkou 1 000 000 Kč.)

K olik zaplatí pojišťovna?

V prvním roce zaplatí pojišťovna 1 000 000 Kč s pravděpodobností 0,1078 % (q30 z úmrtnostní tabulky), ve druhém roce zaplatí opět 1 000 000 Kč s pravděpodobností 0,1049 % (q31 z úmrtnostní tabulky), ve třetím s pravděpodobností 0,1144 % (q32 z úmrtnostní tabulky), atd. Průměrné vyplacené pojistné je v následující tabulce:

Průměrná výše vyplaceného pojistného pro muže a pojistnou částku 1 mil. Kč Věk Ú mrtí ve věku x (qx) Pojistné plnění 30 0,001078 1 078 Kč 31 0,001049 1 049 Kč 32 0,001144 1 144 Kč 33 0,001180 1 180 Kč 34 0,001303 1 303 Kč Průměr 1 151 Kč

Průměrné pojistné plnění je 1151 Kč. Ovšem s průměrem si zde nevystačíme, i když dává poměrně dobré výsledky. Při počítání nettopojistného se musí počítat se současnou hodnotou peněz, tedy diskontovat. V tomto případě je třeba diskontovat pomocí technické úrokové sazby. To bychom měli zmapováno, kolik pojišťovna v průměru zaplatí.



K olik pojišťovna v průměru dostane?

Chcete-li se dozvědět, kolik letos připíšou jednotlivé penzijní fondy, klikněte ZDE.

Potřebuje určit pojistné, které ji budou pojištění platit. Zde není možné počítat s tím, že pojišťovna dostane zaplacené pojistné od všech klientů, ale pouze od těch, kteří přežili. Proto při výpočtu pojistného musíme počítat s veličinou px z úmrtnostních tabulek. (Počet klientů, kteří přežijí.)

Když provedeme všechny výše popsané výpočty, dojdeme ke „spravedlivému“ pojistnému (nettopojistnému) ve výši 1114 Kč. V tomto případě dostane pojišťovna zaplaceno tolik, kolik zaplatí. Pozn. (Pojistné 1114 Kč počítá s klesajícím počtem pojištěných – dle úmrtnostních tabulek. Dále počítá s časovou hodnotou pojistného a pojistného plnění, dle technické úrokové míry. Vypočtené pojistné 1114 Kč se příliš neliší od průměrného pojistného plnění 1151 Kč.)

Jestliže chceme mluvit o „nákladech na riziko“, jak o tom hovoří někteří pojišťováci, měli bychom mluvit o této částce.

P ojistné nabízené pojišťovnou

Pojišťovna má samozřejmě svoje další náklady a chce tvořit zisk. Proto se dá očekávat, že pojišťovnou vybrané pojistné bude určitě vyšší, než kolik činí spočítané nettopojistné. Jak velký bude tento rozdíl? Porovnejme sazby, které vyjdou na základě úmrtnostních tabulek jako nettopojistné a sazby, které nabízí pojišťovna ve svých sazebnících.

Nettopojistné pro případ smrti s pojistnou částku 1 mil Kč pro muže Věk Doba pojištění 5 10 20 30 1 114 Kč 1 369 Kč 2 430 Kč 40 2 933 Kč 3 887 Kč 6 639 Kč 50 8 279 Kč 10 593 Kč 60 19 917 Kč

* technická úroková míra 3 %

Sazby jsou počítány podobným postupem jako jsme v předchozí kapitole určili pojistné pro 30letého muže na dobu 5 let. Sazby, které nabízejí pojišťovny jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Pojištění pro případ smrti pro pojistnou částku 1 mil. Kč, pojištěný je muž Sazby pojišťovny A (Kč) Sazby pojišťovny B (Kč) Věk doba pojištění Věk doba pojištění 5 10 20 5 10 20 30 3 210 3 740 5 610 30 2 990 3 680 6 150 40 6 670 8 270 13 000 40 7 750 10 010 15 860 50 16 040 20 120 50 20 560 25 500 37 640 60 39 770 60 50 280 60 660

Rozdíl mezi jednotlivými pojišťovnami je celkem malý. Pojišťovna B je ve většině případů o něco málo dražší. Rozdíl vypočtených nettosazeb a pojistného předepsaného pojišťovnou je markantní. Nabízené sazby jsou cca dvojnásobné proti částkám, které pokryjí riziko smrti pojištěného. „Náklady na riziko“, které by mělo pojištění krýt, tvoří pouze menšinovou část zaplaceného pojistného. Větší část pojistného jde na pokrytí nákladů pojišťovny, na vyplacené provize a na zisk.

Následující tabulka ukazuje, kolik zaplatíme za celou dobu pojištění pojišťovně nad rámec pojistných nákladů.



Rozdíl pojistného nabídnutého pojišťovnou A a nettopjistného násobený dobou trvání pojistného vztahu Věk d oba pojištění 5 10 20 30 10 480 Kč 23 710 Kč 63 600 Kč 40 18 685 Kč 43 830 Kč 127 220 Kč 50 38 805 Kč 95 270 Kč 60 99 265 Kč

Bojíte se rizika? Tak plaťte! Kolik vlastně za pojištění platíme?

(1. díl seriálu o pojištění) Více ZDE.

Asi překvapivé je zjištění, že na jednu pojistnou smlouvu tak pojišťovně za celou dobu trvání vztahu zaplatíme 10 až 100 tisíc korun navíc. Nejvíce zaplatíme v případě, kdy pojištění trvá buď dlouhou dobu nebo má pojištěný vysoký vstupní věk. Naopak nejméně navíc zaplatíme v mladém věku a při pojištění na krátkou dobu. Pojišťovna dostane cca 10 až 100 tisíc Kč nad rámec pojistného rizika.

Tak obrovský rozdíl jsme asi nečekali. Zvláště v rizikovém životním pojištění. Kapitálové životní pojištění je proslulé vysokými náklady a vysokými provizemi.

V dalším díle našeho seriálu o pojištění se dozvíme, že pojišťovny nabízejí životní pojištění výrazně dráž, než kolik by vycházelo při výpočtech na základě úmrtnostních tabulek a prostého diskontování jednotlivých částek a povíme si proč pojišťovny upřednostňují kapitálové životní pojištění před čistě rizikovým životním pojištěním.