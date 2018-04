Jaké chyby vám banky rozhodně neodpustí

Pravděpodobně nejčastější nepříjemností, která se vám může v rámci bankovních služeb přihodit, je ztráta platební karty. Řešení je pak jediné: požádat banku o její opětovné vydání. Za tuto službu si ovšem jednotlivé banky účtují rozdílnou cenu.

Například Citibank, GE Capital Bank nebo Volksbank nabízejí vydání nové platební karty zdarma, naopak nejvíce za ztrátu karty zaplatíte u HVB Bank – 150 Kč. Liší se ale i poplatky za rychlost vyřízení - např. ČSOB zaplatíte za vydání karty do 14 dnů 100 Kč, ale pokud tutéž službu chcete vyřídit expresně (do 5 dnů), zaplatíte ještě čtyři sta korun navíc.



Za ztrátu (potažmo za vydání nového) PINu vám nejvíce naúčtuje HVB Bank a Volksbank, a to 200 Kč.

Výjimkou je Citibank, která nabízí možnost výběru PINu podle přání klienta, což řeší i klientův problém se ztrátou PINu. Klient pouze zavolá na CitiPhone, projde speciálním kontrolním testem a může si PIN navolit znovu. Vyřízení nového PINu obvykle trvá několik dní, ale např. GE Capital Bank slibuje vyřízení vaší žádosti obratem. Potom už jen záleží na tom, zda si klient PIN na pobočku přijde vyzvednout, anebo si jej nechá poslat poštou.

Markantní rozdíl je i mezi poplatky za ztrátu či poškození PIN kalkulátoru. Zatímco ČSOB vám za jeho nové vydání účtuje pouze 100 Kč, nejdražší eBanka dokonce 1800 Kč. Abyste si dokázali udělat představu, kolik vám za tento prohřešek naúčtuje vaše banka a kolik byste zaplatili u konkurence, připravili jsme pro vás následující srovnání.

Poplatek za nové vydání platební karty - doba vyřízení žádosti Poplatek za nové zaslání PINu - jak dlouho trvá zaslání nového PINu Vydání nového PIN kalkulátoru CITI zdarma – týden zdarma - PIN dle vlastního výběru – pokud jej ztratíte, zavoláte na CitiPhone, projdete speciálním testem a PIN si změníte nemá ve své nabídce ČS závisí na typu karty (od 200 do 400 Kč) – do týdne 100 Kč – do 5 dnů (opětovné zaslání stejného PINu, nový PIN je vydán pouze s novou kartou ) 300 Kč ČSOB 100 Kč – do 14 dnů, expresně 500 Kč – do 5 dnů 100 Kč – několik dnů pro Linku 24 - 100 Kč pro internetbanking – 300 Kč eBanka zdarma – do týdne, expres. (do 1 dne v Praze, jinde 2 dny) – 500 Kč 150 Kč – max. týden 1 800 Kč GE Capital Bank zdarma – 2 až 3 dny 100 Kč – vyřízeno obratem nemá ve své nabídce HVB Bank 150 Kč (elektron.), 300 Kč (embosso.) - min. 3 dny 200 Kč – kontaktovat Call centrum, zadat specifické údaje, PIN bude opět poslán 490 Kč KB zdarma – do týdne 200 Kč – do týdne 1000 Raifeissenbank 90 Kč – do týdne 90 Kč – do týdne x Volksbank zdarma – max. 2 týd., (expres. do 72 hod.) 200 Kč – do týdne nemá ve své nabídce Živnobanka po stoplistaci 50% z původ. poplatku, kred. karta zdarma - dle lokality (Praha 2 dny, region 3 –5 dnů) 100 Kč – několik dnů nemá ve své nabídce

Poznámky: x – tuto hodnotu banka neuvedla

Zdroj: banky

P oslali jste peníze na chybný účet: co teď?

Další nepříjemností, která vás může potkat, je odeslání platby na chybný účet. Rozhodujícím faktorem je v tomto případě čas. Pokud si svoji chybu uvědomíte do zúčtování transakce, můžete operaci stornovat. Některé z bank např. CITI Bank, KB, Raiffeisenbank si za storno nic neúčtují, jiné např. ČSOB nebo HVB Bank po vás budou chtít za storno platby 100 Kč. Jestliže se vám něco takového přihodí, nejobecnější cestou, jak se z této šlamastyky dostat, je nechat si odešlou platbu potvrdit a s tímto potvrzením zajít do banky příjemce. Ta s příjemcem platby buď sama zprostředkuje kontakt, anebo vám alespoň poskytne jeho osobní údaje. Další způsob řešení situace závisí na vstřícnosti příjemce. Pokud ten není ochotný vám peníze vrátit, nezbývá vám než vše řešit soudní cestou jako neoprávněné obohacování. To zda vyhrajete vám samozřejmě nikdo nezaručí. Více informací k řešení problému s chybně odeslanými penězi naleznete zde.

Z a zapomnětlivost se platí

Chcete si koupit nové zařízení do bytu, nebo si dopřát dražší rodinnou dovolenou? Pak potřebujete větší sumu peněz. Nemáte-li je k dispozici z vlastních zdrojů, řešením pro vás může být využití kontokorentního úvěru (jako jediná z velkých bank jej nenabízí Citibank). Důležité je však k bankou stanovenému termínu kontokorent dorovnat (splatit). Za prodlení si totiž banka účtuje buď fixní poplatek (např. GE Capital Bank 300 Kč), anebo procenta navíc.

Zpoždění se splátkou vám banky neodpustí ani v případě spotřebitelských úvěrů. pTaké tady vás čekají sankce - většinou v podobě procent zaplacených navíc. K tomu je však ještě třeba připočíst ceny upomínek, které banky zasílají, aby vás na vzniklou situaci upozornily. Ty se většinou pohybují v řádech několika stovek korun. Kolik zaplatíte za samotné zpoždění jednotlivým bankám ukazuje následující tabulka:

Sankce za nevčasné vrácení kontokorentu (% z vyčerp. částky) Zpožděná splátka spotřebit. úvěru Upomínky za nesplácení spotřeb. úvěru CITI kontokorent nenabízí fixní sazba 480 Kč x ČS 25 % p.a. úrok je individuální za každou upomínku 300 Kč ČSOB 15 % p.a. 15 % p.a. x eBanka 29 % p.a. 29 % p.a. x GE Capital Bank výzva ke splatnosti úvěru – 300 Kč x 1.- 200 Kč

2.- 200 Kč HVB Bank pětinásobek sazby vyhlaš. ČNB jako lombardní sazba při prodlení úrok dle sazby VOP* 1. - 100 Kč

2. - 250 Kč

3. - 500 Kč KB 25 % p.a. 25 % p.a 400 Kč Raifeissenbank kontokorent je zrušen + úrok pro nepovolený kontokorent dle aktuálních cen sazebníku za každou ze tří upomínek 100 Kč Volksbank 18 % p.a. 10% bodů navíc k úrokové sazbě 1. - 200 Kč 2. - 400 Kč

3. - 600 Kč Živnobanka 25 % p.a. 25 % p.a. z nesplaceného objemu 1. - 200 Kč 2. - 300 Kč 3. - 500 Kč



Poznámky: * VOP – Všeobecné obchodní podmínky

x - tuto hodnotu banka neuvedla

Zdroj: banky

Ch cete hotovost? Rozmyslete si to!

Nemalé sankce vás mohou potkat také v případě, že se rozhodnete ze svého účtu vybrat větší sumu peněz a ve chvíli, kdy je pro vás banka připraví, si výběr rozmyslíte. Banky si svými sankcemi kompenzují náklady spojené s přípravou peněz k vámi vyžádanému výběru. Předem nahlásit výběr musíte, pokud se vámi požadovaná částka pohybuje až v řádu statisíců (v případě eBanky od 100 000 Kč, u Volksbank až od 250 000 Kč). Na kolik vás změna rozhodnutí v případě výběru hotovosti přijde, máte možnost posoudit díky následující tabulce:

Sankce za nevyzvednutou hotovost (% z nevyplacené částky) CITI 0,5 %, min. 1000 Kč ČS nejsou ČSOB 0,3 % eBanka 1 % GE Capital Bank 0,1 %, min. 500 Kč HVB Bank 1 000 Kč KB 0,1 %, min. 500 Kč, max. 5000 Kč Raifeissenbank max. 0,1 % Volksbank 0,1 %, min. 500Kč Živnobanka 1 %

banky

D ruhý výpis stojí mnohem více

Každý z nás občas vyzvedává poštu: spousta reklamních letáků, pozvánky, složenky a mezi tím vším výpis z účtu. Většinou se na pár čísel svědčících o stavu našeho konta podíváme pouze letmo a někam jej založíme, nebo rovnou vyhodíme. Pokud jej pak náhodou potřebujeme (např. kvůli daním, či zřízení spotřebitelského úvěru), bývá s jeho nalezením nemalý problém, a tak nám nezbývá jiné řešení než banku požádat o jeho duplikát. Také tato služba je zpoplatněna nemalou částkou. Přesvědčte se sami:

Poplatek za opětovné vydání výpisu z účtu CITI 90 Kč ČS 75 Kč ČSOB 100 Kč (max. 180 dní od data výpisu) eBanka 100 Kč GE Capital Bank 50 Kč HVB Bank 100 Kč (z tohoto roku), jinak 500 Kč KB 100 Kč + 5 Kč za každou stránku Raifeissenbank 50 Kč Volksbank 50 Kč (z tohoto roku), jinak 150 Kč Živnobanka 50 Kč (poslední 2 roky), jinak 250 Kč

Zdroj: banky

O patrností ušetříte

Jak se vyhnout všem zmíněným obtížím a zbytečným platbám? Univerzální radou je: Buďte maximálně opatrní! Doklady, jako je výpis z účtu, si raději uschovejte. Nikdy si nemůžete být jisti, zda je ještě nebudete potřebovat. Rozvážně nakládejte i se svými finančními prostředky, stejně jako s nástroji, jimiž je ovládáte. Máte-li od banky půjčené peníze, mějte na paměti, že jejich nesplácení banky tvrdě trestají. Proto si termíny splatnosti úvěrů dobře hlídejte.

Ztratili jste někdy platební kartu nebo PIN? Udělali jste někdy chybu, za kterou jste museli bance draze zaplatit? Podělte se s námi o své zkušenosti.

