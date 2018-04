Jaké daně zaplatíte v případě, že máte příjmy z ciziny

Proč bych vůbec měl platit u nás za práci, kterou jsem odváděl v cizině?

Jde o zákonnou povinnost. Jako daňový rezident ČR musíte v daňovém přiznání uvést své celosvětové příjmy včetně příjmů ze zaměstnání v zahraničí. S mnoha zeměmi má ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Ve výsledku neplatíte víc, než kdybyste si vydělával v Česku. Pokud v cizině zaplatíte nižší daň, v Česku ji jen dorovnáte do naší sazby. Informace o tom, s kterou zemí máme uzavřené jaké smlouvy, hledejte na webu ministerstva financí v sekci Daně a cla, Daně, Dvojí zdanění.

Příjmy ze zemí, se kterými nemáme uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, jsou zdaňovány znovu v České republice v plné výši? Které země to například jsou?

Ano, peníze vydělané v zemích, se kterými nemáme smlouvu podepsanou, musíte zdanit dvakrát. Jednou podle tamních pravidel a podruhé podle našeho zákona o daních z příjmů. Takových zemí však není mnoho, například Argentina.

Částečně druhé zdanění u nás eliminujete tím, že si o daně zaplacené v zahraničí snížíte daňový základ.

Seznam států, se kterými smlouvu podepsanou máme, najdete na webu Ministerstva financí ČR: www.mfcr.cz.

Daňové přiznání vypisuji v korunách. Kde se dá získat kurz, kterým se přepočte příjem ze zahraniční měny na koruny?

Informace najdete na stránkách Ministerstva financí České republiky: www.mfcr.cz. Pro rok 2008 zadejte do vyhledávače pokyn D-321.

Jak se člověk stane daňovým rezidentem v jiné zemi?

Záleží na legislativě dané země. Nejčastějším pravidlem je, že strávíte v zemi minimální požadovanou dobu, obvykle 183 dní v kalendářním roce nebo v 12měsíčním období. Nemusí to být v kuse, můžete například vycestovat z dané země na víkend nebo dovolenou. Takto strávené dny se vám do 183 dnů započítají. Další možností je dočasné přestěhování do dané země.

Když jsem si v cizině vydělal nějaké peníze a nepřiznal bych je, může na to vůbec finanční úřad přijít?

Může. Existuje totiž mezinárodní spolupráce mezi finančními úřady a tato spolupráce aktivně funguje.