Jaké doklady jsou potřeba k uzavření smlouvy

Fyzická osoba předkládá občanský průkaz a ještě jeden doklad totožnosti: řidičský průkaz, pas nebo rodný list, cizinci povolení k pobytu. Nezbytné je i potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů.

„Pokud je soukromá osoba zároveň stávající klient, má tedy uzavřenou minimálně jednu leasingovou nebo úvěrovou smlouvu a má bezproblémovou platební morálku za posledních šest měsíců, vyžadujeme pouze dva doklady,“ říká Běla Jašková ze ŠkoFIN.

To se většinou týká i nepříliš drahých vozů. Konkrétně ČSOB vyžaduje při pronájmu nového osobního automobilu do 350 000 korun již při deseti procentní akontaci dva podklady: kromě vyplněné žádosti o leasing to je občanský průkaz a druhý doklad totožnosti.

Leasingovým společnostem ještě musíte předložit potvrzení o zřízení bankovního účtu, ze kterého budou splátky hrazeny - postačí kopie výpisu.